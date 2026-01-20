El salto a la vida laboral llega tarde en España, lejos de los líderes europeos

NOTICIA de de Javi Navarro

En 2024, el 25,4% de los jóvenes europeos (15-29 años) trabajaba mientras cursaba educación formal, según los datos de Eurostat. La mayoría, el 71,4%, se mantenía fuera del mercado laboral mientras estudiaba —es decir, no trabajaba ni buscaba empleo—, y el 3,2% estaba en paro (disponible para trabajar y buscando activamente empleo) durante su etapa formativa.

Los países donde más se trabaja mientras se estudia… y los que menos

El contraste dentro de la UE es marcado. Los países con más jóvenes que trabajan y estudian a la vez fueron:

Países Bajos (74,3%)

(74,3%) Dinamarca (56,4%)

(56,4%) Alemania (45,8%)

En el extremo contrario, con las tasas más bajas, aparecen:

Rumanía (2,4%)

(2,4%) Grecia (6,0%)

(6,0%) Croacia (6,4%)

Insights de España: por qué no destaca en el modelo de compaginar empleo y formación

España se mueve por debajo de la media de la UE en el porcentaje de jóvenes que logran compaginar empleo y estudios, lo que deja una lectura clara: el trabajo durante la etapa educativa está menos extendido que en países líderes del norte y centro de Europa, donde esta combinación es mucho más habitual.

Aun así, España no se sitúa entre los valores mínimos de la UE —como Rumanía, Grecia o Croacia—, sino en un tramo intermedio en el que predominan los jóvenes que siguen centrados en la formación y se incorporan al empleo de forma más gradual.

Paro entre quienes estudian: los países con más y menos jóvenes buscando empleo

Eurostat también identifica a los jóvenes que, pese a estar en educación formal, se encuentran desempleados —disponibles y buscando activamente trabajo—. Las mayores proporciones se registraron en:

Suecia (14,1%)

(14,1%) Finlandia (10,0%)

(10,0%) Dinamarca (9,6%)

En el otro extremo, con menos del 1% de jóvenes buscando empleo mientras estudian, aparecen:

Rumanía (0,6%)

(0,6%) Croacia, Chequia y Hungría (0,8% cada uno)

La participación cambia con la edad y también con el sexo

Entre los 15 y 19 años, la mayoría está centrada en estudiar

En el grupo de 15 a 19 años, el patrón es claro: la mayor parte de los jóvenes permanece fuera del mercado laboral mientras cursa educación formal.

74,4% de las mujeres y 70,4% de los hombres siguen fuera de la fuerza laboral mientras estudian.

Este dato apunta a una etapa inicial en la que predomina la dedicación a los estudios.

De 20 a 24 años, cae la inactividad y sube la integración laboral

A partir de los 20 años, se observa una mayor combinación de formación y empleo. En el tramo de 20 a 24 años:

El porcentaje fuera del mercado laboral baja al 30,9% en mujeres y al 24,8% en hombres.

baja al en mujeres y al en hombres. El porcentaje de jóvenes empleados mientras estudian se sitúa en 19,6% para mujeres y 17,0% para hombres.

La lectura es que, con la edad, crece el encaje entre formación y actividad laboral.

De 25 a 29 años, el empleo se dispara y aparece una brecha más visible

En el grupo de 25 a 29 años, el empleo alcanza:

62,0% en mujeres

en mujeres 71,9% en hombres

En este tramo, destaca además que la proporción de mujeres fuera del mercado laboral y fuera de la educación formal es más alta que la de los hombres:

16,2% en mujeres

en mujeres 6,9% en hombres

Más educación femenina, pero menor empleo cuando ya no se estudia

El conjunto de datos muestra una tendencia consistente: las mujeres tienden a participar más en educación formal que los hombres. Sin embargo, cuando no están en educación, son menos propensas a estar empleadas o buscando empleo, lo que se refleja en tasas de empleo más bajas y mayores niveles de inactividad en comparación con los hombres.