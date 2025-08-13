Trabajos

El talento digital prioriza la conciliación y más de la mitad dejaría su empleo por falta de equilibrio

Hoy, los profesionales no solo buscan un salario competitivo, sino también condiciones que les permitan desarrollarse plenamente. Así, más de la mitad del talento digital en España (53 %) estaría dispuesto a abandonar su empresa actual debido a la falta de conciliación entre la vida laboral y personal, según revela el Employer Brand Research 2025 de Randstad. Este porcentaje supera en 14 puntos a la media nacional de 39 %. La creciente desconexión entre las expectativas de los empleados y las prioridades de los empleadores pone en riesgo un sector clave para la transformación digital.

El informe también destaca que el 46 % de los profesionales digitales menciona la baja remuneración como una razón para cambiar de trabajo, un porcentaje notablemente superior al 32 % del total de trabajadores que citan este motivo. Este panorama sugiere que los profesionales del sector digital no solo buscan salarios competitivos, sino que también exigen condiciones que les permitan desarrollarse plenamente, tanto en su vida laboral como personal.

Expectativas laborales en el sector digital

Los datos reflejan una tendencia que aclara las prioridades de los profesionales digitales. Aunque las razones para cambiar de empleo son comunes a todos los sectores, la importancia asignada a factores como la conciliación y el desarrollo profesional difiere. Las cinco principales razones para cambiar de empleo incluyen:

Mejorar la conciliación

Un salario acorde al coste de vida

Recibir una oferta externa irrechazable

Acceder a oportunidades de crecimiento profesional

Mayor flexibilidad

En este contexto, la conciliación se posiciona como una cuestión crucial, con el 53 % de los profesionales digitales considerándola un motivo suficiente para dejar su empleo. Esta cifra es notablemente superior al 46 % de los perfiles de alta cualificación en otros sectores y al 41 % de los puestos operativos.

Además, el 39 % del talento digital ha cambiado de trabajo recientemente tras recibir una oferta que no podían rechazar, en comparación con el 28 % y el 24 % de los profesionales cualificados y operativos, respectivamente. Este colectivo también se destaca por su sensibilidad hacia la falta de oportunidades de crecimiento; un 39 % de los perfiles digitales cambiaría de empleo si no pueden desarrollarse profesionalmente en su empresa, frente al 28 % y 24 % de otros grupos.

Un giro en la percepción laboral

El informe pone de manifiesto un cambio en la percepción de los trabajadores, en el que el bienestar emocional y la calidad de vida han pasado a ser prioridades fundamentales, superando incluso motivos tradicionales como la remuneración económica. En este sentido, se observa que:

El 46 % de los trabajadores en España dejaría su empleo por falta de conciliación.

Mientras que solo el 32 % considera que la baja remuneración es un motivo suficiente para hacerlo.

Un 28 % planea cambiar de empleo próximamente, buscando una mejor calidad de vida.

Este cambio de paradigma evidenciado en el informe pone de relieve una tendencia predominante: la conciliación no es vista como un beneficio adicional, sino como un requerimiento esencial para atraer y retener talento.

La Generación Z y la sensibilidad hacia la conciliación

Los profesionales más jóvenes, particularmente la Generación Z, están marcando un giro en el enfoque laboral. Esta cohorte muestra una notable sensibilidad hacia la conciliación, ya que el 41 % considera que dejaría su empleo actual para mejorar su equilibrio vital. En contraste, solo el 26 % lo haría por cuestiones salariales, a pesar del aumento del coste de vida actual.

Este fenómeno indica un cambio de valores en la fuerza laboral, donde el bienestar y el desarrollo personal evolucionan como motivaciones más relevantes que la remuneración económica tradicional.