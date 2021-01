Sabías Que...

Dietas y Adelgazar

Empieza el año con una dieta equilibrada: todavía hay tiempo de recuperar el peso habitual

Después de los excesos de las comidas de Navidad, nuestro cuerpo nos pide poner freno a las comidas copiosas y demasiado calóricas y a la ingesta extra de alcohol. Después de la comilonas, en enero llega el momento de desengrasar nuestro organismo y rebajar aquellos kilos de más que hemos ganado.

No saltarse ninguna comida al día

Los expertos en nutrición de Unilever recomiendan realizar como mínimo cinco comidas al día (desayuno, media mañana, comida, merienda y cena) sin saltarse ninguna, pues es un error pensar que se adelgaza antes si sólo comemos dos veces al día. Con esta práctica, lo que se consigue es llegar a la próxima comida con más apetito y picar más entre horas.

Si se tiene hambre entre horas, se recomienda comer fruta. Es imprescindible empezar el día con energía para afrontar el rendimiento tanto físico como intelectual.

Los nutricionistas de Unilever recomiendan introducir un lácteo (vaso de leche o yogur), una pieza de frutas o cereales (un panecillo, 2 bizcotes, 3-4 galletas). Y alertan del gran error que es comer sólo fruta o un yogur para cenar y recomiendan cenar temprano y de forma ligera para no perturbar el sueño, así como consumir alimentos fáciles de digerir como verduras cocidas, sopas y pescados. Las sopas, consomés o purés de verduras pueden ser un gran aliado en estas fechas para controlar la saciedad y combatir el frío.

Más consumo de frutas y verduras

Son nuestros grandes aliados ya que se trata de alimentos bajos en calorías que nos ayudan a eliminar líquidos y toxinas. Los expertos en nutrición de Unilever recomiendan comer dos raciones de verduras al día intentando que una de ellas sea cocida y otra cruda.

Comer de todo con moderación

A lo largo de las cinco comidas al día debemos incluir alimentos de diferentas grupos: farináceos -mejor integrales- (arroz, pastas, patatas o legumbres), verduras y hortalizas, proteicos (carne, pescados, huevos) y grasas (aceite de oliva para cocinar y margarina para untar).

Para llevar a cabo una dieta equilibrada, podemos comer de todo pero con moderación. Un consejo es intentar consumir más pescado que carne, poniendo especial interés en el pescado azul (salmón, sardina) dos veces por semana y es aconsejable eliminar la grasa visible de la carne. En cuanto a los lácteos y sus derivados es recomendable tomarlos desnatados.

Hidratar el organismo

Es básico para eliminar la retención de líquidos y las toxinas acumuladas. Es aconsejable beber mucha agua pero también son perfectos los caldos vegetales y los zumos de fruta para hidratar nuestro organismo. Es importante desmentir algunos mitos como que beber agua mientras se come engorda ya que el agua no tiene ninguna caloría.

Propuesta de menú equilibrado hipocalórico

Desayuno

– café con leche desnatada 1 tostada con margarina Light 1 loncha de pavo

Media mañana

– 1 naranja

Comida

– arroz salvaje integral con setas

– conejo al horno con verduritas

– 2 rebanaditas de pan

– 1 pera

Merienda

– 1 yogurt con cereales integrales

Cena

– puré de calabaza con patata

– rape a la plancha con guarnición de espinacas crudas y tomatitos

– 2 rebanaditas de pan

– 2 Kiwis

Este menú aporta aproximadamente 1500 Kc, 35g. de fibra, 18% de proteínas, 24% de lípidos, 58% de hidratos de carbono.

Empieza el año con una dieta equilibrada: todavía hay tiempo de recuperar el peso habitual was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Empieza el año con una dieta equilibrada: todavía hay tiempo de recuperar el peso habitual, te recomendamos que entres en la categoría de Dietas y Adelgazar.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES