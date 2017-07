Ocio - Tecnología La dieta de la piña y el atún o pollo

Seguro que alguna vez has querido adelgazar rápido para acudir a ese evento que llevas tanto tiempo esperando y por el que no has podido ponerte en forma tanto como te gustaría. Para estos momentos, la dieta de la piña y el atún puede ser tu mejor aliada. ¿Quieres saber cómo hacerla de forma saludable? En Casacochecurro.com te lo contamos todo a continuación:

Dieta: piña

Lo primero que debes saber es que la dieta de la piña para bajar 4 kilos en 2 días no puede prolongarse más de una semana. Es más, lo ideal es seguirla únicamente durante tres días, puesto que consumir solo este alimento de forma prolongada podría ocasionarte carencias nutricionales.

Dieta de la piña para adelgazar

Esta dieta consiste en consumir un alimento con gran efecto diurético, como es la piña, que favorece la eliminación de líquidos. En muchas ocasiones, los kilos de más no se deben a la acumulación de grasa, sino a la retención de líquidos.

Con la piña los líquidos se eliminan y se consigue bajar de peso de forma rápida. Sin embargo, si comes solo esta fruta, desarrollarás carencias nutricionales por falta de proteínas animales.

Por este motivo, conviene acompañar la piña con alimentos como el pollo o el atún, bajos en calorías, en cinco comidas al día.

A pesar de que existen variantes como la dieta de la piña 5 días o la dieta de la piña 7 días, lo ideal es no sobrepasar los 3 días comiendo únicamente este alimento.

Dieta de la piña y el atún

A continuación, te proponemos un menú de tres días para realizar de forma saludable la dieta de la piña y el atún.

Para empezar el día, cómete una tostada en el desayuno con media piña acompañada de un zumo de esta fruta. En la hora del almuerzo, debes seguir con el zumo de piña natural que previamente deberás preparar en casa.

Para comer, opta por una ración de atún o pechuga de pollo sin sal con varias rodajas de piña. En la merienda, debes repetir con dos rodajas de piña y añadir un yogurt natural. Por último, para cenar puedes comer ensalada con piña o un poco de gazpacho y caldo de verduras.

La idea es repetir esta dieta durante los tres días. ¿Entiendes ahora la necesidad de no ampliarla durante más tiempo? Es muy importante que lo tengas en cuenta.

Consejos para realizar la dieta de la piña

Antes de comenzar la dieta debes consultar a tu médico si estás en condiciones de hacerla. Se trata de una dieta de choque no apta para todo el mundo, por eso es fundamental que estés en buen estado de salud antes de empezarla.

Y como hemos comentado, bajo ningún concepto la alargues más de siete días. Intenta hacerla en tres días o en cinco como máximo.

Además de los alimentos arriba citados, debes beber mucha agua, al menos dos litros al día.

Puedes combinar la dieta con ejercicio moderado, pero no hagas grandes esfuerzos, ya que tu cuerpo puede verse afectado ante la falta de nutrientes.

Por último, debes saber que el peso perdido se recupera rápido, puesto que no es una dieta destinada a perder grasa, sino a eliminar líquidos. Por eso está considerada una dieta de choque que permite perder peso rápido con un objetivo muy concreto.

Antes de animarte a hacerla, valora tu situación personal. Lo importante es tu salud.

