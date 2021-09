Cómo adelgazar rápido

NOTICIA de de Javi Navarro

Si te has planteado que necesitas adelgazar rápido y quieres saber cómo, lo primero que debes pensar es que no eres la única persona que se hace este tipo de propósitos, sean en año nuevo o antes del verano. El de perder unos kilos ganados tras las vacaciones de Navidad es sin duda uno de los más comunes. Y es que existen muchas formas de conseguirlo, pero no tantas para adelgazar rápido y seguro como para llegar al verano mejor que nunca. A continuación te damos algunas de las claves para lograrlo.

Dietas para perder peso y volumen rápido

¿Qué puedo hacer para adelgazar rápido? La pregunta del millón depende de muchos condicionantes. Así, si quieres deshacerte de los kilos de más en poco tiempo, deberás ser firme con las siguientes tareas: llevar una dieta equilibrada, beber líquidos y hacer deporte.

Una vez que hayas asumido esto, debes saber que existen infinidad de dietas para adelgazar a tu disposición y que es muy importante dar con aquella que mejor se adapte a tu estilo de vida y necesidades. Precisamente por este motivo, resulta de suma importancia recurrir a un profesional que te ayude a dar con la dieta perfecta para ti.

Así que antes de nada, busca un nutricionista o médico de cabecera para empezar tu nueva vida, tal vez incluso te recomienden nuevas técnicas para adelgazar rápido como un balón gástrico.

Gratis

Si está claro ya que es muy importante contar con ayuda profesional para comenzar una dieta, también debes saber que Internet puede llegar a ofrecerte esa ayuda de forma completamente gratuita. Así pues, existen cientos de páginas y blogs de nutricionistas que te ofrecen trucos y rutinas muy útiles para adelgazar rápido, como dietas para perder volumen muy rápido o incluso las dietas de las famosas.



Eso sí, nuestra recomendación es informarte bien de quién escribe y cotejar la información facilitada antes de poner en práctica una dieta.

En 3 días

¿Necesitas perder peso ya? ¿Es imprescindible tanta prisa? Porque una de las claves para adelgazar de forma sana es hacerlo de manera paulatina. Es decir, hay que establecerse este propósito como algo a cumplir el resto de nuestras vidas. No se trata de hacer una dieta puntual en un momento concreto ni en solo 3 días, sino de establecer nuevas y sanas costumbres alimenticias que nos acompañen para siempre.

En todo caso, sí que es cierto que si lo que queremos conseguir es adelgazar rápido, podemos llevar a cabo las famosas dietas detox. Éstas han de durar poco tiempo y conseguirán depurar nuestro organismo rápidamente. A continuación os dejamos un menú de estas características para perder peso en tres días para que empieces ya mismo:

Día 1

Desayuno: una taza de leche de almendras, una rebanada de queso blanco y una rebanada de pan integral.

Media mañana: una manzana.

Comida/Cena: pollo a la plancha, arroz integral, ensalada de repollo, tomate y remolacha y una naranja.

Media tarde: un yogur desnatado y cinco nueces.

Día 2

Desayuno: un yogur desnatado y cuatro galletas del estilo cream cracker.

Media mañana: una pera.

Comida/Cena: pescado cocido, dos patatas cocidas pequeñas, ensalada de col y una cucharadita de aceite de oliva.

Media tarde: una rebanada de pan integral y dos cucharaditas de queso ricota.

Día 3

Desayuno: un vaso de leche desnatada, una cucharada de salvado de trigo, una fajita de trigo integral y una rebanada de queso blanco.

Media mañana: seis almendras y dos onzas de chocolate oscuro.

Comida/Cena: un filete de pollo con salsa de tomate natural, tres cucharadas de garbanzos, ensalada de zanahoria, brócoli y chayota, una cucharadita de aceite de oliva y media taza de fresas.

Media tarde: zumo detox de col, naranja y linaza, y un pequeño puñado con 10 cacahuetes.

En todo caso, conviene destacar que esta es una dieta genérica para realizarse en tres días, pero siempre resulta más apropiado adaptar las rutinas alimenticias a tu caso concreto. Así pues, si tienes ocasión acuerda esta dieta con tu nutricionista para conseguir sacarle el mayor partido.

Adelgazar 10 kilos

Cuando la cantidad de kilos a bajar supera los cinco, inevitablemente estamos hablando de dietas de mayor duración. Así, si bien es cierto que Internet ofrece dieta para perder peso y volumen rápido: 5 kilos en una semana, o te cuenta trucos para adelgazar 7 kilos en una semana, éstas no serán las opciones aconsejables.

Para que te hagas una idea, un buen ritmo de adelgazamiento ronda la pérdida de 0,5 kilos a la semana. Es decir, 2 kilos al mes. Con esto, a los 5 meses habrás conseguido deshacerte de diez kilos de una manera sana y equilibrada. Además, al hacerlo así conseguirás olvidarte del famoso efecto rebote, tan habitual en las llamadas dietas milagrosas que prometen hacerte perder muchos kilos en un par semanas.

Así pues, si buscas dietas sanas para adelgazar 10 kilos o dietas para adelgazar 20 kilos, lo más importante es que asumas que la clave está en cambiar los hábitos alimenticios de por vida. No obstante, acostúmbrate a llevar una vida sana y a darte más tiempo para cumplir tus objetivos de adelgazamiento.

Trucos

Como sin duda ya tienes claro que te has propuesto mentalmente ‘necesito adelgazar’, debe quedarte claro, como ya recomendamos antes, que lo más importante a la hora de perder peso es pedir ayuda profesional. Sin embargo, existen algunos trucos universales que puedes aplicar para conseguir adelgazar rápido. Estos son los siguientes:

Bebe más agua

Puedes tomar como referencia un mínimo de 8 vasos de agua fresca al día. Esto ayudará a acelerar el metabolismo y además lo notarás en tu piel, que ganará un brillo especial.

Haz cinco comidas diarias

Quizás estés harto de escuchar este consejo, pero es uno de los más importantes. Si lo que quieres es adelgazar rápido, tu misión será acelerar el metabolismo y para ello es fundamental comer en menores cantidades, más veces al día.

Haz ejercicio

No nos referimos únicamente a ir al gimnasio, sino también a introducir el movimiento en tu forma de vida. Intenta no pasar todo el tiempo sentado en el sofá y oblígate a levantarte cada poco para moverte con sencillos hábitos de ejercicio que puedes practicar en casa.

Con este tipo de prácticas evitarás tener problemas como niveles altos de colesterol.

Come más en el desayuno

La primera comida del día será en la que tengas que gastar más calorías y la cena, en la que menos. Tómatelo como una cuesta hacia abajo e ingiere menos calorías a medida que avanza el día. Sin duda es la mejor forma de hacer una dieta equilibrada para adelgazar.

A estos trucos puedes sumar muchos otros que te ayudarán a adelgazar rápido. Lo más importante será concienciarte de lo que esto supondrá para no darte por vencido a los pocos días. Así que busca trucos para motivarte en tu proceso de adelgazamiento. Tal vez pensar en volver a entrar en aquellos vaqueros que ya hace un par de años que no puedes usar pueda ayudarte a ser constante. De una forma u otra y como conclusión, busca tus propios trucos que te ayuden a terminarla y no desistas.

