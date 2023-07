Sabías Que...

Cómo adelgazar rápido: 5 consejos para que se note en poco tiempo

NOTICIA de de Jessica Pascual

Quitarse esos kilos de más para una ocasión especial es posible. Tanto si tienes una boda a la vuelta de la esquina o te gustaría lucir tipín en las próximas barbacoas y reuniones en la piscina o vacaciones en la playa, puedes poner en práctica algunos consejos para conseguirlo.

Antes de nada, lo primero que hay que tener en cuenta es que el proceso para adelgazar tiene que hacerse con cabeza y priorizando siempre la salud frente a las cifras de la báscula.

¿Se puede adelgazar muchos kilos en poco tiempo?

Depende. La velocidad a la que puede adelgazar cada persona depende de los kilos de grasa que le sobren. Porque los cambios más bruscos y que más se notan rápido son en aquellas personas con sobrepeso frente a quienes les sobran simplemente un par de kilos.

Por este motivo, respecto a la pregunta sobre si se pueden perder muchos kilos en poco tiempo, la respuesta depende. De cada cuerpo, cantidad de grasa y de los hábitos y rutinas que se pongan en práctica para conseguirlo.

Cómo adelgazar rápido de forma saludable

Se puede perder peso sin renunciar a un estilo de vida saludable. De hecho, es precisamente la mejor forma de conseguirlo para evitar el efecto rebote tras una dieta. Para conseguirlo, hay una serie de trucos y consejos que pueden ponerse en práctica para notar los efectos en poco tiempo:

Alimentación sana y hacer cinco comidas al día

Puede que estés harto de escuchar este consejo, pero es uno de los más importantes. Si lo que quieres es adelgazar rápido, tu misión será acelerar el metabolismo y para ello es fundamental comer en menores cantidades, más veces al día.

En cuanto al tipo de comida, tenemos una buena noticia, porque se puede adelgazar sin pasar hambre. Puedes consultar todas las pautas sobre qué comidas son mejores para adelgazar sin renunciar a disfrutar de un buen plato de comida en la información enlazada.

De manera adicional, hay determinados grupos de alimentos a eliminar de la dieta para adelgazar y sustituirlos por otros saludables. Porque estar a dieta o querer perder peso no significa no comer. Por el contrario, puedes introducir más cantidad de verduras para quedarte saciado en lugar de picotear entre horas o comer mucha carne, pasta o postres.

Lo ideal es cambiar los hábitos por otros más saludables. Apostar por comida baja en grasas, pero rica en proteínas, nutrientes y carbohidratos que aportan la energía suficiente que necesita el organismo.

Adiós a la vida sedentaria: Hay que hacer algo de deporte

En el caso de que no seas una persona muy deportista, puedes cambiarlo por salir a andar un rato cada día. Un estilo de vida activo va a ayudar enormemente a adelgazar y va a permitirte acelerar el proceso de adelgazar. Para perder peso, de manera general, hay que gastar más calorías de las que se consumen. Para ello, puedes hacerte una idea de si es más efectivo quemar más calorías andando o corriendo y sobre cuántas calorías hay que quemar al día.

En resumen, si el cambio de alimentación a un estilo más saludable es bastante notable y cambias un estilo de vida sedentario por uno más activo, vas a empezar a notar los resultados en la primera semana. Sin dietas milagro ni productos que sean perjudiciales para la salud.

¿Ayuno intermitente para adelgazar rápido?

No hay que caer en el error de pensar que si no comes vas a adelgazar antes, porque nada más lejos de la realidad. El ayuno intermitente es una dieta pensada para que sea un estilo de vida o hábito, no para adelgazar rápido. Por ello, puedes probarla si ello se ajusta a los horarios y estilo de vida, pero no usarla como método par quitarte varios kilos en poco tiempo.

Aumenta el consumo de agua

Puedes tomar como referencia un mínimo de 8 vasos de agua fresca al día. Esto ayudará a acelerar el metabolismo y además lo notarás en tu piel, que ganará un brillo especial.

Desayuna fuerte y cena ligero

La primera comida del día será en la que tengas que gastar más calorías y la cena, en la que menos. Tómatelo como una cuesta hacia abajo e ingiere menos calorías a medida que avanza el día. Sin duda es la mejor forma de hacer una dieta equilibrada para adelgazar.

