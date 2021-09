Sabías Que...

¿Cuánto cuesta el balón gástrico? Precios y cobertura de la Seguridad Social

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Llevas años luchando con tu peso? Quizás seas una de esas personas que por mucho que lo intenta, no consigue adelgazar de las formas tradicionales. Si es así, debes saber que la medicina ha avanzado mucho en este sentido y a día de hoy existen técnicas como la del balón gástrico para personas con sobrepeso. Con ella conseguirás deshacerte de esos kilos de más con los que llevas tanto tiempo peleándote. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el balón gástrico, los precios y si lo cubre la Seguridad Social.

¿Cuánto cuesta ponerse un balón gástrico?

El precio del balón gástrico variará mucho dependiendo de la ciudad en la que lo hagas, así como la clínica e incluso el equipo médico por el que te decidas. En todo caso, podemos estar hablando de un abanico de entre 3.000 y 6.000€.

¿Lo cubre la Seguridad Social?

¿El balón gástrico entra en la Seguridad Social? Actualmente, la Seguridad Social en España no costea el tratamiento de balón gástrico, si bien sí lo hace en el caso de otras operaciones de cirugía bariátrica. El motivo es que no se considera que este tratamiento consiga hacer que el paciente baje de peso por sí mismo, sino que este objetivo solo se conseguirá a base de dejar de comer. Por ello, el sistema sanitario público no lo considera una solución en sí misma.

En todo caso, conviene destacar que existen ciertas excepciones, como el caso de aquellos pacientes que necesiten bajar kilos para poder someterse a otro tipo de cirugía posterior. Por ejemplo, un trasplante de riñón.

¿A quién va dirigido?

Es importante tener claro que este tratamiento no va dirigido a todo aquel que quiera perder algunos kilos. Si lo que quieres deshacerte de esos kilos de más, consulta los mejores ejercicios y alimentos para perder barriga.

Por el contrario, el paciente ha de cumplir con toda una serie de requisitos para que el balón gástrico y el procedimiento clínico sea recomendable para él. Entre ellos, que los kilos a perder sean más de 12. Además, conviene mencionar que este tratamiento también está indicado para los pacientes con enfermedades metabólicas, cardíacas, respiratorias o digestivas.

Procedimiento

Los pasos a dar para su colocación son los siguientes:

Primera cita con el médico. En ésta, el médico revisará tu salud y analizará si este tratamiento es recomendable para ti.

Colocación . Se seda al paciente y se introduce el balón desinflado en el estómago por vía endoscópica. Cuando se comprueba que llega al lugar correcto, se rellena con la solución salina hasta ocupar entre un 30 y un 40% del volumen total de la zona estomacal. Hecho esto, se cierra su válvula.

. Se seda al paciente y se introduce el balón desinflado en el estómago por vía endoscópica. Cuando se comprueba que llega al lugar correcto, se rellena con la solución salina hasta ocupar entre un 30 y un 40% del volumen total de la zona estomacal. Hecho esto, se cierra su válvula. Tratamiento complementario . En función del tipo de balón que se haya introducido, éste estará dentro del paciente un tiempo u otro (6 o 12 meses). Durante este periodo, se pautará una dieta determinada para conseguir que se adopten los hábitos alimenticios apropiados.

. En función del tipo de balón que se haya introducido, éste estará dentro del paciente un tiempo u otro (6 o 12 meses). Durante este periodo, se pautará una dieta determinada para conseguir que se adopten los hábitos alimenticios apropiados. Retirada. Cuando se cumpla el tiempo necesario, se procederá a la retirada del balón. Para ello, se pinchará y se retirará también por vía endoscópica.

Pastillas

Como es bien sabido, la medicina ha avanzado mucho en los últimos años y por supuesto, también lo ha hecho en este campo. Así, los expertos han creado un balón gástrico ingerible que funciona prácticamente igual que el tradicional salvo por el modo de introducción y el de extracción. Con él, se prescinde de la endoscopia y en su lugar será tragado por el paciente. Para facilitar su ingesta, se recubre de una capa de gelatina y se acompaña de pequeños sorbitos de agua. Tras esto, se controla al paciente mediante radiología para comprobar que el balón llegue al estómago y cuando lo haga, se rellena con suero fisiológico a través de un pequeño tubo.

En cuanto a la expulsión, este tipo de balón gástrico tiene un tapón que se va deshaciendo con el ácido del estómago. Así, una vez llegada la semana dieciséis, se empieza a vaciar y se acaba eliminando por heces de manera completamente espontánea. En cualquier caso, será recomendable controlar todo el proceso mediante tratamiento ecográfico.

Contraindicaciones

Pese al gran porcentaje de éxito de este tratamiento, es importante tener claro que solo habrá que recurrir a él cuando se haya fracasado en el resto de procedimientos dietéticos. Esto es así porque también existen ciertas contraindicaciones en el tratamiento. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

– Náuseas y vómitos tras la colocación. Estos suelen durar entre 24 y 48 horas, pero si se prolongan habrá que volver al médico, ya que puede ser necesario retirar el balón.

– Diarrea.

– Deshidratación.

– Dolor epigástrico.

– Irritación de la mucosa gástrica.

– Úlceras.

– Perforación gástrica.

– Rotura espontánea del balón. Esto, a su vez, conllevaría una obstrucción intestinal.

Si bien es cierto que los últimos efectos anteriormente mencionados son excepcionales, es importante conocerlos y asumirlos. Esto es así porque no se puede perder de vista en ningún momento que pese a la sencillez del proceso, no deja de ser un procedimiento médico con sus posibles efectos secundarios.

¿Qué es el balón gástrico?

El balón gástrico es un tratamiento contra la obesidad que consiste en la introducción de un globo de silicona médica en el estómago. Se realiza por vía endoscópica, pero antes el paciente se somete a un análisis, también mediante endoscopio, para asegurarse de que no existe ningún aspecto de salud que contraindique el tratamiento.

Para que funcione correctamente, el balón se rellena de una solución salina que permitirá limitar la capacidad estomacal, ayudando así al paciente a modificar sus hábitos alimenticios. Por su parte, él notará como disminuye su hambre. Esto, unido al tratamiento médico complementario, conseguirán cambiar el modo de vida del enfermo, así como la adopción de hábitos saludables y duraderos en el tiempo.

Una vez introducido el balón gástrico, el paciente empezará su tratamiento. En este sentido, conviene mencionar que existen dos tipos de balones, uno que durará seis meses y otro que durará doce. En función de cada caso particular y del peso a perder, se introducirá uno u otro balón. Sea como fuere, pasado el tiempo indicado, se procederá a su retirada.

