6 Ejercicios para perder barriga (y alimentos)

Si algo está claro es que cada cuerpo es un mundo y lo que a uno no le gusta de sí mismo, en otro puede llegar a pasar desapercibido. Sin embargo, existen ciertas zonas que acostumbran a acomplejar a casi todos. Entre ellas, podríamos destacar la del abdomen. Por ello, a continuación te damos las claves para perder barriga y sentirte mejor contigo mismo.

Cómo perder barriga

Con la entrada del nuevo año es habitual fijarse objetivos de adelgazamiento y puesta en forma. Por ello, empiezan las preguntas del tipo de cómo perder barriga en una semana o incluso cómo perder barriga y cintura para estar listos para el verano. La respuesta a estas preguntas es sencilla y se basa en dos pilares fundamentales: hacer ejercicio y cuidar la alimentación.

Con ejercicios

El deporte se convertirá en tu mejor aliado a la hora de adelgazar. Sin embargo, si lo que queremos es perder barriga cervecera, tendremos que seleccionar el tipo de ejercicio más apropiado para ello. ¿Nuestra recomendación? Sal a correr.

Con este deporte el cuerpo gasta un elevadísimo número de calorías en muy poco tiempo, así que si lo que quieres es perder barriga rápidamente, aquí tienes la clave para conseguirlo. Para que te hagas una idea, con solo 30 minutos corriendo habrás gastado 300 calorías. Eso sí, si estás empezando, tómatelo con calma y empieza a entrenar running de forma progresiva, aumentando la intensidad poco a poco.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que este ejercicio ha de combinarse con otros para que el resultado de perder barriga llegue antes de lo esperado. Así pues, acostúmbrate a hacer abdominales todos los días. Haz distintas series con un tiempo de descanso entre medias y notarás los resultados antes de lo que te imaginas.

Por último, si correr no es lo tuyo y necesitas pensar en algún otro ejercicio aeróbico que te ayude a perder barriga, aquí tienes algunas recomendaciones:

Saltar a la cuerda : perderás 400 calorías por cada hora de entrenamiento.

: perderás 400 calorías por cada hora de entrenamiento. Natación : te desharás de 368 calorías por hora.

: te desharás de 368 calorías por hora. Bicicleta : te permitirá decir adiós a 279 calorías por hora de ejercicio.

: te permitirá decir adiós a 279 calorías por hora de ejercicio. A estas prácticas puedes sumar la de caminar, bailar o hacer aeróbic.

Alimentos para perder barriga

Por supuesto, llevar una alimentación equilibrada será fundamental para olvidarte de la grasa localizada. Entre otros trucos, te aconsejamos realizar los siguientes:

Come dos o tres frutas diarias. Si puedes elegir, opta por las que tienen menos azúcar, como la manzana, la pera o la ciruela.

Toma uno o dos yogures con lactobacillus vivos al día. Favorecen el tránsito intestinal y te ayudarán a perder barriga.

Olvida la sal. Retendrás menos líquidos y tu abdomen lo agradecerá.

Cuando vayas a preparar tu plato de carne, ten en cuenta que tu ración ha de ser del tamaño de la palma de tu mano. Así conseguirás guiarte para no excederte en las cantidades.

Todo esto sumado al ejercicio anteriormente mencionado te ayudará a perder barriga en un corto periodo de tiempo. Aunque si lo que buscas es un plan específico de alimentación para reducir la grasa de la tripa, en esta otra información te damos tres ejemplos de dieta para perder barriga.

Espinacas para perder grasa abdominal

Las espinacas son tu mejor aliado si quieres perder barriga. Su alto contenido en fibra y su capacidad para reducir la grasa de la zona abdominal convierten a esta verdura en el ingrediente estrella de las dietas. Además, comer espinacas nos ayuda a saciarnos antes que otros alimentos, otro punto a favor para conseguir un abdomen perfecto.

Puedes cocinar las espinacas de muchas formas para conseguir platos totalmente distintos, pero siempre teniendo en cuenta las reglas básicas de la dieta: no mucha sal, cuidado con la cantidad de aceite y mejor a la plancha, hervida, al vapor o al horno. Aunque también puedes incluirlas en bebidas o batidos. Y si te gusta su sabor natural, también puedes comerla cruda, en una ensalada.

Trucos caseros

Además del ejercicio y el tipo de comida que ingerimos, hay otros condicionantes que pueden afectar a la concentración de grasa en la barriga. Por ello, hay más trucos que podemos utilizar para olvidarnos de la molesta grasa en esta zona. Toma nota de alguno de nuestros consejos:

Té verde . Si puedes tomarlo diariamente, mejor. Entre sus componentes está la cafeína y ésta se encargará de aumentar el consumo calórico y, por tanto, la oxidación de las grasas.

. Si puedes tomarlo diariamente, mejor. Entre sus componentes está la cafeína y ésta se encargará de aumentar el consumo calórico y, por tanto, la oxidación de las grasas. Miel y canela . Pon una cucharada de canela en un vaso de agua hirviendo y añádele una cucharada de miel. Toma esta mezcla al desayunar y antes de irte a dormir. Esto te ayudará a perder grasa abdominal.

. Pon una cucharada de canela en un vaso de agua hirviendo y añádele una cucharada de miel. Toma esta mezcla al desayunar y antes de irte a dormir. Esto te ayudará a perder grasa abdominal. Jengibre, pimienta y miel . Prepara un té con un trozo de jengibre, una cucharada de miel y un poco de pimienta. Esta combinación colaborará con la aceleración de tu metabolismo gracias a su efecto termogénico.

. Prepara un té con un trozo de jengibre, una cucharada de miel y un poco de pimienta. Esta combinación colaborará con la aceleración de tu metabolismo gracias a su efecto termogénico. Agua tibia. Uno de los remedios más habituales para acelerar el metabolismo y eliminar toxinas es el de tomar dos vasos de agua tibia en ayunas.

Por último, conviene puntualizar que si bien todos estos trucos te ayudarán a perder barriga, siempre será recomendable recurrir a un profesional para ayudarte a seguir una rutina adaptada a tu caso en concreto.

