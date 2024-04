Vivienda

Trámites

¿En qué casos puedes desgravarte el seguro del hogar en la declaración de la Renta 2023-2024?

NOTICIA de de Cristian Pinto

La campaña de la declaración de la Renta en 2024 comienza el próximo día 3 de abril. Llegado este momento, a los contribuyentes les interesa consultar las deducciones a las que pueden acogerse. Por ejemplo, Hacienda permite desgravar el alquiler en la declaración de la Renta y en algunas Comunidades Autónomas también podrás deducir la cuota del gimnasio. En lo relacionado con la vivienda, también es posible desgravarse el seguro del hogar, pero no siempre. En esta información te explicamos los casos en los que una persona podrá deducirse el seguro del hogar.

¿Se puede desgravar el seguro del hogar?

Como acabamos de mencionar, el seguro del hogar sí que se puede deducir como gasto en la declaración de la Renta, pero solo en algunos casos. Esto se debe porque desde el año 2013 se derogó cualquier deducción por inversión de vivienda, incluido el seguro del hogar. Sin embargo, existen tres casos en los que aún es posible desgravarse el seguro del hogar, pero hay que cumplir con unos requisitos.

1. Deducción por vinculación a la hipoteca

En este primer caso, el contribuyente podrá deducirse el seguro del hogar si la vivienda habitual en la que reside la mayor parte del año se ha adquirido antes del año 2013, cuando se derogaron las deducciones fiscales por inversión de vivienda.

Además, solo se podrá desgravar siempre y cuando el seguro se encuentre ligado a una hipoteca en vigor. Si ya has finalizado el pago no podrás desgravarte nada. Esta deducción por inversión en la vivienda se podrá realizar cuando el seguro esté vinculado a la entidad desde el momento que se firmó la hipoteca. Si se inicia la compra con una aseguradora y luego se cambia la póliza a otra compañía no será posible realizar la deducción.

2. Deducción por arrendamiento

El seguro del hogar se considerará un gasto deducible si se calcula dentro del rendimiento neto del inmueble. Además, el propietario de la vivienda obtiene rendimientos por tenerla alquilada.

3. Deducción para autónomos que trabajen desde casa

En este caso, Hacienda permite que los autónomos que trabajen en casa puedan desgravarse el seguro del hogar. Eso sí, solo podrán deducirse la parte correspondiente de la vivienda que se utilice para su actividad laboral.

Cuánto dinero me puedo desgravar del seguro del hogar

Si cumples con los anteriores requisitos podrás deducirte el seguro del hogar. La cantidad máxima a desgravar es el 15 % de la base deducible en la que se incluye la primera póliza. Esta es la cantidad total que la persona ha pagado el año anterior para adquirir la vivienda. Además, este porcentaje no podrá superar nunca los 1.356 euros.

Si eres arrendador de una vivienda, podrás desgravarte el importe de las primas de los seguros, los cuales tengan alguna de estas coberturas de responsabilidad civil, incendio, robo o rotura de cristales.

En el caso de los autónomos que trabajen en casa, solo es posible deducirse la parte que se destina a la actividad laboral. Por ejemplo, si usas una estancia de la casa como oficina. Si la casa tiene una medida de 100 metros cuadrados y la oficina son 10 metros, podrás deducirte el 10 % del seguro del hogar.