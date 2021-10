Ocio - Tecnología

Equipo necesario para hacer kitesurf y dónde practicarlo

El kitesurf es uno de los deportes más practicados en las playas de todo el mundo. Pese a su corta historia ha conseguido evolucionar muchísimo en los últimos años y ganar nuevos adeptos cada temporada gracias a su espectacularidad y a anfitrionas españolas como la diez veces campeona del mundo de kitesurf: Gisela Pulido. Te contamos todo lo que necesitas saber para hacer kitesurf.

¿Qué es?

Es una modalidad de navegación que se practica sobre una tabla traccionada por una cometa. Esta combinación permite alcanzar una gran velocidad sobre el agua y realizar saltos increíbles.

Para iniciarse en este deporte no es necesario tener una forma física especial, pero sí es imprescindible conocer sus reglas básicas. Por eso conviene acudir a clases con un profesional que enseñe sus características, puesto que controlar la fuerza del viento en el mar no es un proceso fácil.

Equipación

¿Cómo hacer kitesurf? Hay que disponer del siguiente material:

– Tabla tipo twintip

– Cometa bow o delta

– Leash de seguridad para evitar que se escape la tabla y la cometa

– Traje de neopreno

– Arnés

Material opcional

Además del material anteriormente citado, es importante incluir otros elementos de seguridad y comodidad: un casco, un chaleco de impacto, unos escarpines y herramientas que permitan consultar la velocidad y la dirección del viento.

¿Dónde practicarlo?

¿Y cuáles son las mejores playas para practicarlo? Estos son algunos de los mejores destinos de todo el mundo. ¡Coge papel y boli!

Ojo porque entre estos destinos puedes encontrar las mejores playas para realizar esta actividad deportiva.

Cartagena de Indias

Conviene visitar esta zona entre los meses de diciembre y abril, cuando las condiciones climáticas son más favorables para el kitesurf. En esta época se puede disfrutar de un viento de entre 11 y 27 nudos y de las playas más espectaculares de Colombia.

Boracay

Situada en el norte de la isla de Panay, en Filipinas, esta isla tiene cerca de 30 playas aptas para esta práctica deportiva. La de Buladog, en el lado opuesto de Playa Blanca, es quizá la más idónea para practicar este deporte.

Antigua

Esta isla del Caribe es ideal para practicar este deporte, ya que los vientos alisios tienen una fuerza media de 17-19 nudos de diciembre a abril. Durante junio y julio el viento es aún más fuerte, llegando a una media de 25 nudos.

Limnos

A esta isla griega se le conoce con el nombre de ‘Anemoessa’, que significa ‘Isla de Viento’. La playa de Keros tiene una extensión de tres kilómetros y es ideal para los amantes de los deportes acuáticos.

Tarifa

Situado entre Europa y África, este municipio es el más meridional de la Península Ibérica y goza de unas condiciones inmejorables para la práctica de actividades como el kitesurf o el windsurf. El viento está garantizado durante todos los meses del año. Además puedes aprender con los cursos que hay en este lugar.

Cerdeña

El clima de esta isla italiana son idóneas en los meses de verano gracias al caluroso viento que proviene del sur. Nada como practicar kitesurf en las playas de Poetto, Chia, Maddelena y Santa Margherita di Pula.

Dakhla

A unos 30 minutos en coche de la ciudad de Dakhla, en el Sáhara Occidental, hay una laguna inmensa con condiciones inmejorables para el kitesurf: sin oleaje ni marea y libre de obstáculos. Es idónea para principiantes y también para practicar windsurf en Dakhla.

Zanzíbar

Es un archipiélago situado a 40 kilómetros de la costa de Tanzania que cuenta con vientos constantes sobre la playa de Paje y una temperatura que ronda los 27 grados.

Fuerteventura

En España también contamos con playas espectaculares para practicar este deporte. La playa de Sotavento de esta isla canaria cuenta con potentes vientos alisios. Su extensión permite la práctica de deportes acuáticos en la mayoría de modalidades y niveles.

Paros

La isla griega de Paros cuenta con la presencia del viento Meltemi en verano, muy atractivo para los aficionados a este deporte. En los últimos años ha acogido uno de los campeonatos mundiales de kitesurfing del PKRA.

