Estas son las sanciones por no renovar la demanda de empleo en plazo

Sellar el paro es una de las obligaciones que tienen todos los desempleados que estén dados de alta en el Servicio Público Estatal de Empleo. Cobren o no una prestación. Es un trámite que consiste básicamente en renovar la demanda de empleo dentro de los plazos marcados por el SEPE y que puede realizarse presencialmente en las oficinas del SEPE o por Internet. Por el contrario, no es posible renovar el paro por teléfono, así que no pierdas el tiempo intentándolo.

¿Pero, qué ocurre si se me olvida renovar la demanda de empleo? ¿Te has dado cuenta de que se te ha pasado el plazo y no sabes qué hacer? En esta guía te damos todos los detalles. Aunque te adelantamos que un olvido de este tipo acarrea sanciones por parte del SEPE, en concreto, olvidarte de sellar el paro supone perder el derecho a recibir la prestación, por lo que hay que tomárselo muy en serio.

Sanciones por no renovar la demanda de empleo si cobro una prestación

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social refleja que la no renovación de la demanda supone una infracción leve y lleva aparejada la pérdida de un mes de la prestación, en caso de ser la primera infracción que se comete. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo en el que el SEPE retira la prestación aumenta en caso de reincidencia por períodos de 3 meses, pudiendo doblar este tiempo o incluso llegar a su extinción y, por tanto, la pérdida de la prestación por desempleo.

En resumen, olvidar sellar el paro una vez supone la pérdida del cobro de la prestación durante un mes. Si transcurrido este tiempo, el solicitante quiere volver a recibir esta ayuda, tiene que volver a darse de alta como demandante de empleo. Con este nuevo procedimiento de alta, contará con nuevos plazos para sellar el paro.

En el caso de reincidencia , si es la segunda vez que olvida renovar la tarjeta, la sanción que se aplica es la pérdida de tres meses de la prestación.

, si es la segunda vez que olvida renovar la tarjeta, la sanción que se aplica es la pérdida de tres meses de la prestación. La tercera vez que no renueva la tarjeta lleva asociada la sanción de la pérdida del derecho a cobrar la prestación durante 6 meses.

lleva asociada la sanción de la pérdida del derecho a cobrar la prestación durante 6 meses. Los reincidentes que olviden renovarla una cuarta vez, pierden el derecho a recibir esta prestación en tu totalidad, no de forma temporal.

Sanciones por olvidarse de sellar el paro si cobro RAI o SED

Si la persona que ha olvidado renovar la tarjeta del paro está cobrando el subsidio por desempleo SED o la RAI, la sanción es distinta. En este caso, aunque sea el primer olvido, pierde el derecho a cobrar la prestación de manera inmediata.

Sanciones por no sellar el paro si no cobro ninguna prestación

Por otra parte, si a una persona que no cobra una prestación se le olvida sellar el paro, la consecuencia directa de olvidar sellar el paro es que el sistema lo da de baja como demandante de empleo. Lo que supone que pierde la antigüedad acumulada.

Qué hacer si se me ha olvidado sellar el paro

Si se te ha olvidado sellar el paro y te das cuenta ese mismo día, pero por la noche, enciende el ordenador o coge el teléfono e intenta renovar la demanda por internet. Aunque ya no tienes posibilidad de hacer la gestión en las oficinas, siempre puedes recurrir a la vía telemática para renovar a tiempo la demanda y evitar sanciones.

Si te has dado cuenta de este olvido pasados unos días y compruebas que el sistema no te permite hacer la renovación de la tarjeta del paro por internet, lo mejor que puedes hacer es acudir a tu oficina de empleo más cercana. Expón la situación a alguno de los trabajadores. Cuanto antes puedas arreglar este retraso mejor, por lo que te recomendamos que te acerques, aunque sea sin cita previa, para buscar una solución cuanto antes.

Sin embargo, esto no quiere decir que vayan a atenderte o a sellarte el paro. La norma señala que estás obligado a renovar el paro según los plazos marcados, por lo que esta es una alternativa a la que puedes recurrir. Pero que no te garantiza una solución. Aunque por probar, no pierdes nada.

