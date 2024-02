Sabías Que...

Estos son los 7 detalles que tienes que hacer para preparar la mejor cena romántica en casa

Jessica Pascual

¿Quieres sorprender a tu pareja por San Valentín? Si este año has decidido ponerte el delantal para hacer una cena romántica en casa, hay algunos trucos y consejos que puedes poner en práctica para que se quede sin palabras.

Desde la elección de un menú sencillo y especial, hasta la puesta en escena. En esta guía puedes consultar una recopilación de consejos para no tener nada que envidiar a quienes deciden ir a alguno de los mejores sitios para disfrutar de una cena romántica en Madrid o cualquier otro lugar de España.

Puesta en escena: Decoración y elección del lugar

Lo primero a la hora de preparar una cena romántica es elegir el mejor lugar de casa. Un espacio que sea amplio, esté ordenado y que se preste a disfrutar de un momento como este. El ambiente y el espacio que rodea a la mesa importa y forma parte del conjunto que hay que cuidar para que todo salga bien.

Para ello, además de la ubicación, es recomendable adecuar el comedor o el espacio que mejor se preste para recibiros de casa y ponerlo bonito. Desde la elección de la mesa con un mantel decorativo cuidado y limpio, hasta cada pequeño detalle de la mesa.

Algunos de los consejos a tener en cuenta son, por ejemplo, sacar la vajilla buena y plantear los pequeños detalles como si estuvieras decorando la mesa de Navidad. Desde qué copas elegir, la colocación de los cubiertos en la mesa según los protocolos. Sin olvidar los motivos de decoración en la mesa o hasta colocar un ramo de flores o una rosa roja en su sitio como primer regalo.

Crear un ambiente bonito y especial

Una cena romántica se identifica en muchas ocasiones con un espacio a la luz de las velas. En un ambiente tenue y cálido. Y para conseguirlo, existen diferentes alternativas. Desde las ideales para los más detallistas, que pueden comprar un kit para preparar velas caseras y elaborarlas de manera artesanal y con los olores y fragancias favoritos de cada uno. Hasta quienes prefieren el uso de varillas de incienso para aromatizar el ambiente o hasta el palo santo para purificar el ambiente y atraer a las buenas energías.

Estas fragancias, acompañadas de una luz tenue, con luces de tonos cálidos o hasta tiras de LED que den un toque romántico al ambiente, crearán un ambiente único perfecto para disfrutar de una noche de San Valentín.

Prepara su receta favorita

Más allá de la decoración y el ambiente, hay que ponerse manos a la obra. Sobre todo, cocinar con tiempo y asegurarse de que el plato elegido es un acierto seguro, para que nada arruine la noche.

Una apuesta fácil es cocinar ese plato que tanto le gusta y que tan bien te sale. Aunque si no te convence y no tienes ni idea de qué preparar, lo mejor es plantear un menú sencillo. Una propuesta con la que cenéis bien, rico y que no suponga un problema o agobio adicional durante los preparativos.

Por ejemplo, un entrante a compartir cuyo protagonista sea algún alimento que le guste.

Un plato principal, a elegir entre carne y pescado

Un postre hecho de manera artesanal. O uno de esos dulces de pastelería de los que nunca puede resistirse de su tienda preferida

Pon música de fondo que os guste

Junto con el ambiente cálido, poner música de fondo es un acompañamiento que suele venir muy bien en este tipo de momentos. Para ello, puedes crear una lista de reproducción y dejar que suene a lo largo de toda la velada. Seguro que al inicio de alguno de esos temas se evocan recuerdos o momentos que convertirán la velada en algo muy especial.

Arreglarse para recibir al invitado

Nada como ponerse como un pincel para recibir a tu amada pareja. Una noche especial requiere de un toque extra de glamour, para meteros de lleno en el papel y disfrutar de una auténtica noche de amor sin salir de casa.

Elección del momento

Elige el momento adecuado. No hay que olvidar San Valentín cae en 2024 en miércoles y que no forma parte de los festivos de febrero de 2024 marcados en el calendario laboral, por lo que te recomendamos que tengas en cuenta los horarios y jornadas de trabajo tanto tuyas, como de tu pareja, para que ambos podáis disfrutar del momento sin prisas o agobios. En función de las rutinas y jornadas laborales de cada uno, es posible sustituir la cena por comida. O por desayuno. Incluso hasta por un almuerzo o una merienda especial.

El broche final, los regalos

Si más allá de la cena quieres un regalo, puedes consultas las opciones de los mejores regalos para San Valentín que puedes encontrar en Amazon para sorprender a tu pareja. Hay infinidad de ideas, aunque sigue siendo una de las opciones estrella los juguetes sexuales del tipo de satisfyer para parejas en el caso de querer disfrutar en pareja. O, si es para usarlo en solitario, otra opción es comprar el modelo Satisfyer Pro 3 plus, el mejor regalo para desatar la pasión.

