Ocio - Tecnología

Smartphones La evolución de la tecnología WiFi desde 1997 al WiFi 6 y el 5G

El 30 de septiembre de 2019, la red WiFi cumplió 20 años desde su primera versión. No cabe duda de que la llegada de la WiFi cambió internet y nuestra manera de interactuar con él por completo. Tras más de dos décadas ha habido grandes cambios en lo que a esta tecnología se refiere y hemos visto múltiples generaciones de WiFi. A día de hoy ya está disponible su última versión, WiFi 6, mucho más rápida, eficaz y segura.

Cronología de la red WiFi

En 1997 ve la luz la primera versión (estándar 802.11). En 1999 varias compañías de la industria de la tecnología lanzan al mundo la primera versión de la WiFi (estándar 802.11b). En el año 2000 se incluyen los primeros chips WiFi en portátiles de uso doméstico. En 2004 los pasajeros de un vuelo comercial pueden disfrutar de WiFi por primera vez. En 2009 llega una mejora notable de la red (con el estándar 802.11n o WiFi4) lo que mejora el sistema de transmisión de 54Mb por segundo a 450Mb por segundo. En 2012 uno de cada cuatro hogares está conectado por WiFi. En 2013 la nueva versión de la red WiFi (WiFi 5) llega a una velocidad máxima de 1Gb por segundo. En 2015 la gente no puede vivir sin WiFi. Un estudio realizado ese año mostró que la WiFi era la segunda cosa sin la que la gente no quería vivir, solo por debajo de la comida, quedando por encima del sexo, la televisión y el alcohol. Un 18% llegó a decir que la WiFi era la primera cosa sin la que no podrían vivir. En 2019 llega la nueva generación de WiFi con WiFi 6 junto con el primer dispositivo capaz de conectarse a él, el Samsung Galaxy S10.

¿Para qué usamos la WiFi?

No cabe duda que en el día a día utilizamos esta red WiFi constantemente. Según una encuesta de la empresa Cisco, en España el 31% de los internautas no se imaginan la vida sin WiFi y el 32% asegura que no podría realizar su trabajo correctamente sin WiFi.

El 79% de los usuarios utilizamos esta red para mantenernos informados y al día de lo que pasa en el mundo, mientras que el 78% lo usa para el entretenimiento y el 73% para mantener el contacto con la familia y amigos.

La WiFi supone la forma principal de acceso a la red. El 56% del tráfico llega de este modo y en 2022 se calcula llegará a suponer el 64% del tráfico.

A nivel empresarial, la WiFi ha supuesto también un gran avance, facilitando el acceso al contenido desde cualquier sitio y permitiendo trabajar desde cualquier punto. Gracias a esta red se pueden acceder a datos de localización y conectar todos los dispositivos necesarios dentro de una misma red empresarial.

¿Qué es el 5G?

En la cronología de la telefonía móvil, el primer paso fue el 1G, utilizado para hablar por teléfono. Con el 2G llegaron los sms; con el 3G, Internet, el 4G trajo la banda ancha y ahora nos llega el 5G.

El 5G es la base para desarrollar “El Internet de las Cosas”. Vehículos inteligentes, neveras inteligentes, lavadoras inteligentes, luces, casas… Todas las cosas conectadas a una ciudad inteligente que controlaremos desde nuestro dispositivo móvil.

En realidad, el 5G no es más que el siguiente paso del 4G que ya utilizan todos los dispositivos móviles de nueva generación. Las principales mejoras son un aumento de la velocidad de navegación y una mayor capacidad de conexión, lo que permite que más usuarios estén conectados al mismo tiempo.

Esto se traduce en cargas de búsqueda más rápidas al navegar por Internet desde nuestro móvil. Nos permitirá reproducir vídeos en HD casi al instante, por ejemplo. Se calcula que será entre 10 y 20 veces más rápido.

Diferencias con el 4G

La red 4G alcanza una velocidad de 200 Mb por segundo

La red 5G alcanza una velocidad de 10.000 Mb por segundo

La red 4G tiene una latencia de 100 milisegundos

La red 5G tiene una latencia de entre 1 y 5 milisegundos

En datos teóricos, la velocidad del 5G será notablemente superior a la del 4G, aunque esta velocidad dependerá del operador.

Más importante aún que la velocidad es la latencia. La latencia es el tiempo que tardan los datos en transferirse por la red, es decir, el tiempo que pasa desde que damos la orden a nuestro móvil de que haga algo y este lo hace (referido a las acciones en la red como navegar por Internet, uso de la nube, etc.). Con lo que, cuanto menor sea la latencia, mejor.

El 5G promete una latencia casi inexistente. Si, por ejemplo, queremos abrir una foto que tenemos alojada en la nube, con una red 5G esta acción tardaría lo mismo que si abriéramos una foto alojada en la memoria interna del dispositivo.

Otra muestra de lo que el 5G es capaz de hacer son las exhibiciones de cirugías teleasistidas de punta a punta del planeta en tiempo real.

El 4G conectaba personas con personas, el 5G va un paso más allá conectando personas con las cosas que nos rodean.

Dispositivos y operadoras con 5G

El 15 de junio de 2019 Vodafone lanzó su primer servicio de 5G en España en 15 ciudades.

Para disfrutar de ello solo hay que contratar alguna de las tarifas de esta compañía compatibles con 5G:

– Ilimitadas (Móvil, Súper y Total).

– Móvil Mini, aunque a una velocidad menor que las Ilimitadas.

– Móvil Extra, también a una velocidad menor.

La llegada del 5G no supone un cambio de precio en estas tarifas, pagaríamos lo mismo naveguemos con 4G o con 5G.

Sin embargo, esta mejora de red no ha llegado a toda España. Solo 15 ciudades cuentan con red 5G:

Barcelona

Bilbao

Coruña

Gijón

Logroño

Madrid

Málaga

Pamplona

San Sebastián

Santander

Sevilla

Valencia

Vigo

Vitoria

Zaragoza

Tampoco el total de la ciudad dispone de 5G. Dentro de cada una de ellas solo unas zonas concretas disfrutan de cobertura de este tipo.

En cuanto a los dispositivos, por el momento solo unos pocos modelos disponen de 5G:

– Xiaomi Mi MIX 3 5G

– LG V50 Thin Q 5G

– Samsung Galaxy S10 5G

– Huawei Mate 20 X

¿Cómo afecta el 5G a mi móvil?

En esta primera fase del 5G la batería de estos dispositivos se verá afectada, ya que andarán saltando constantemente de una red 5G a una 4G.

En cuanto al consumo de datos, todo dependerá de la cantidad de información que consumamos y descarguemos. Aunque el 5G dispone de una tecnología para enviar más datos en menor tiempo, lo que debería suponer una disminución en el consumo.

¿Qué es la WiFi 6?

WiFi6 es el nuevo salto generacional de las redes WiFi.

Su mejora con respecto a la WiFi 5 no es tan notoria como cabría esperar en cuestiones de velocidad y tráfico de datos. En stream pasa de 433 Mb por segundo a 600 Mb por segundo.

Lo que la WiFi 6 consigue es que, en un ancho de banda determinado, se pueda mandar más cantidad de información. Esto supone una mejora, no en la velocidad, sino en el número de conexiones al mismo tiempo.

La mejora de WiFi6 con respecto a WiFi5 se hará especialmente notable en lugares muy concurridos, con muchas conexiones. Se espera que responda 4 veces mejor que la red anterior.

WiFi 5 WiFi 6 Bandas 5Ghz 2.4 y 5Ghz Ancho

de banda 20, 40, 80, 80+80, 120 y 160Mgz 20, 40, 80, 80+80, 120 y 160Mgz Velocidad 433Mb por segundo – Máximo 7.000Mb por segundo 600Mb por segundo – Máximo 10.000 Mb por segundo

La principal mejora está en la capacidad de conectar múltiples dispositivos a la misma red sin que esta vea afectada su velocidad y rendimiento. También habrá una mejora en la latencia y en la seguridad.

Para ello, lo que hace es dividir el ancho de banda del canal según el tipo de información que se deba enviar a cada usuario, no como hasta ahora, que se usaba el total del ancho de banda del canal para cada usuario sin tener en cuenta el tipo de información que se está enviando.

También cuenta con una tecnología que le permite ahorrar en consumo. Los dispositivos conectados no están conectándose y apagándose en busca de su turno de red, sino que se establece un horario de turnos para que los dispositivos se conecten a esa hora en concreto, lo que les permite pasar el resto del tiempo en modo reposo, con un consumo mínimo.

Otra de las principales características de la WiFi6 es que puede operar en 2 anchos de banda. Lo que permite segmentar y dividir según el tráfico.

Dispositivos que funcionan con WiFi6

Ahora mismo, en lo que a móviles se refiere, únicamente los tope de gama de Samsung son compatibles con la red (Smasung Galaxy S10 y Samsung Galaxy S10+).

Sin embargo, aún disponiendo de un router con WiFi6 y de alguno de estos dispositivos, apenas se notará mejora en cuanto a velocidad.

La verdadera revolución llegará cuando todo necesite estar conectado a Internet, desde la nevera hasta las cortinas, pasando por televisiones, móviles, consolas y todo tipo de electrodomésticos.

La evolución de la tecnología WiFi desde 1997 al WiFi 6 y el 5G was last modified: by

Si quieres leer más noticias como La evolución de la tecnología WiFi desde 1997 al WiFi 6 y el 5G, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.