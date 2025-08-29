Falsificaba pagos a Hacienda y cheques al portador: así defraudó 154.000 € a la empresa en la que trabajaba

Condenada a dos años de cárcel la directora financiera que desvió 154.000 € con cheques falsos y transferencias simuladas por estafar a su empresa. El banco detectó irregularidades y destapó la estafa. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa a una mujer que, mientras ejercía como directora financiera de una empresa frutícola, se apropió ilícitamente de 154.536 euros mediante transferencias y cheques falsificados. La sentencia, fruto de un acuerdo de conformidad entre las partes, es firme.

Transferencias y cheques falsificados

Según la resolución, la acusada, identificada como Amelia, trabajaba en la mercantil Frutas Iberos S.L., dedicada al comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas, desde diciembre de 2017. En el ejercicio de sus funciones accedía a la tesorería, claves bancarias y firma digital de la empresa.

Entre junio de 2017 y junio de 2019, realizó 41 transferencias bancarias desde cuentas de la empresa a otras de las que era titular —sola o junto a su entonces esposo, que no tuvo participación ni conocimiento de los hechos— por un importe de 114.774,88 euros, simulando pagos a la Agencia Tributaria.

Además, entre octubre de 2018 y junio de 2019 libró 50 cheques y pagarés al portador por valor de 39.761,74 euros, imitando la firma del administrador y haciéndolos efectivos en ventanilla o ingresándolos en cuentas de su titularidad.

Irregularidades detectadas

La estafa comenzó a destaparse cuando el banco detectó movimientos sospechosos y pidió explicaciones a la acusada. Para justificar las transferencias, la mujer remitió un correo electrónico adjuntando falsos modelos de pago a Hacienda y una carta manipulada con la firma del administrador de la empresa.

La empresa, que ya había advertido irregularidades en su desempeño, encargó en mayo de 2019 una auditoría interna, que confirmó el desfalco. Poco antes, la acusada había solicitado la baja voluntaria, efectiva el 17 de junio de ese mismo año.

La sentencia

El tribunal declara a la acusada autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. La condena incluye:

Prisión: dos años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

dos años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Multa: nueve meses, con cuota diaria de seis euros (total 1.620 euros).

nueve meses, con cuota diaria de seis euros (total 1.620 euros). Responsabilidad civil: indemnizar a Frutas Iberos S.L. con 154.536,62 euros más intereses.

indemnizar a Frutas Iberos S.L. con más intereses. Costas procesales: abono de las costas, incluidas las de la acusación particular.

La acusada mostró su conformidad con la condena y la sentencia fue declarada firme en el mismo acto. La defensa anunció que pedirá la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, en aplicación del artículo 80.3 del Código Penal, condicionada al pago de al menos un tercio de la responsabilidad civil.