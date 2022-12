Trabajos

Trabajadores y Jefes

Festivos en enero: Las 17 comunidades con días de fiesta

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay puentes en enero de 2023? Sí, el primer mes del año cuenta con un puente a nivel nacional que permite a los trabajadores disfrutar de hasta 3 días de descanso laboral tras las fiestas navideñas. En concreto, esta primera festividad del año llega con la celebración del Día de Reyes, el 6 de enero, que en 2023 cae en viernes y permite a los trabajadores alargar el primer fin de semana del año para disfrutar de varios días consecutivos de descanso.

NOTICIAS DESTACADAS

Sin embargo, este no es el único día festivo, puesto que durante este comienzo del 2023 hay otro día festivo más que disfrutan algunas de las autonomías de España. Más allá de estas dos fechas, en el mes de enero no hay ningún día más de descanso en todo el mes, ni a nivel nacional ni propios de las comunidades autónomas. Para que el inicio de año no se haga muy cuesta arriba, en esta otra información puedes consultar otras fechas marcadas en rojo como festivos nacionales 2023 en el calendario laboral.

En qué comunidades hay días festivos en enero

En España, todas las comunidades autónomas disfrutan de, al menos, un día de descanso laboral durante este mes de enero. Aunque las más afortunadas tienen un día de fiesta más, que precisamente coincide en la misma semana, lo que provoca que los trabajadores de algunas comunidades puedan empezar el año con una semana corta de tan solo tres días laborales.

1 de enero

El domingo 1 de enero, primer día del año y festividad de Año Nuevo, es un día de descanso laboral marcado en el calendario. La mala noticia es que en 2023 cae en domingo y, por tanto, no alarga el fin de semana ni ofrece más días de descanso a los empleados que no trabajan en este día festivo. Por este motivo no se incluye en el calendario laboral del BOE del año 2023, dado que es un festivo que las comunidades han trasladado a otros días y meses del año.

¿El lunes 2 de enero es festivo?

Depende de la comunidad autónoma en la que residas. En las Navidades del año 2022 / 2023 las fechas de las fiestas coinciden plenamente durante el fin de semana, lo que provoca que haya menos días de descanso laboral que en otros años. Tanto la jornada de Navidad, como la de Año Nuevo caen en domingo y, en el caso de esta última, la fiesta no se traslada en todas las comunidades al lunes siguiente, pero sí en algunas.

En concreto, el lunes día 2 de enero está marcado como día festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y la Región de Murcia. Solamente estas comunidades cuentan con este día como jornada de descanso laboral, mientras que en el resto de comunidades de España este es un día laborable más.

6 de enero

El 6 de enero, celebración de la Epifanía del Señor y comúnmente conocido como Día de Reyes, es el primer festivo nacional del año 2023. Precisamente, este año la fiesta cae en viernes y permite alargar el primer fin de semana del año un día más.

Es una jornada que se celebra de manera conjunta en todas las comunidades, pero se trata de una de las fechas del calendario que las comunidades pueden cambiar a otro día si así lo prefieren. Aunque por el momento ninguna de las autonomías ha decidido trasladarlo a otra jornada.

Si quieres leer más noticias como Festivos en enero: Las 17 comunidades con días de fiesta, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajadores y Jefes.