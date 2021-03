Trabajos

Buscar trabajo

11 formas de ganar dinero extra en tu tiempo libre sin contrato

NOTICIA de de Jessica Pascual

Seguro que has visto un montón de películas americanas en las que el protagonista se saca un dinerillo extra cortando el jardín del vecino o sacando a pasear a sus perros. Estas tareas en las que no suele haber ningún contrato de por medio, son formas de ganar unos eurillos durante tu tiempo libre. A continuación te dejamos un listado de las 11 formas de ganar dinero extra en tu tiempo libre sin contrato.

Además de todas las formas que te vamos a detallaren este artículo, siempre puedes consultar todas las manualidades que puedes hacer desde casa y venderlas.

Cuidador/a de mascotas

Es la opción ideal para los amantes de los animales. Nada como estar rodeado de ellos todo el día y además obtener beneficios económicos. Puedes optar por cuidarlos a domicilio o en tu casa, aunque debes tener en cuenta que una parte importante del trabajo será sacarlos a pasear varias veces al día. Pero si te encanta darte paseos con ellos y además puedes ganar dinero haciéndolo, ¿qué puede haber mejor?

Echa una mano a amigos y vecinos

Puedes ayudar a tus conocidos en las tareas de limpieza de la casa o mantenimiento de la piscina así como si se les ha estropeado algún electrodoméstico o mueble de la casa y sabes arreglarlo. En estos casos el dinero que recibas depende directamente de la voluntad de la persona a la que le prestes el servicio.

Cuida el jardín

Es otra de las formas más sencillas de ganar dinero. Si tienes vecinos o conocidos con jardines y no tienen tiempo para cuidarlo y cortarlo, ofrécele tus servicio. Puedes llegar a un acuerdo para que te paguen por cada hora de trabajo o un dinero fijo a final de mes.

Enseña idiomas

Si tienes un buen manejo de los idiomas, puedes ofrecer tus servicios tanto a adultos como niños. Esta actividad apenas te llevará una o dos horas algunos días de la semana y podrás sacarte unos ahorros extra.

Lavar el coche

Otra de las tareas que puedes poner en práctica es lavar los coches de tus amigos o vecinos. Una tarea que muchos no querrán hacer y que te pagarán porque se lo limpies.

Decora fiestas

Si te gusta la decoración, házselo saber a todos tus conocidos. Quizá cuando haya que preparar una fiesta de cumpleaños o una sorpresa para alguien, te llamen a ti y te den un dinero por encargarte de preparar y diseñar la decoración de la fiesta.

Vende objetos usados

Si tienes libros, dispositivos electrónicos o ropa que ya no usas, puedes venderlas en cualquiera de las plataformas que existen para vender objetos usados y sacarte un dinero extra por ellas. Esta es quizá la forma que menos esfuerzo requiere para poder conseguir unos ingresos extra. Eso sí, todos los objetos deben estar en perfecto estado y debes estar dispuesto a deshacerte de ellos para siempre.

Otra opción que seguro te va a dar más dinero es vender joyas que tengas por casa. Pero como estos accesorios suelen llevar aparejado un importante valor sentimental, es más difícil lanzarse a venderlos.

Participar en Focus Group

Los Focus Group son reuniones en los que se invita a diferentes personas que tengan un perfil concreto para debatir y expresar ideas sobre un tema en concreto. En algunos de estos grupos se paga un dinero a cambio de que participes y des tu propia opinión.

Profesor/a particular

La mayoría de los niños necesita refuerzo en alguna que otra materia. Por eso los profesores particulares son una de las mejores ideas para ganar un dinerillo extra si tienes la formación específica necesaria para hacerlo bien.

Tanto si decides impartir cursos online, como si prefieres las clases presenciales, es una forma que te puede proporcionar unos ingresos. Si el hermano pequeño de tu vecina, un amigo o cualquier otro conocido necesita refuerzo en alguna materia y tú tienes los conocimientos suficientes, podrás impartirle clases y cobrar por cada hora lo que te permitirá acumular unos ahorrillos de forma semanal.

Cuidador/a de niños o ancianos

Como ocurre con los profesores particulares, los cuidadores de niños o personas mayores siempre son muy demandados. Si tienes paciencia y te apasiona ayudar a los demás, puedes ganar un dinero extra por horas o jornadas haciendo de canguro a niños o cuidando a mayores como favor a alguien.

Vender tu tiempo

Sí, has leído bien. Existen plataformas online en las que puedes registrarte y vender tu tiempo para realizar tareas. Cada actividad tiene asignado un precio y tan sólo tienes que dedicar tu tiempo a ponerlas en práctica para recibir el dinero a cambio. Son páginas que publican tareas y actividades pequeñas. En algunas de estas páginas no es necesario tener conocimientos previos ni experiencia en ningún ámbito puesto que son tareas fáciles que te llevarán poco tiempo y por las que se paga poco dinero.

11 formas de ganar dinero extra en tu tiempo libre sin contrato was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 11 formas de ganar dinero extra en tu tiempo libre sin contrato, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES