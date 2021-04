Trabajos

Guía para trabajar como funcionario de prisiones

Para poder trabajar como funcionario de prisiones hay que superar unas oposiciones y convertirse en empleado público. En concreto, para desempeñar este tipo de trabajo es obligatorio superar las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Todos los aspirantes que superen las oposiciones van a convertirse de forma automática en funcionarios y, por tanto, van a conseguir un puesto de trabajo asegurado para toda la vida. A continuación te explicamos todo lo que debes saber si estás pensando en presentarte a las oposiciones para trabajar en las Instituciones Penitenciarias.

Requisitos

No todo el mundo que quiera ser funcionario de prisiones puede hacerlo. El Ministerio del Interior marca unos requisitos mínimos a los que deben ajustarse todos aquellos que quieran presentarse a las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias:

Tener nacionalidad española. Tener el título de Bachiller o de técnico de grado medio o superior. También sirve tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 o el título de la Escuela Secundaria Obligatoria (ESO) más la prueba aprobada de acceso a Técnico Superior. Tener cumplidos los 16 años y no exceder como máximo la edad de jubilación forzosa Los aspirantes no pueden haber sido condenados por delito doloso a pena privativa de libertad por un tiempo mayor a tres años. Hay una excepción y es que el aspirante haya podido cancelar los antecedentes penales o la rehabilitación.

Exclusiones médicas

Entre los requisitos para poder convertirse en funcionario de prisiones destacan los relacionados con el bienestar físico y psicológico. Los cuadros de exclusiones médicas que impiden optar a una plaza de funcionario de prisiones son los que detallamos a continuación.

Visión

No pueden optar al puesto personas que tengan una agudeza visual sin gafas o lentillas menor de 0,33.

Tampoco aquellas que tengan una agudeza menor de 0,2 en el ojo que peor vea.

Ni los que tengan una agudeza con gafas o lentillas menor de 0,8.

También son excluidas de los procesos de selección las personas que tengan desprendimiento de retina, diplopía o estrabismo, glaucoma o hemianopsia, distrofia corneal, subluxación del cristalino u otras enfermedades que impidan el desempeño de las tareas del trabajo de funcionario.

Audición

No son aptas las personas que tengan sordera completa en ambos oídos o incompleta de forma permanente.

Aparato locomotor

No van a considerarse personas aptas para el puesto aquellas que tengan malformaciones o lesiones que limiten o comprometan el libre movimiento de las articulaciones o que puedan disminuir la fuerza. También quedan excluidas las personas con escoliosis que tengan limitación para la flexo-extensión o hernia discal.

Sistema endocrino

No son aptas las personas que tengan delgadez extrema, obesidad o enfermedades del sistema endocrino-metabólico.

Aparato digestivo

No son aptas las personas que padezcan cirrosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal crónica o pancreatitis crónica.

Aparato urinario

No son aptas las personas con insuficiencia renal crónica.

Aparato cardiovascular

No son aptas las personas que padezcan alguna de las siguientes enfermedades:

Insuficiencia cardíaca

Haber sufrido un infarto de miocardio o coronariopatía

Arritmia

Valvulopatías o prótesis valvulares

Aneurismas de grandes vasos

Insuficiencias venosas periféricas

Aparatos respiratorios

No son aptas para desempeñar el cargo las personas que padezcan enfermedades pulmonares que tengan repercusión en la función respiratoria.

Sistema nervioso

No son aptas las personas que sufran la enfermedad de Parkinson, temblores crónicos, epilepsia, esclerosis múltiple o ataxia.

Alteraciones psiquiátricas

No pueden trabajar de funcionarios de prisiones las personas que sufran:

Esquizofrenia

Trastorno bipolar

Depresión mayor

Crisis de pánica o de angustia

Trastorno de estrés postraumático

Alteraciones de la personalidad

Trastornos afectivos

Analítica

Son motivos de exclusión las personas que abusen del consumo de alcohol, que consuman sustancias tóxicas o que estén siendo medicados con tratamientos que puedan ocasionar interferencias con los resultados de las analíticas.

Otros

También son excluidas las personas con homeopatías graves, malformaciones congénitas u otras patologías.

Sueldo

Los salarios de funcionarios de prisiones están regulados por los Presupuestos Generales del Estado. Las tablas del Ministerio de Hacienda sobre las Retribuciones del personal funcionario indican que el sueldo base mensual es un funcionario de prisiones, clasificado en la categoría C1, es de 788,22 euros al mes, que en términos anuales es 9.461,04 euros (en doce meses).

A este sueldo hay que añadirle dos pagas extraordinarias de 681,43 euros cada una. En total, el salario base de un funcionario de prisiones es de 10.823,90 euros al año. En estas cantidades no están incluidos los complementos o pluses que puedan conseguir.

Cómo presentarse a las oposiciones: solicitud

Puedes ayudarte del buscador de empleo público del SEPE para encontrar la convocatoria que más te interese. Una vez la encuentres y estés decidido a presentarse, debes tener en cuenta que la presentación de todas las solicitudes para opositar a estos puestos de empleo tienen que hacerse en un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deben dirigirse a la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras.

Todas las personas que deseen participar en el proceso deben hacerlo complementando el modelo de solicitud oficial 790, documento a través del que debe realizarse el pago de las tasas administrativas.

Hay dos vías para poder presentar la solicitud:

De forma telemática. Para hacer la presentación por esta vía es necesario tener identificación electrónica y Cl@ve. Las presentaciones de forma presencial deben hacerse en el Registro General del Ministerio convocante.

Pago de tasas

Si el aspirante presenta la solicitud en papel el importe de las tasas deben ingresarse en cualquier banco o caja de ahorros . En la solicitud debe acreditar que ha realizado el ingreso a través de un justificante.

. En la solicitud debe acreditar que ha realizado el ingreso a través de un justificante. En cuanto a las solicitudes presentadas por vía telemática, el ingreso del importe tiene que hacerse de forma online durante el proceso de inscripción a la convocatoria.

Grupos que no tienen que pagar las tasas:

Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Personas que figuren como demandantes de empleo durante al menos un mes antes de la convocatoria. Familias numerosas. En la categoría especial no deben abonar nada y en el caso de la familia numerosa general deben aportar el 50%. Víctimas de terrorismo.

Cómo saber si te han admitido

Una vez finaliza el plazo de presentación de las solicitudes, las autoridades que hayan realizado la convocatoria tienen un mes de plazo para dictar una resolución. La lista de admitidos queda publicada en el BOE y en la web oficial del organismo convocante.

Proceso de selección

Una vez estás admitido, comienza el proceso de selección de todos los candidatos que está compuesto de dos fases:

Fase de oposición Curso selectivo y periodo de prácticas

Fase de oposición

Esta primera etapa tiene una duración de seis meses y está compuesta de tres ejercicios que son eliminatorios.

El primero es un cuestionario de 150 preguntas con respuesta múltiple que trata del contenido completo del programa. La calificación es de 0 a 20 y es necesario obtener 10 para pasar a la siguiente prueba. La duración es de 2 horas y 15 minutos. Esta primera prueba queda fijada en un plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la convocatoria en el BOE. La segunda prueba consiste en resolver por escrito 10 supuestos de caso práctico. La calificación es de 0 a 20 y hay que obtener un mínimo de 10 para superarlo. Esta prueba tiene una duración de una una hora y 40 minutos. Sólo pasarán a la siguiente prueba aquellos que hayan obtenido la puntuación más alta hasta cubrir el número de plazas convocadas. Por último, los aspirantes deben someterse a una prueba de aptitud médica para revisar que ninguno tiene ninguna de las situaciones médicas que son motivo de exclusión.

Curso selectivo y prácticas

Todos los aspirantes que superen la fase de oposición y cumplan todos los requisitos empezarán un periodo de prácticas en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Deben superar un curso selectivo que tratará sobre igualdad de hombres y mujeres, violencia de género y normas internas. Tiene una estructura en dos fases, la primera de formación en la que es obligatorio asistir al menos al 80% de las jornadas y una segunda parte de prácticas en los centros.

Aquellos que lo superen proceden al periodo de prácticas en los centros. Una vez transcurrido este periodo que en total son 18 meses si el aspirante es considerado apto, empezará a trabajar de forma oficial como funcionarios de prisiones. Su reconocimiento será oficial cuando esté publicado en el BOE.

Funciones

Entre las principales funciones que deben desempeñar los funcionarios de prisiones destacan:

Mantener el orden y la seguridad

Vigilar a los internos

Mantener la disciplina general y fomentar la reeducación

Tareas administrativas

Supervisar los trabajos que realizan los presos

Proceder a los registros

Realizar guardias y rondas de patrulla

Tareas de oficina, trámites burocráticos para el ingreso en prisión o para los traslados

Tramitar quejas

Organización de las visitas

Temario para superar las oposiciones

El temario para superar el examen de oposición a funcionario de prisiones está dividido en tres partes:

La primera que trata sobre la organización del Estado y en el que estudian el derecho administrativo general, la gestión personal y financiera. La segunda parte en la que estudian el derecho penal y el penitenciario. La tercera parte que trata de la conducta humana.

Puedes consultar cada uno de los epígrafes del temario de funcionario de prisiones en la web del Ministerio del Interior.

