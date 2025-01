Trabajos

La ayuda fija para universitarios de 3.500 euros compatible con la Beca MEC

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si eres estudiante universitario, de máster o de enseñanzas artísticas en un centro de estudios de la Comunidad Valenciana, podrás solicitar la beca Manuela Solís. Como mínimo, los beneficiarios de esta ayuda al estudio podrán obtener una cuantía fija de 3.500 euros y hasta otros 3.500 euros más en función de la excelencia académica. Además, esta beca es totalmente compatible con la Beca MEC, la Beca Erasmus y la Beca de estudios universitarios-exención de tasas de la Generalitat Valenciana.

En esta información te detallamos las cuantías exactas de esta ayuda, los requisitos económicos y académicos necesarios y cuándo termina el plazo para presentar la solicitud.

Qué es la Beca Manuela Solís

Esta ayuda al estudio va dirigida a los estudiante que estén estudiando en el actual curso académico 2024/2025 un grado universitario, máster o grado de enseñanzas artísticas en cualquier universidad valenciana, tanto pública como valenciana. Como hemos mencionado anteriormente, los beneficiarios de esta beca se aseguran una cuantía fija de 3.500 euros que se puede ampliar a 1.000 o 2.500 euros más en concepto de cuantía variable. Uno de los mayores atractivos para solicitar esta beca es que es totalmente compatible con la Beca MEC del Ministerio de Educación y la Beca Erasmus si vas a estudiar este curso en el extranjero.

Cuantías

Los importes de la Beca Manuela Solís son los siguientes:

Cuantía fija de 3.500 euro s por persona beneficiaria.

s por persona beneficiaria. Cuantía variable ligada a la excelencia en el rendimiento académico para las personas beneficiarias que acrediten la

superación de las siguientes notas medias: entre un 9 y 9,49 1.000 euros más; y entre un 9,50 y 10 2.500 euros más.

El total de becas disponibles se desconoce exactamente, pero la Generalitat Valenciana ha dado a conocer el presupuesto de esta ayuda, 22 millones de euros. Las becas estarán disponibles hasta agotar dicho presupuesto. Se estima que puede haber entre 5.500 y 6.000 beneficiarios.

Requisitos

En primer lugar, el solicitante deberá acreditar sus ingresos económicos y no pueden superar los siguientes umbrales de renta familiares:

Familias Ingreso (€) Familias de 1 miembro 5.730,00 euros Familias de 2 miembros 10.565,00 euros Familias de 3 miembros 15.152,00 euros Familias de 4 miembros 19.706,00 euros Familias de 5 miembros 24.250,00 euros Familias de 6 miembros 28.167,00 euros Familias de 7 miembros 32.508,00 euros Familias de 8 miembros 36.081,00 euros

Por otro lado, también es obligatorio cumplir con unos requisitos académicos. En el pasado curso que hayas realizado, deberás haber aprobado un mínimo de asignaturas en función de la rama del grado:

Artes y Humanidades: 90 %

Ciencias: 65 %

Ciencias Sociales y Jurídicas: 90 %

Ciencias de la Salud: 80 %

Ingeniería y Arquitectura: 65 %

Grados en Enseñanzas Artísticas superiores: 90 %

Máster Habilitante: 100 %

Además, en el presente curso deberás estar matriculado de un mínimo de 60 créditos. O, lo que es lo mismo, un curso entero. Es decir, no podrás solicitarla si solo te has matriculado para estudiar de forma parcial medio curso. Con una excepción: si te has matriculado de los créditos que te faltan para terminar los estudios y no llegas al mínimo de 60. En este caso, te concederán la beca, pero con una cuantía menor a 3.500 euros.

Plazo

El plazo para tramitar la Beca Manuela Solís del curso 2024/2025 está abierta desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el próximo lunes 20 de enero de 2025. Para acceder a la tramitación, deberás acudir a la web de la Generalitat Valenciana, en el apartado ‘Ayudas y Becas’ y seleccionar las Becas Manuela Solís.