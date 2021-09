Sabías Que...

La berrea de los ciervos, un reclamo para visitar Extremadura

La berrea de los ciervos es un espectáculo de la naturaleza que puede observarse en estas fechas en espacios protegidos, como la Reserva del Cíjara, el Parque Nacional de Monfragüe, el Tajo Internacional o el Geoparque Villuerca-ibores-jara. El espectacular bramido de los ciervos, que se reúnen en manadas, retumba en los valles durante los últimos días del verano buscando impresionar a las hembras y advertir a otros machos en su ritual reproductor.

Mejores lugares para oír y ver la berrea

Los bosques españoles escucharán de nuevo los típicos sonidos propios de la berrea y los choques de cuernos entre los ciervos que habitan por el territorio. Si quieres vivir esta experiencia y escuchar los bramidos mientras realizas una ruta de senderismo por el bosque o esperas sentado a que se produzca este espectáculo, te explicamos cuáles son los mejores lugares para oírlo:

Extremadura es un lugar idóneo para maravillarse ante uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. El final del verano y el inicio de las lluvias marcan el comienzo de este ritual animal, que se prolongará hasta mediados de octubre, en el que los ciervos braman con fuerza rompiendo el silencio de montes y dehesas extremeñas con el objetivo de atraer a las hembras y reproducirse.

En septiembre, berrea de los ciervos

Aunque no existe una fecha concreta para el inicio de la berrea, puesto que varía en función de factores como el clima, la escasez o abundancia de comida disponible, el momento del celo suele encuadrarse entre finales de agosto y mediados de octubre. En este tiempo, y especialmente en los amaneceres y atardeceres, es posible no solo disfrutar y asombrarse de los sonidos que emiten ciervos y venados, sino también presenciar encuentros de grandes grupos de animales y peleas o buscar sus huellas en la naturaleza; por ejemplo, al frotarse contra las cortezas de los árboles o al levantar la tierra para marcar en el terreno signos de su presencia.

En Extremadura se puede asistir a la berrea en diferentes reservas y parques naturales que, además, cuentan con centros de interpretación, observatorios y empresas y guías especializados, entre ellas, la Asociación de Guías Profesionales de Ornitología y Naturaleza (GUIDEX) y la Asociación de Empresarios de Turismo Activo, que ayudan al visitante en la aventura de vislumbrar y, sobre todo, escuchar la potente llamada de los ciervos.

Cíjar, en Badajoz, tiene un observatorio. Entre los lugares destacados para experimentar las sensaciones que produce la berrea está la Reserva Regional del Cíjara, en la provincia de Badajoz, un espacio protegido de más de 22.000 hectáreas entre los términos municipales de Herrera del Duque, Helechosa de los Montes y Fuenlabrada de los Montes, gestionado por el Gobierno de Extremadura. Para facilitar el acceso de los visitantes que acuden atraídos por los sonidos de la naturaleza se ha habilitado un observatorio de la berrea desde el que contemplar no solo ciervos, sino también jabalíes, corzos, gamos y multitud de aves como el buitre negro, el buitre leonado, el águila real o el águila culebrera.

Además del Cíjara, de norte a sur de Extremadura existen numerosos lugares muy recomendados para escuchar los fuertes bramidos de los ciervos, como el Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Natural Tajo Internacional, el Geoparque Villuecas-ibores-jara, las Hurdes, la Sierra de San Pedro, la comarca de Tentudía y la zona de Hornachos.

En Castilla-La Mancha uno de los mejores lugares se encuentra en el norte de Ciudad Real, en el Parque Nacional de Cabañeros, aunque no es el único, puesto que los Montes de Toledo son otro de los puntos de mayor reclamo en los inicios de otoño.

uno de los mejores lugares se encuentra en el norte de Ciudad Real, en el Parque Nacional de Cabañeros, aunque no es el único, puesto que los Montes de Toledo son otro de los puntos de mayor reclamo en los inicios de otoño. En Asturias , si quieres escuchar a los ciervos, tienes que ir al Parque natural de Redes o a la Sierra de Peña Mayor, ubicada en la comarca de Sidra. Y, por supuesto, esta experiencia puede disfrutarse desde los rincones de los Picos de Europa.

, si quieres escuchar a los ciervos, tienes que ir al Parque natural de Redes o a la Sierra de Peña Mayor, ubicada en la comarca de Sidra. Y, por supuesto, esta experiencia puede disfrutarse desde los rincones de los Picos de Europa. En Andalucía , destacan los siguientes puntos: El Parque Natural de la Sierra de Cazorla, al norte de la provincia de Jaén, la Reserva Natural de Doñana,

, destacan los siguientes puntos: El Parque Natural de la Sierra de Cazorla, al norte de la provincia de Jaén, la Reserva Natural de Doñana, En Cantabria destacan las Montañas de Alto Campoo y el Parque Natural de Saja-Besaya.

destacan las Montañas de Alto Campoo y el Parque Natural de Saja-Besaya. En Castilla y León es posible vivir esta experiencia en Sierra Culebra, en Zamora. En concreto, uno de los puntos donde más se produce este espectáculo es en los bosques de Puebla de Sanabria.

