Trabajos

Trabajadores y Jefes

La búsqueda de salarios más altos impulsa a los españoles a buscar trabajo en el extranjero

Los españoles están buscando nuevas oportunidades laborales en el extranjero para ganar más. El 40% de los españoles considera emigrar en busca de empleo, revelando los resultados del informe ‘Perspectivas Laborales Intergeneracionales’, elaborado por Gi Group Holding. Este estudio indica que la principal motivación que lleva a muchos españoles a buscar trabajo fuera del país es el salario, con un 60,9% de los encuestados señalando esta razón. Otras motivaciones relevantes incluyen la búsqueda de una calidad de vida superior (47,8%) y el deseo de experimentar una vida diferente (38,3%).

Entre los participantes de la encuesta, más de la mitad opinan que la solución para evitar esta fuga de talento radica en el aumento de salarios, seguido de una mejora en la estabilidad laboral, que fue mencionada por el 52,2% de los encuestados. El informe también destaca la importancia del sistema educativo en este contexto, ya que un 42,2% de los encuestados considera que las instituciones educativas deberían hacer más para retener a los profesionales.

Motivaciones de la emigración laboral

Las razones que llevan a los españoles a considerar trabajar en el extranjero son diversas, y se detallan a continuación:

Salario: 60,9%

60,9% Mejor calidad de vida: 47,8%

47,8% Vivir una experiencia diferente: 38,3%

38,3% Desarrollo profesional: 28,8%

28,8% Estabilidad laboral: 28,7%

En términos de edad, el 64% de los trabajadores entre 35 y 44 años considera que el salario es la principal razón para emigrar, mientras que los jóvenes de 18 a 24 años valoran más la experiencia vivencial (45,4%) y las oportunidades profesionales (36,3%).

Desafío para las instituciones educativas

El informe demuestra la percepción de que el sistema educativo debe desempeñar un papel fundamental en la retención del talento. Más de un tercio de los encuestados cree que las instituciones deben proporcionar competencias necesarias y facilitar conexiones laborales. Además, el 26,9% de los encuestados sugiere que deberían establecer alianzas con empresas para ofrecer prácticas desde el inicio de los estudios.

El contexto regional de la migración laboral

En la comparación regional, los trabajadores de Navarra (18,5%) y Baleares (17,6%) reportan más experiencias laborales en el extranjero, mientras que los más indecisos son de comunidades como Aragón (28,3%), Castilla-La Mancha (23%), Región de Murcia (22,5%), Galicia (22,2%) y Comunidad de Madrid (20,5%).

Además, la mayoría de los asturianos (más de la mitad) declaran que nunca han considerado emigrar, contrastando con los motivos destacados por regiones: