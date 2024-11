Vivienda

La empresa que subasta viviendas en Barcelona desde 120.000 euros: hasta tres habitaciones y con terraza

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los inmuebles que son propiedad del banco representan una buena oportunidad para acceder a una vivienda a un precio más económico. Estas viviendas las comercializan las principales entidades bancarias del país a través de diversos portales inmobiliarios. Sin embargo, también existe un modelo de compraventa de inmuebles mediante subasta que es ideal para aquellos que buscan invertir en vivienda en las principales ciudades de España como Madrid o Barcelona.

Es el caso de BidX1, una plataforma digital donde se anuncian pisos, chalets y todo tipo de viviendas en subasta. Por ejemplo, tras revisar sus ofertas, subasta viviendas desde 64.000 euros en adelante. Aunque una de las ofertas más destacables es un piso en Barcelona, con tres habitaciones y terrazas desde 120.000 euros, un precio bastante inferior en comparación con los precios que se mueven en la Ciudad Condal.

En esta información te detallamos cómo pujar en esta web de subastas, así como la variedad de ofertas disponibles.

Piso en Valencia desde 64.000 euros

El inmueble en subasta más barato que actualmente se puede encontrar en BidX1 es este en el municipio de Oliva (Valencia). Se trata de un piso con 104 m² de superficie total construida y 96 m² útiles aproximadamente. Se encuentra en una tercera planta de un edificio sin ascensor y tiene las siguientes estancias: salón-comedor con salida al balcón, cuatro habitaciones, cocina independiente, lavadero y un baño. Eso sí, el inmueble precisa de algunas reformas en el interior, tal y como detallan en la oferta. El precio de salida de la subasta es de 64.000 euros.

Piso en Barcelona desde 120.000 euros

Encontrar un piso en la Ciudad Condal por este precio es muy complicado. La subasta de este inmueble de 76 m² de superficie total construida parte desde los 120.000 euros. Es un piso que se encuentran en la planta baja de un edificio en Ripollet (Barcelona). En total, consta de tres habitaciones, un baño, cocina, salón-comedor y dos terrazas, una de ellas con lavadero.

Cómo pujar en BidX1

Para poder pujar en la plataforma irlandesa BidX1 hay que esperar a los llamados Días de Ventas, fechas en las que salen a subasta todas sus propiedades. Para pujar por alguna de ellas bastará con registrarse en la web y realizar un depósito de dinero para participar en la venta y pujar por una propiedad en concreto.

Por un lado, debes saber que BidX1 no es la propietaria de los inmuebles que se ponen en subasta, sino que es un portal donde los propietarios ponen en subasta sus viviendas. Por otro lado, una vez que las viviendas del catálogo son públicas, los compradores interesados podrán acudir físicamente a visitarlas.

¿Qué pasa si no gano una subasta? En caso de que uno de los posibles compradores no supere la última puja, el dinero que había depositado en la plataforma para poder comprar el inmueble será devuelto de manera inmediata. Además, no existe ningún tipo de cargo o comisión para el comprador.

Si estás interesado en participar en otro tipo de subastas de viviendas, en esta otra información te explicamos detalladamente cómo pujar en subastas de bienes embargados por la Seguridad Social.