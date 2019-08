Sabías Que... La lluvia de estrellas Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, del 12 al 13 de agosto

La mejor noche para disfrutar de la lluvia de estrellas de agosto o las conocidas popularmente como ‘lágrimas de San Lorenzo’ o científicamente estrellas Perseidas será la del 12 al 13 de agosto. Las Perseidas tendrán su máximo de actividad durante estos días, cuando se espera una media de 100 meteoros por hora. Como este fenómeno se produce tanto de día como de noche, el mejor momento para observar la lluvia de estrellas coincidirá con las noches anterior y posterior a este mayor momento de lluvia de meteoros. La Luna también facilitará su observación, ya que se ocultará en el momento en el que empiecen a caer estas ‘estrellas fugaces’.

Lluvia de estrellas perseidas

Este año la lluvia de estrellas Perseidas tendrá otra vez su máxima actividad durante el día, pero podrá observarse con mayor intensidad cuando anochezca el próximo lunes. La mejor forma de observarlas es a simple vista, sin prismáticos ni telescopio.

Lluvia de estrellas del 12 al 13 de agosto

Las popularmente conocidas como ‘lágrimas de San Lorenzo’ podrán verse con mayor intensidad esa noche del 12 al 13 de agosto, una vez que su radiante (zona del cielo de la que parece proceder la lluvia por un efecto de perspectiva) salga sobre el horizonte.

Esto ocurrirá sobre las 00:30h del martes (hora peninsular española). La radiante se localiza en dirección Noreste, más concretamente en la constelación de Perseo. De hecho, el nombre de Perseidas se debe a que su radiante se encuentra en esa constelación.

Cómo ver la lluvia de estrellas perseidas

La mejor forma de disfrutar de la lluvia de estrellas es a simple vista, sin prismáticos ni telescopios, y en una posición cómoda que permita ver el mayor campo de cielo posible. Cualquier punto de observación (en la playa, en el campo o desde una terraza) es bueno, siempre que tenga un horizonte despejado hacia el Nordeste (dirección en la que se encontrará el radiante) y esté alejado de luces brillantes. Se recomienda mirar a unos 20º alrededor del radiante, ya que la mayor parte de los meteoros aparecerá en esta región del cielo.

Estas llamadas ‘estrellas fugaces’ son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol. Cuando un cometa se acerca a las regiones interiores del sistema solar, su núcleo, formado por hielo y rocas, se sublima debido a la acción de la radiación solar y genera las características colas de polvo y gas.

La corriente de partículas resultante se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por La Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros.

Cada año por estas fechas nuestro planeta cruza la órbita del cometa Swift-tuttle, que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. La lluvia de meteoros que se produce suele tener su máxima actividad entre el 12 y 13 de agosto, aunque el fenómeno es apreciable en menor intensidad desde la segunda mitad de julio hasta finales de agosto. El nombre de Perseidas se debe a que su radiante se encuentra en la constelación de Perseo.

Mejores sitios para ver la lluvia de estrellas

Este regalo de la naturaleza puede verse levantando la vista a las estrellas en lugares con poca iluminación ambiental como farolas. Por eso, las perseidas, conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo” pueden verse mejor en el campo, a oscuras. Así que se pueden ver desde cualquier lugar, pero los astrónomos recomiendan que, si se quiere disfrutar de la lluvia de meteoros más intensa del año, lo mejor es salir de la ciudad e irse a espacios abiertos.

Sierra de Granada

Como la Sierra de Granada es uno de los puntos más altos de España (con casi 3.500 metros de altitud) será mucho más fácil ver pasar las perseidas como estrellas fugaces. El mejor día será el 12 de agosto en torno a las 04.00 horas de la mañana y podrán apreciarse entre 100 y 120 perseidas por minuto.

La Palma

Como esta isla ha sido reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biósfera esto provoca que sus, gracias a la protección ambiental, la visibilidad de estrellas en el cielo es excelente. Además, desde el Observatorio del Roque de Los Muchachos, a 2.400 metros de altitud y situado por encima del llamado “mar de nubes”, durante la madrugada del 11 de agosto será el momento idóneo para ver la lluvia de estrellas con mayor intensidad.

Parque Nacional de Monfragüe

En esta ocasión, este parque en Cáceres vuelve a ser de nuevo un lugar privilegiado por su protección medioambiental. Además, se puede acampar para disfrutar de madrugada de la lluvia de meteoritos en las riberas del Tajo o el Tiétar porque, con suerte, las estrellas se reflejan en el agua creando un efecto realmente alucinante.

Galicia

En cualquier montaña, descampado o bosque será posible, pero sobre todo en Orense, donde se celebran las fiestas de la bodega Viña Costeira, que este 8 de agosto realizará una nueva edición de su “Noche de las Perseidas”, con fiesta y vino para los amantes de las estrellas.

La Luna no molestará

En esta ocasión, la Luna estará en fase creciente y se ocultará en el momento en el que se comience a ver los meteoros, por lo que no será un obstáculo para su observación.

Las llamadas ‘estrellas fugaces’ son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol.

Cuando un cometa se acerca a las regiones interiores del sistema solar, su núcleo, formado por hielo y rocas, se sublima debido a la acción de la radiación solar y genera las características colas de polvo y gas. La corriente de partículas resultante se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por La Tierra en su recorrido alrededor del Sol.

Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros.

Cruce con la órbita de Swift-tuttle

Cada año por estas fechas nuestro planeta cruza la órbita del cometa Swift-tuttle, que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. Esta órbita está llena de partículas pequeñas, como granos de arena o menores, que han sido liberadas por el cometa en sus pasos anteriores.

Cuando una de estas partículas, que formaron en su día la cola del cometa, entra en la atmósfera terrestre, la fricción la calienta hasta vaporizarla a gran altura, unos 100 km. Durante unos segundos, la partícula brilla como si fuera una estrella, y por eso este fenómeno recibe el nombre popular de ‘estrella fugaz’. No se trata por tanto de una estrella, sino de una partícula de polvo incandescente.

La lluvia de meteoros que se produce suele tener su máxima actividad entre el 12 y 13 de agosto, como este año, aunque el fenómeno es apreciable en menor intensidad desde la segunda mitad de julio hasta finales de agosto.

La lluvia de estrellas Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, del 12 al 13 de agosto was last modified: by

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(1 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.