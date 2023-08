Ocio - Tecnología

Por qué se producen las Perseidas o lluvia de estrellas

La lluvia de estrellas Perseidas, más conocida como las ‘lágrimas de San Lorenzo‘, es una lluvia de estrellas fugaces que tiene lugar en el mes de agosto. Pero, ¿por qué se producen las Perseidas? En esta información puedes descubrir su significado. Si no quieres perderte este fenómeno natural que ocurre una vez al año, aquí puedes consultar dónde ver mejor la lluvia de estrellas Perseidas. Y, si no puedes desplazarte hasta uno de esos sitios, desde esta información te contamos cómo ver las perseidas en directo. Que no se te olvide pedir un deseo cuando veas una estrella fugaz.

¿Por qué se produce la lluvia de estrellas Perseidas?

Este fenómeno natural se produce anualmente en el mes de agosto, mes en el que la Tierra se cruza con la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle. Nuestro planeta atraviesa en los meses de julio y agosto la nube de polvo que va dejando atrás este cuerpo. Cuando un cometa como este se acerca al Sol, este se desintegra debido al calor y va dejando por el camino unos residuos espaciales a los que llamamos estrellas fugaces.

Los resto de las Perseidas entran en la atmósfera a una velocidad de hasta 210.000 kilómetros por hora y alcanza una temperatura en torno a los 5.000 grados centígrados. No hay ningún peligro de que los restos de este cometa lleguen al suelo terrestre debido a que se desintegra a una altitud de entre 100 y 80 kilómetros.

El cometa Swift-Tuttle es uno de los cuerpos que más cerca pasa su órbita de la Tierra. Esto lo convierte en potencialmente peligroso por la posible colisión entre ambos cuerpos.

Origen de las Perseidas

Esta gran bola de hielo fue descubierta en el año 1862 y completa una vuelta al Sol cada 133 años. El nombre de ‘Perseidas’ hace referencia a un mito griego. La constelación que se relaciona con este fenómeno es la de Perseo, aunque en realidad no tiene ninguna relación con ella. La mitología griega relaciona la lluvia dorada en la que Zeus se metamorfoseó para acceder a la habitación de la ninfa Dánae para engendrar a Perseo.

Lágrimas de San Lorenzo

Este otro nombre por el que se conoce a esta lluvia de estrellas guarda relación con el cristianismo. El emperador romano Valeriano ordenó que se persiguiera a los cristianos y uno de ellos, de nombre Lorenzo, fue mártir y quemado vivo en la hoguera. La celebración de San Lorenzo es el 10 de agosto y coincide con la fecha de este fenómeno astronómico, de ahí el nombre de Lágrimas de San Lorenzo.

