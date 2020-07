Sabías Que...

Viaje Las 16 playas menos concurridas de España

Si buscas unas vacaciones de sol y playa alejado de las grandes aglomeraciones para disfrutar del relax de playas tranquilas, alejadas de los puntos más masificados y en plena naturaleza, a continuación te presentamos una lista con las mejores playas menos concurridas de España. Lugares en los que sin duda, encontrarás las mejores playas y con poca gente.

Empezando por las islas y continuando por la zona sur de España hacia arriba, de mayor a menor calor, te presentamos las 16 playas menos concurridas de España.



Islas Baleares

Las Islas Baleares son uno de los puntos clave del turismo de España. La mayoría de sus calas y playas más famosas son conocidas por turistas nacionales y extranjeros, pero siguen quedando algunas calas escondidas que no han llegado a popularizarse y en las que puedes disfrutar de la naturaleza de baleares sin estar rodeado de gente.

Según la web TripAdvisor las mejores playas de España se encuentran en las dos islas españolas y en Cataluña.

En definitiva, la principal tarea de viajar a las Islas Baleares es encontrar algunas de sus calas más recóndita alejada de las más populares. Las que se encuentran en medio de la naturaleza.

Playa S’Alga (Formentera)

Hay quien dice que cuando se llega a esta playa se tiene la sensación de estar en el Caribe: arena blanca, gran tamaño, aguas transparentes… A pesar de encontrarse en la pequeña isla de Espalmador, parque natural protegido, casi unida a Formentera, es muy frecuentada, lo que le quita algo de encanto, aunque su kilométrica playa hace que los bañistas pasen casi desapercibidos.

La belleza del islote de Espalmador es tal que incluso los estudios Walt Disney la contemplaron como modelo para diseñar la Isla de Nunca Jamás para la película Peter Pan. La isla es privada, pero su acceso ha sido siempre libre y es muy frecuentada por embarcaciones. En una parte de la playa se practica el nudismo.

Cala Fornells (Calvia Menorca)

Aunque en las proximidades hay un montón de hoteles y apartamentos, e incluso no está lejos la antigua residencia de Claudia Schiffer, en Cala Fornells se puede respirar una rara privacidad. Los afortunados que puedan acceder en barco podrán elegir rincones aún más solitarios siempre con aguas turquesas y preciosos acantilados.

La zona, protegida de los vientos del norte por la Sierra de Tramontana, disfruta de unas temperaturas muy suaves durante todo el año que invitan al baño y a la práctica de actividades al aire libre, tanto en verano como en invierno. El mar y la naturaleza son los protagonistas del entorno más inmediato. Cala Fornells tiene una playa de arena dorada y aguas tranquilas.

Cala Escorxada (Menorca)

Cala Escorxada está situada en la zona sur de la isla de Menorca. Es la típica playa idílica que puedas imaginarte con arena fina blanca y agua transparente azul turquesa.

Se trata de un enclave natural aislado de toda masificación y al que si quieres ir pasar el día deberás llevar contigo comida y bebida porque no tienes nada alrededor para poder comprar. Se trata de una cala escondida a la que tienes que llegar a pie desde el aparcamiento más cercano que se encuentra a casi una hora.

Islas Canarias

Al igual que en el caso de las Islas Baleares, las islas canarias son un punto geográfico clave para el turismo de España, con el valor añadido de que cuando en la zona peninsular empieza a hacer fresquito allí es temporada alta. Así que puedes viajar a las islas en septiembre y sentirte como en el pleno mes de julio.

Pero las islas canarias son muy conocidas, así que si quieres viajar aquí pero alejarte de las grandes masificaciones te aconsejamos que apuestes por la isla de La Graciosa en Lanzarote.

Playa Las Conchas (La Graciosa Lanzarote)

Aunque algunos se quejan de los millones de pedazos de concha que le dan nombre, que se mezclan con su arena dorada y que se clavan en los pies y otros, con razón, de lo peligroso de sus aguas que aconseja que no suban por encima de la cadera, hay muchos que consideran la recóndita playa de las Conchas en la isla La Graciosa, al norte de Lanzarote, como una de las más bellas del mundo.

De hecho, toda la zona ha sido declarada Parque Natural Protegido y, en efecto, los accesos y la playa están muy cuidados y limpios, con una gran calidad ambiental y muy bien conservados. Por supuesto, no hay nada en kilómetros a la redonda, ni restaurantes, ni chiringuitos, ni hoteles, ni embarcaderos.

Playa del Cofete (Fuerteventura)

La playa del Cofete es un lugar espectacular que se encuentra en medio del parque natural de Jandía. Está al sur de la isla de Fuerteventura.

Es una zona alejada de núcleos urbanos y se encuentra rodeada de naturaleza. Para poder acceder a ella tienes que atravesar carreteras sin asfaltar y pistas forestales.

Huelva

¿Ir al sur de España y encontrar una playa poco concurrida? Sí, es posible. En Huelva encontramos alguna playa que está más escondida y de la que no todo el mundo tiene constancia.

Playas de Mazagón (Costa de la Luz Huelva)

Entre Doñana y la Ría, entre el mayor parque natural de Europa y los lugares colombinos, la playa de Mazagón abre su inmenso abanico azul, blanco y verde para dar la bienvenida al visitante desde una de las zonas mas agrestes del litoral de Huelva, rodeada de numerosos espacios protegidos por su valor ecológico como el Parque Nacional de Doñana, el Paraje Natural de Marismas del Odiel, la Laguna de las Madres, el Estero Domingo Rubio…

La arena es otro de los grandes atractivos de Mazagón. De color marrón claro, y con una finura más propia de parajes exóticos que de las playas del sur de Europa, la arena de Mazagón sorprende por su textura suave y cálida, convirtiéndose en elemento esencial de un paraje que cobra especial belleza en la marea baja.

Málaga

Sí. Málaga también tiene sitios escondidos alejados de las concentraciones de turistas. En concreto, en Nerja.

Cala el Cañuelo (Nerja)

En plena Costa del Sol, en Nerja, se encuentra la cala del Cañuelo, que se encuentra entre acantilados y convierte a ese lugar en un espacio único.

Se trata de una cala a la que puedes ir a relajarte o a hacer deportes como el snorkel o el buceo gracias a sus aguas cristalinas.

Almería

Al igual que Almería tiene zonas de gran turismo como la famosa Playa de los Muertos, hay otras calas más escondidas en las que puedes disfrutar de unas vacaciones relajantes.

Playa de los Muertos

La playa de los muertos no es precisamente una de las playas poco conocidas de España, puesto que es muy famosa. Pero a pesar de su reconocimiento no está masificada. Es una playa espectacular poco concurrida.

¿El motivo?

El acceso. Una vez llegas al aparcamiento, tienes que hacer un tramo a pie de más de medio kilómetro con bastante desnivel. Para acceder a la playa tienes que ir hacia abajo en cuesta, pero a la vuelta, la cuesta es hacia arriba.

Por eso es una playa espectacular, porque está escondida y no todo el mundo se atreve a pegarse la paliza que supone acceder a ella. Pero si sois aventureros, no dejéis pasar la oportunidad, merece la pena. En definitiva, una playa de arena fina dorada, rodeada de naturaleza y tramos de césped pero que requiere de ganas y esfuerzos para llegar a ella.

Esta es una de las playas más tranquilas, incluso en agosto.

Cala Chicré

La Cala Chicré es una pequeña zona que está aislada y que cuenta con una arena fina y aguas cristalinas. La parte de arena no es muy grande porque no es una playa muy concurrida. Al lado de cala Chicré encontramos cala carbón que es igual de solitaria pero no tiene arena. Es una cala de rocas.

Galicia

El norte de España es otro de los paraísos naturales del país. Cuenta con gran variedad de calas y playas bonitas y con encanto. Aunque quizá es un destino turístico de sol y playa para los más valientes puesto que el agua de las playas suele ser algo más fría que la del mediterráneo.

Aunque hay estudios realizados que evidencian que puede que el turismo de sol y playa acabe traladándose al Cantábrico por el cambio climático.

Playa de Rodas (Islas Cíes Pontevedra)

Varias de las playas del Parque Natural Illas Cíes o más correctamente, de las Islas Atlánticas de Galicia, frente a la Ría de Vigo en Pontevedra compiten en demostrar que son las más bellas. El periódico The Guardian reconocía a la playa de Rodas como la mejor del mundo gracias a su arena fina, a sus aguas de color esmeralda y a su peculiar forma y conservación.

Cuando la marea desciende, deja al descubierto un lago de agua salada, que junto al sol, la quietud, las dunas y la fauna del lugar la han convertido en un paraíso de casi un kilómetro y medio de extensión al que sólo se puede acceder con permisos. Y es que el acceso a estas playas está restringido a 2200 personas diarias.

Cantabria

Entre las muchas y buenas playas de Cantabria destaca la de La Arnía, junto a Liencres, en una zona espectacular por sus paisajes geológicos, con pequeños islotes vestigio de la antigua costa, y una espectacular plataforma de abrasión. Cuando el mar esta calmado se puede bucear entre los canales observando pulpos e infinidad de peces. Liencres es un pueblo costero marcado por perfiles abruptos y recortados, resultado de la acción del oleaje. Impresiona el contraste del azul marino y el verde hierba que se superponen interrumpidas escasamente por la presencia de las pequeñas playas a lo largo de ocho kilómetros.

Playa de Langre

La playa de Langre es una zona situada en medio de un enclave natural, y cuya zona de arena está rodeada por acantilados. Cuenta con arena fina pero es una zona que suele tener gran oleaje. Si buscas una playa tranquila, con pocas olas, este no es tu destino.

Asturias

Visitar Asturias tanto en invierno como en verano es prácticamente obligado. Es uno de los paisajes más espectaculares del territorio. Y en esta zona también encontramos playas escondidas por si quieres viajar en verano y darte un chapuzón en la intimidad.

Playa de Gulpiyuri (Llanes Asturias)

Tal vez no sea una de las playas más bonitas, pero sí que es una de las más secretas y originales porque cuando llegas a ella descubres… que no hay mar. Cuando miras alrededor sólo ves prados y algunas rocas, pero el agua salada está ahí y la gruesa arena de la playa también, aunque la línea costera más próxima aparece a cien metros.

El prodigio constituye una de las singularidades geológicas más llamativas de esta zona. Se trata de una pequeña colina kárstica formada sobre el ras y cerrada al mar por un pequeño acantilado, aunque está comunicada con él a través de una cueva que permite el paso de las mareas y del oleaje.

El mar penetra por las galerías subterráneas y ha creado una pequeña playa arenosa de forma elíptica, utilizable en la bajamar y que asemeja una piscina de aguas marinas durante la pleamar. Por eso, entre otras cosas, ha sido declarada Monumento Natural por el Principado de Asturias.

Vizcaya

Trasladarte al País Vasco y empaparte de la cultura además de disfrutar de playas desconocidas al turismo masificado es una de las ventajas que te ofrece Vizcaya.

Playa de Arrietara-atxabi (Sopelana Vizcaya)

Esta playa es uno de los paraísos para los amantes del surf y el parapente y también para los que buscan playas salvajes y acantilados sorprendentes a poca distancia de la ciudad. Deporte y ocio se conjugan de manera natural en Sopelana, uno de los municipios más asombrosos de la costa de Vizcaya.

Formaciones geológicas de hace miles de años caracterizan una costa en perfecta comunión entre acantilados y el mar. La playa es grande y muy concurrida. A mediados de julio tiene lugar cada año la tradicional carrera nudista en la que toman parte más de un centenar de aficionados.

Playa de Barrika

La playa de Barrika es una playa salvaje, que está rodeada e inmersa entre varios acantilados. Es una playa mágica escondida, que desaparece con la marea.

Cataluña

La Costa Brava es otro de los destinos más populares de España. Bañada por el mar mediterráneo se ha convertido en un destino turístico muy atractivo diferente a los ya explotados Benidorm o Torrevieja. En concreto, la Costa Brava todavía cuenta con algunos lugares secretos como el siguiente:

Playa de Lloret de Mar (Costa Brava Girona)

Desde la punta de Fenals, hasta la punta del Rompent, esta zona de la Costa Brava es alta, rocosa y con acantilados de paredes verticales y color grisáceo. La primera mitad es inaccesible por tierra y mar. En la segunda mitad se abre la cala Banys, un recodo profundo y rocoso. En el tramo intermedio se encuentra la punta de El Rompent, con maravillosas vistas desde el mirador de Dona Marinera.

A partir de Sa Caravera, y después de la desembocadura de una riera, se encuentra la Playa de Lloret de Mar propia mente dicha. Tiene arena de grano grueso, bordeada por un amplio paseo marítimo y amplia oferta de actividades acuáticas. El viajero disfrutará más descubriendo las pequeñas calas que surgen entre pinares y zonas de rocas. Pequeños rincones donde el tiempo se ha detenido, donde el paisaje se mantiene virgen.

Cala Estreta(Girona)

Se trata de una playa virgen que está entre acantilados. En plena naturaleza, no cuenta con ningún servicio de comida o bebida y para poder llegar a ella hay que caminar a través de bosques.

Cuando decimos las mejores playas menos concurridas, es porque queremos tener espacio suficiente sin tener la toalla del vecino de playa prácticamente encima de nuestras cosas. Pero, ¿cuál es la distancia apropiada entre personas que hay que mantener en la playa?

Descubre las preferencias de los españoles en cuanto a la distancia que debe respetarse entre toallas en la playa

Aunque si el turismo masificado no te importa y te da igual ir a una playa en la que haya bastante gente, aquí te dejamos un listado con los mejores destinos de vacaciones con hotel y playa.

