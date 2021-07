Sabías Que...

Las 33 playas para hacer snorkel en España

Una máscara para hacer snorkel y el lugar apropiado. Esto es todo lo que necesitas para disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece la vida bajo el mar. Si eres un aficionado al buceo y te gusta observar y nadar entre peces y posidonia, en este artículo te detallamos una lista con las 33 mejores playas para hacer snorkel.

Qué es el snorkel

El snorkel es un deporte acuático accesible a cualquier persona que quiera descubrir y explorar las maravillas que ofrece la vida en el mar. Esta actividad consiste en bucear a pocos metros de profundidad y cerca de las orillas, normalmente rocosas, o directamente hacerlo en la superficie. Para ello, tan sólo tienes que hacerte con un equipo de buceo muy básico y tener muchas ganas, puesto que no necesitas licencias ni experiencia previa para disfrutar de un día inolvidable.

Es una experiencia que puedes disfrutar tanto sólo como acompañado, puesto que el silencio que experimentarás al sumergirte en el agua, la tranquilidad y la cantidad de fauna que tendrás delante de ti, te permitirán transportarte a un lugar mágico.

Todos los lugares que se incluyen en este listado permiten disfrutar de la fauna y la flora sin necesidad de adentrarse mucho en el mar y sin tener que usar bombona. Todo lo contrario, estas calas te permiten ponerte una máscara de buceo y disfrutar de un paisaje espectacular a escasos metros de la orilla.

Snorkel en la Costa Blanca

La Costa Blanca es la que baña el mar Mediterráneo a la altura de Alicante. Y sí, en esta zona puedes encontrar rincones espectaculares para practicar snorkel.

Snorkel en Calpe

La Cala El Racó, ubicada en Calpe es perfecta para sumergirte y apreciar la fauna y flora de la localidad por la cercanía del Peñón de Ifach. En esta zona es posible disfrutar de una gran diversidad marina a pocos metros de la orilla y es de fácil acceso.

En Calpe, otro de los puntos de interés para hacer snorkel es el Baño de la Reina, en Campello. Se trata de un conjunto de piscinas artificiales rodeadas de rocas en las que habitan gran cantidad de peces. Se caracterizan por ser poco profundas, es decir, que no hay adentrarse mucho para disfrutar de unas vistas espectaculares.

Snorkel en Jávea

Otra de las zonas de agua ideales para practicar snorkel es la Cala Granadella. Está rodeada por formaciones rocosas, lo que la convierte en el caldo de cultivo perfecto para disfrutar de una gran cantidad de peces y otros ejemplares. Está ubicada entre las localidades de Jávea y Moraire. La zona tiene especial atractivo para los amantes del buceo y está considerada como uno de los mejores lugares de la costa blanca para practicar éste y otro tipo de deportes acuáticos, como el submarinismo.

La Cova Tallada, está ubicada al norte del Cabo de San Antonio. Es un área a la que hay que acceder a través de kayak o piragua. Si prefieres llegar andando, también tienes senderos que te llevan a la zona. Al estar rodeada de enclaves rocosos, alberga una gran cantidad de diversidad animal. Además de hacer snorkel, esta zona es perfecta para completar el día con la visita a la Cueva Tallada.

Cala Tangó o Pope es una zona de agua con muy poca profundidad, de unos tres metros, en la que encontrarás una gran riqueza y diversidad marina gracias a las praderas de posidonia que la rodean.

La Cala Sardinera es otro de los mejores lugares para hacer snorkel de Jávea. Es una cala de difícil acceso porque hay que descender a pie por una montaña durante unos 10 o 15 minutos, pero el trayecto merece la pena. Al encontrarse tan escondida, es un lugar donde es posible apreciar una mayor cantidad de ejemplares y especies marinas.

Snorkel en Benidorm

La Cala Tío Ximo, en Benidorm, también es muy popular y conocida para practicar este deporte acuático. Su ubicación, rodeada por formaciones rocosas, la convierten en un lugar lleno de vida. Se encuentra dentro del Parque Natural de Serra Gelada y es de fácil acceso. Además, tiene una ruta circular marcada para hacer snorkel.

Snorkel en Denia

En Denia destaca la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, que es un conjunto de calas y playas donde es posible apreciar la gran diversidad marina de la zona. Alguno de los puntos más famosos son la zona de Les Rotes, la Cala de les Arenetes y la Playa de El Trampolí.

Snorkel en Alicante

La Cala del Metge está ubicada en el Parque Natural de Sierra Gelada. Al igual que ocurre con otras zonas de baño de esta lista, no es de fácil acceso, pero este hecho es lo que la convierte en un lugar mágico. Apenas tiene visitantes y, por tanto, es el lugar perfecto para hacer snorkel puesto que tienes más posibilidades de ver alguna especie o ejemplar más difícil de encontrar.

Snorkel en las Islas Baleares

Las Islas Baleares son uno de los lugares de España perfectos para practicar snorkel por sus aguas cristalinas. Siempre y cuando sepas encontrar el sitio adecuado, porque no vas a poder disfrutar de muchos bancos de peces o de otros ejemplares si vas a las playas más concurridas. Pero sí puedes hacerlo si te acercas a alguna de las calas y playas que se detallan a continuación.

Snorkel en Menorca

La Cala Macarella es una playa se caracteriza por tener un fondo de rocas, entorno perfecto para todo tipo de especies marinas. En esta cala puedes adentrarte en diferentes grutas y cavidades de los acantilados para poder llegar hasta los rincones con más abundancia de especies marinas.

Snorkel en Mallorca

En Mallorca uno de los mejores lugares para practicar snorkel es la Playa Sant Pere Alcudia, que se caracteriza por ser una zona de baño no muy grande y de fácil acceso. Tiene las aguas cristalinas y una gran diversidad de especies en el fondo marino.

Snorkel en Formentera

La Playa Es Calo de San Agustí, en Formentera, te permitirá disfrutar de toda la fauna y la flora marina prácticamente a simple vista. Sus aguas cristalinas y el fondo rocoso convierten a este lugar en un espectáculo para los amantes de este deporte acuático.

Snorkel en Ibiza

En el puerto de San Miguel se concentran una gran cantidad de bancos de peces y especies marinas en las zonas de rocas que lo rodean. Para disfrutar de estas vistas tendrás que ir a la zona lateral donde están las rocas, no en la orilla de arena.

Snorkel en la Costa Brava

La Costa Brava está bañada por la parte norte del mar mediterráneo, en concreto, está ubicada en la zona de las costas catalanas. Y las mejores zonas para practicar snorkel en estas costas son:

Snorkel en Girona

La Cueva de la Sal, a la que hay que llegar por mar con un kayak o una piragua. Como su nombre indica, es una cueva rocosa que, al estar alejada de la orilla, tiene un entorno muy rico y con gran diversidad en especies.

La Cala de las Rocas planas, ubicada entre la Playa Grande de la Playa de Aro y la Playa Torre, es una zona repleta de rocas de color blanquecino. El agua es cristalina, lo que permite a los viajeros disfrutar casi a simple vista de la diversidad marina.

Snorkel en las Islas Medes

Las Islas Medes son una de las reservas marinas protegidas en mejor estado de conservación del país. Es un conjunto de siete islas ubicadas cerca del municipio de l’Estartit. La zona se caracteriza por tener grandes praderas de posidonia, lo que la convierten en el lugar perfecto para cientos de especies marinas que prácticamente están a la vista y pueden observarse sin dificultad.

Snorkel en las Islas Canarias

Al igual que Baleares, las Islas Canarias tiene calas y zonas espectaculares para practicar snorkel y otros deportes acuáticos como el submarinismo.

Snorkel en Tenerife

La Playa del Papagayo, en Tenerife, es una de las más conocidas de la isla. La zona perfecta para hacer snorkel es el saliente rocoso en el que podrás ver a un montón de especies marinas.

La Montaña Amarilla, ubicada en la Costa del Silencio. Como su nombre indica, es una zona de montaña compuesta por formaciones rocosas que la convierten en el hábitat de muchas especies de la zona.

La bahía de la Punta de Teno es un muy buen lugar para que los principiantes del snorkel prueben la experiencia. La zona apenas tiene profundidad y es posible ver gran diversidad de especies casi a simple vista.

Los Acantilados de los gigantes es una de las mejores zonas de la isla debido al paraje natural que lo rodea. Para disfrutar de la fauna marina tienes que llegar hasta las rocas de los acantilados en kayak.

Snorkel en Lanzarote

Cerca de Lanzarote, la Isla La Graciosa es perfecta para practicar snorkel. Puedes coger un ferry desde Lanzarote y disfrutar de un día de inmersión en el agua. Los mejores puntos para practicar este deporte son la Playa La Francesca y la Playa de las Conchas.

Snorkel en Gran Canaria

En Gran Canaria destaca la Playa de las Canteras, ubicada al norte de la isla. Es una zona protegida porque cuenta con un arrecife natural, lo que la convierte en un paisaje espectacular y maravilloso para los amantes del snorkel.

Otra de las zonas es el Puerto de las Nieves, que tiene una playa en la que es posible practicar snorkel, aunque hay que tener cuidado porque es una zona en la que suele haber grandes corrientes. No está recomendada para principiantes.

La Reserva Marina del Carbón es otro de los puntos de gran interés de Gran Canaria. Su principal atractivo es que está compuesta por de arrecifes volcánicos, lo que provoca que sea un lugar con una gran abundancia marina de flora y fauna.

Snorkel en Tabarca

La isla de Tabarca es una reserva marina protegida ubicada a pocos kilómetros de Alicante. Es un sitio muy conocido por los amantes del snorkel puesto que es posible ver una diversidad enorme de especies marinas. Esta zona se compone de diferentes calas, así que si quieres hacer la ruta y disfrutar de la experiencia completa, puedes iniciar la travesía en Santa Pola con un barco y hacer snorkel en diferentes calas.

Los puntos de interés de la Isla de Tabarca son:

La muralla ubicada al norte , es un lugar de aguas muy poco profundas a la que puedes llegar a pie y que es perfecta para principiantes.

, es un lugar de aguas muy poco profundas a la que puedes llegar a pie y que es perfecta para principiantes. Otro de los enclaves es las cuevas del Llop Marí y la Cala del Francés . El mayor atractivo de estas dos zonas es que las formaciones rocosas crean agujeros y cuevas en los que habitan una gran cantidad de especies marinas. Incluso, para los más atrevidos, hay zonas que se conectan por debajo del agua y que puedes atravesar buceando.

. El mayor atractivo de estas dos zonas es que las formaciones rocosas crean agujeros y cuevas en los que habitan una gran cantidad de especies marinas. Incluso, para los más atrevidos, hay zonas que se conectan por debajo del agua y que puedes atravesar buceando. El Escull Negre es una zona perfecta para hacer snorkel, pero si tienes experiencia previa. Se caracteriza por una gran formación rocosa que apenas es visible por encima del agua, pero que se extiende en hacia abajo en el fondo marino.

Snorkel en la Costa del Sol

La Costa del Sol baña gran parte del litoral andaluz. En esta zona, los mejores lugares para practicar snorkel son:

Snorkel en Nerja, Málaga

En Nerja destacan los Acantilados de Maro que no tienen gran altura y es una zona accesible en coche. Tanto en los acantilados, como en la zona conocida como la Cascada de Maro es posible practicar este deporte acuático.

Otra de las zonas perfectas para hacer snorkel son las ubicadas en Calahonda, al lado del conocido como Balcón de Europa. Esta zona se compone de varios bloques de roca con una gran cantidad de corales.

Snorkel en Cádiz

En la Costa de la luz, ubicada en Conil de la Frontera, Cádiz, puedes disfrutar de una gran extensión de playas vírgenes con gran diversidad de flora y fauna.

Por otra parte, otro de los puntos de interés de Cádiz es la Playa de los alemanes, en Zahara de los Atunes, que está rodeada por zonas rocosas y en la que puedes encontrar arrecifes submarinos y una gran variedad de peces y otras especies.

Snorkel en el Cabo de Gata

La Isleta del Moro en Almería, ubicada en el Cabo de Gata, se caracteriza por sus aguas transparentes y tranquilas, que permiten a los amantes del snorkel apreciar toda la belleza del mar en su entorno.

Snorkel en Cabo de Palos

En La Manga, Murcia, puedes disfrutar de un entorno espectacular en Cabo de Palos. Esta zona ha sido declarada como reserva marina, por lo que es uno de los lugares perfectos para hacer snorkel y quedarte maravillado con la vida submarina. Sin embargo, es necesario tener autorización para practicar este deporte debido a que es un lugar protegido.

Snorkel en las Islas Cíes

La Playa de Nuestra Señora, ubicada en las Islas Cíes, es el lugar ideal para adentrarte en este mundo. En esta zona de baño puedes dar tus primeros pasos en el snorkel puesto que ofrecen cursos de iniciación. El gran atractivo de practicar este deporte en las Islas Cíes es que podrás disfrutar no sólo de peces, sino también de otras especies características de la zona.

Snorkel en Asturias

La playa del Silencio en Asturias es un lugar idóneo para practicar este deporte gracias al gran acantilado que hay en la playa. En zona de baño podrás disfrutar de la tranquilidad, puesto que no es muy concurrida debido a su difícil acceso, que debe hacerse a través de escalones de piedra. Esta dificultad hace que llegar hasta a ella forme parte de la experiencia del día y además, encontrarás gran diversidad animal en el fondo marino. Todo ello si te atreves a meterte en las frías aguas del norte.

