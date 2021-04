Coches

Las ayudas del Plan Renove y Plan Moves II se tienen que declarar como ganancia patrimonial

¿Has recibido alguna ayuda por la compra de un vehículo con el Plan Renove o Plan Moves II en 2020? Si te has beneficiado de alguna de las ayudas económicas de la compra de un coche, tanto de bajas emisiones como diésel o gasolina, vas a tener que incluirlo en la Declaración de la Renta y pagar impuestos por ello.

A continuación te explicamos cómo debes declarar estas ayudas a la hora de hacer la declaración de la Renta o descargar el borrador de la Renta y cuánto vas a tener que pagar de más en el IRPF.

Incluir las ayudas en la Renta

Las ayudas del Plan Renove y del Plan Moves II no están exentas del IRPF y, por tanto, hay que tributar por ellas y pagar los impuestos correspondientes. Esto quiere decir que del total del descuento que te hayan aplicado por acogerte a alguno de los dos planes, debes pagar una parte a Hacienda.

Por tanto, si el descuento que recibiste por comprar un vehículo a través de uno de estos planes de ayudas es de 4.000 euros, realmente no vas a beneficiarte de esa cantidad, sino de un poco menos porque una parte se la va a quedar Hacienda.

Cómo incluirlo en la declaración

Todas las personas que se hayan beneficiado de las ayudas públicas a la compra de un vehículo tienen la obligación de declarar la cantidad que han recibido. Estas ayudas a la compra de vehículos se consideran como una ganancia patrimonial no derivada de transmisión de elementos patrimoniales y la cuantía se suma a la base general del IRPF. Por tanto, deben incluirse en el apartado F1 de la declaración titulado ‘Otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales’.

Lo que no se debe declarar

En el Plan Moves II el fabricante debe aplicar un descuento de 1.000 euros independientemente del descuento aplicado por el Estado. Esta parte que aplica el fabricante no se tiene que declarar, pero el resto recibido de la Administración General sí.

Cuánto tengo que pagar

No hay una cantidad fija a pagar. Lo que cada persona va a tener que devolver de la ayuda recibida va a depender de varios factores como de la cuantía de este incentivo económico, de la renta que haya recibido a lo largo de 2020, de las retenciones así como de su situación personal y familiar.

Sn embargo, desde el portal Sumauto han elaborado unos ejemplos con las cantidades de IRPF que tendrían que pagar los beneficiarios de las ayudas en función de las cantidades recibidas y tomando como media un salario de 21.161 euros anuales.

Por ejemplo, una persona que haya comprado un vehículo de etiqueta ECO del Plan Renove y haya recibido la ayuda de 1.000 euros, tendrán que pagar a Hacienda 300 euros. En caso de achatarramiento del vehículo la cantidad a pagar asciende a los 1.500 euros.

En otro supuesto en el que una persona haya comprado un coche eléctrico etiqueta CERO y por tanto haya recibido una ayuda de 4.000 euros, tendrá que pagar 1.200 euros en la declaración. En caso de achatarramiento del vehículo, se recibe de ayuda hasta 5.500 euros y por tanto la cantidad a pagar de más en el IRPF es de 1.650 euros.

La factura para una personas que haya comprado un vehículo con etiqueta C y haya recibido una ayuda de 800 euros, tendrán que abonar 240 euros.

Todos estos ejemplos se han calculado tomando como base el salario medio de 21.161 euros y en función de las cantidades detalladas como se puede ver en la siguiente imagen, porque como hemos explicado, no hay una cantidad fija a devolver.

¿Y si no lo declaro?

En caso de no incluir estas ayudas en la Declaración de la Renta, la persona tendrá que realizar una declaración complementaria que le supondrá además el pago de intereses y una sanción por infracción.

Presta atención a los tramos

Las ayudas recibidas se incluyen en la base imponible general del IRPF y se suman a los demás ingresos. Es importante tener en cuenta a cuánto asciende la cuantía en el IRPF porque puede que debido a este aumento, cambiemos de tramo y tengamos que devolver una cantidad mayor en nuestra Declaración de la Renta.

