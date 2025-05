Trabajos

Las claves que necesitas para volver a concentrarte en la oficina según un experto

¿Por qué ya no puedes concentrarte más de 30 minutos en el trabajo? La mayoría de los profesionales no logra mantener la concentración más de media hora seguida. La culpa, según los expertos, no es solo de los dispositivos móviles o el correo electrónico: también influye la falta de hábitos, espacios adecuados y claridad en las prioridades. Frente a esta situación, las empresas deben actuar para recuperar el rendimiento de sus equipos.

“La concentración ya no es una habilidad opcional, sino una necesidad urgente en entornos laborales saturados de estímulos”, explica David Comí, director y formador de Incrementis. Desde su experiencia en programas como Trabajar con eficacia o Trabajar con alto rendimiento, señala que el 90% de los participantes declara necesitar herramientas prácticas para combatir la dispersión.

Las claves para recuperar la atención y rendir mejor

Para Comí, las soluciones pasan por medidas concretas como planificar bloques de trabajo sin interrupciones, silenciar los móviles, cerrar el correo electrónico o entrenar la autodisciplina. También es fundamental rediseñar los espacios y establecer rutinas claras.

“Planificar bloques de concentración, desconectar del ruido digital, establecer descansos reales o entrenar la autodisciplina son estrategias que permiten sobrevivir a la dispersión y recuperar la eficacia”, afirma Comí, especializado en formación y desarrollo de habilidades profesionales para potenciar el rendimiento y la cohesión en equipos de trabajo.

Buenas prácticas para evitar distracciones y fomentar la concentración

Entre las prácticas recomendadas destacan:

Bloques de trabajo sin interrupciones: Intervalos de 60-90 minutos con el móvil en silencio, el email cerrado y sin redes sociales. Es clave avisar al equipo para que respeten ese espacio.

Intervalos de 60-90 minutos con el móvil en silencio, el email cerrado y sin redes sociales. Es clave avisar al equipo para que respeten ese espacio. Cero multitarea: Hacer una sola cosa cada vez mejora la calidad del trabajo y reduce errores.

Hacer una sola cosa cada vez mejora la calidad del trabajo y reduce errores. Silencio digital: Desactivar notificaciones y despejar la mesa ayuda al cerebro a focalizarse.

Desactivar notificaciones y despejar la mesa ayuda al cerebro a focalizarse. Espacios definidos: Disponer de zonas sin ruido y planificar descansos reales de 5 a 10 minutos.

Disponer de zonas sin ruido y planificar descansos reales de 5 a 10 minutos. Autodisciplina consciente: Antes de cada tarea, preguntarse para qué se hace y qué impacto tiene.

Antes de cada tarea, preguntarse para qué se hace y qué impacto tiene. Revisión diaria de objetivos: Cinco minutos al iniciar el día para priorizar, y cinco más al acabar para hacer balance.

Cinco minutos al iniciar el día para priorizar, y cinco más al acabar para hacer balance. Presencia total en reuniones: Escuchar con atención, tomar notas y centrarse en una sola idea clave.

Entrenar la concentración es clave para la salud organizativa

Lejos de ser una capacidad innata, la concentración se entrena. “Ayudar a los equipos a mantener el foco es una cuestión de competitividad”, destaca Comí. Y añade: “La atención sostenida mejora la calidad del trabajo, reduce errores y disminuye el estrés. Apostar por la concentración es invertir en productividad real y en salud organizativa”.

La atención: una responsabilidad compartida entre empleados y empresas

Según este experto, la distracción no se resuelve sola. Hace falta compromiso personal y también organizacional. Establecer normas, adaptar espacios y reforzar hábitos eficaces son pasos imprescindibles para que la atención se convierta en una prioridad.

“Concentrarse es una decisión y una responsabilidad compartida. En un entorno saturado de estímulos, saber focalizarse es una ventaja estratégica que fortalece a los equipos y construye organizaciones más humanas”, concluye David Comí.