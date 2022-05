Coches

Las 2 excepciones en las que te puedes saltar un semáforo en rojo sin que te multen

Cruzar un semáforo en rojo es uno de los errores más comunes que se producen a diario en la carretera. Ir con prisa, un despiste, el estrés de conducir en ciudad o querer apurar el paso cuando ya está cambiando a rojo son algunas de las situaciones más habituales relacionadas con los semáforos y que son motivo de sanción.

En concreto, saltarse un semáforo en rojo es una infracción que está sancionada con una multa económica y la pérdida de puntos del carnet. Pero hay dos situaciones concretas en las que un conductor puede cruzar un semáforo que esté en rojo y no exponerse a ninguna multa.

Cuándo puedo cruzar un semáforo en rojo y que no me multen

Hay determinadas circunstancias en las que saltarse un semáforo en rojo no es motivo de multa ni sanción:

Si un agente de tráfico indica al conductor que rebase el semáforo. Las indicaciones de los agentes prevalecen sobre los semáforos y otras señales verticales. Motivo por el que si un agente te indica que pases un semáforo en rojo, puedes hacerlo sin exponerte a una multa. Por otra parte, si un conductor tiene que atravesar un semáforo en rojo para ceder el paso a un vehículo prioritario, como puede ser una ambulancia o a coches de Policía, no es motivo de sanción.

En el primer caso, ni siquiera vas a recibir la multa. Pero en el segundo, sí el semáforo tiene un radar incorporado, sí es probable que la recibas en casa. Aunque esto no quiere decir que tengas que pagarla. En estos casos, los conductores que hayan tenido que saltarse el semáforo para ceder el paso a otros prioritarios, tienen que recurrirla porque esa situación no es sancionable. Si no sabes qué tienes que hacer para no pagar esta sanción, aquí te damos todos los detalles y vías posibles que tienen los conductores para recurrir una multa de tráfico.

¿Me pueden multar por cruzar un semáforo en ámbar?

Depende. En ocasiones, querer apurar el tiempo del semáforo y cruzarlo cuando está cambiando a rojo prácticamente, sí puede ser motivo de sanción. Si hay una cámara instalada en esta señal de tráfico y cruzas justo cuando ha cambiado a rojo, probablemente vas a recibir la multa en casa.

Por otra parte, hay que distinguir entre los semáforos que están en ámbar fijo y aquellos que son intermitentes. Cruzar un semáforo en ámbar que está fijo sí es motivo de sanción porque se entiende que esta señal luminosa es equivalente al rojo. Mientras que si el ámbar es intermitente, no es sancionable. Aunque para evitar que te multen por cruzarlo una vez ha cambiado a rojo, lo más recomendable es reducir la velocidad y esperar hasta que se vuelva a poner en verde.

Multas por saltarse el semáforo

Saltarse un semáforo en rojo en cualquier otra situación distinta a las explicadas, sí es motivo de multa. En concreto, la Dirección General de Tráfico sanciona a los conductores que no respetan esta señal de tráfico con 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del carnet.

Cuánto tarda en llegar una multa de un semáforo

Las multas por saltarse un semáforo puede ponerlas un agente de tráfico o proceder de un radar instalado en la señal. En el primer caso, la multa la recibe el conductor de manera instantánea, mientras que en el segundo, según detalla la ley, hay un plazo de entre 3 y 6 meses para que la multa llegue al domicilio.

Tras la recepción, el infractor dispone de 20 días naturales para abonar la multa en pronto pago y beneficiarse de un descuento de hasta el 50 %.

