Las 5 mejores bromas originales del Día de los Inocentes para hacer por WhatsApp

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Quieres ser la persona más bromista del Día de los Inocentes? Cada 28 de diciembre es tradición gastar bromas pesadas a familiares y amigos. Desde las más típicas como cambiar la hora de los relojes de casa, hasta las más originales que puede enviar por WhatsApp a tus contactos. En esta información puedes consultar algunas ideas originales para hacer bromas el Día de los Inocentes y dejar asombrado todo el mundo. Además, también puedes comprar los mejores artículos de broma, como las famosas bombas fétidas.

Y, si quieres conocer por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes, en esta otra información te contamos su origen.

Pantalla rota

Con esta broma puede que a alguien de tu casa le dé un infarto. Solo necesitarás descarar la app pantalla rota (broma) en Google Play Store y un compinche. Con esa app, puedes simular la rotura de una pantalla del móvil. Solo necesitar que tu compinche realice una foto a la supuesta pantalla rota y mandársela a tu madre, padre o hermano por WhatsApp. Si son inocentes, se comerán con patatas la broma.

Declaración de amor

Si tienes un buen amigo o amiga con quien guardas mucha confianza, puedes probar a realizar una declaración formal de amor. Aunque sea todo un clásico en las inocentadas, nunca falla si tu víctima es un poco inocente.

Si te da un poco de vergüenza realizar esta broma en persona, siempre puedes optar por hacerla a través de WhatsApp. La broma es simple, pero efectiva. Puedes empezar la conversación abriendo tus sentimientos hacia esa persona y terminando por una declaración de amor. Eso sí, quizás la reacción de la persona te sorprenda y, entre broma y broma, la verdad acabe saliendo a la luz. Por ello, asegúrate de decir que todo era una broma antes de que sea demasiado tarde.

Embarazo falso

Esta broma es ideal para hacérsela a tu pareja. Eso sí, probablemente le dé un infarto. La broma consiste en decirle a tu pareja que estás embarazada. Solo necesitas buscar una imagen en internet con un test de embarazo positivo y mandárselo por WhatsApp a tu pareja. Eso sí, intenta que la imagen sea lo más realista posible. Cuanto más te lo curres, más probabilidades tendrás de que la broma sea efectiva.

Llamadas falsas

Para realizar esta broma necesitarás descargar la aplicación llamada Juasapp, disponible tanto para Android como para iOS. Esta broma consiste en hacer una llamada de teléfono falsa por WhatsApp a un familiar o amigo. Con la app de Juasapp, puedes programar una llamada falsa y grabar la conversación. En cuanto al motivo de la llamada dependerá de tu ingenio y de que des rienda suelta a tu imaginación. Por ejemplo, puedes programar una llamada de teléfono falsa a tu padre en la que hable la Guardia Civil y le informe de una multa.

Durante la conversación, el bot de la app de Juasapp lanzará una serie de preguntas y mensajes predeterminados. Ahora dependerá de lo avispada que esté tu víctima para darse cuenta de que es una conversación fake.

Mensaje de WhatsApp vacío

Con la app Emppty Messages podrás mandar mensajes en blanco a cualquier contacto. ¿En qué consiste esta broma? De esta forma podrás mandar mensajes sin contenido y el receptor del mensaje se quedará extrañado al no ver nada. La víctima verá la notificación del mensaje, pero a la hora de abrirlo no aparecerá absolutamente nada. Si el contacto pregunta qué le has mandado, vuelve a responderle con otro mensaje vacío. De esta forma puede pensarse que es un problema de su móvil o de WhatsApp, reiniciando el móvil o borrando la aplicación.

