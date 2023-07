Sabías Que...

Lo que los expertos recomiendan que no hagas ni en playas ni en piscinas

Tirarse desde cierta altura sin comprobar la profundidad del agua, bañarse con bandera roja o bajo los efectos del alcohol, meterse en zonas de baño no autorizadas o hacerlo de noche. Todas estas son prácticas que pueden verse de forma habitual cada verano y que suponen un gran riesgo y peligro para la seguridad y salud de los usuarios.

Un chapuzón en una piscina natural, en el mar o en la playa es uno de los grandes placeres del verano. Sobre todo, en periodos estivales como el actual, con los termómetros superando los 40 grados en buena parte de España. Pero lo que a priori es una actividad divertida, refrescante y hasta relajante, puede convertirse en un factor estresante y de peligro si no se tienen en cuenta las recomendaciones básicas para disfrutar de un baño seguro.

14 recomendaciones para bañarse con seguridad

Desde la vigilancia de menores y personas mayores, la existencia de socorrista en las instalaciones de baño, el uso de dispositivos de seguridad en personas que no saben nadar bien o no meterse en el mar de noche son algunas de estas advertencias básicas que hay que tener en cuenta para evitar accidentes y disfrutar del baño durante el verano. Para una mayor seguridad ciudadana, el Ministerio de Sanidad ha elaborado una guía con lo que no hay que hacer ni en playas ni en piscinas para bañarse sin riesgos.

Aunque la mejor prevención es la vigilancia, hay otros factores a valorar a la hora de acudir a playas y piscinas para garantizar la seguridad durante el baño, tal y como explica el Ministerio de Sanidad.

Lo que nunca hay que hacer dentro del agua y las recomendaciones de seguridad

Entre las principales recomendaciones a tener en cuenta para bañarse de forma segura en cualquier zona de agua, ya sea piscina natural, playa o piscina, destacan las siguientes:

No meterse en zonas de agua donde está prohibido el baño

Si dentro del agua empiezas a notar cansancio o malestar , es fundamental salir inmediatamente.

, es fundamental salir inmediatamente. Bañarse siempre con compañía , sobre todo, si se trata de un menor, persona mayor o con algún tipo de dificultad o problema de salud.

, sobre todo, si se trata de un menor, persona mayor o con algún tipo de dificultad o problema de salud. No consumir alcohol antes de bañarse , dado que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción ante un peligro o puede propiciar la adopción de conductas de riesgo.

, dado que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción ante un peligro o puede propiciar la adopción de conductas de riesgo. Usar elementos de seguridad si una persona no sabe nadar bien. Desde manguitos, hasta chalecos salvavidas. Si tanto un niño pequeño, como un adulto, no saben nada bien, es fundamental poner a su alcance todos los medios de seguridad disponibles para evitar accidentes.

Lo que no hay que hacer en piscinas y lo que sí se recomienda

Uno de los aspectos a tener en cuenta para disfrutar de un baño seguro es asegurarse de que la piscina elegida cuenta con socorrista .

. Otro aspecto a valorar es que en las instalaciones elegidas los menores no tengan acceso libre al agua de la piscina .

. Hay que evitar echar carreras o jugar en el borde de la piscina o a empujar a la gente. Es peligroso porque ante un resbalón es posible lesionarse a sí mismo o a otras personas.

Lo que no debe hacerse al bañarse en el mar y lo que sí

Respetar las banderas de las playas . Estas señales indican si es apropiado el baño o si es preferible evitarlo por la corriente o las mareas. Por ello, nunca hay que bañarse si hay bandera roja en el mar y, en el caso de estar levantada la de color amarilla, solamente es recomendable bañarse con vigilancia y hasta la cintura aproximadamente, siguiendo siempre las recomendaciones de los socorristas.

. Estas señales indican si es apropiado el baño o si es preferible evitarlo por la corriente o las mareas. Por ello, nunca hay que bañarse si hay bandera roja en el mar y, en el caso de estar levantada la de color amarilla, solamente es recomendable bañarse con vigilancia y hasta la cintura aproximadamente, siguiendo siempre las recomendaciones de los socorristas. Ante una corriente fuerte, hay que nadar de forma paralela a la orilla y, una vez que se note que ha salido de la corriente, dirigirse hacia la orilla.

y, una vez que se note que ha salido de la corriente, dirigirse hacia la orilla. Evitar bañarse de noche , puesto que es muy peligroso y si sucede algo es muy complicado que otra persona pueda verlo.

, puesto que es muy peligroso y si sucede algo es muy complicado que otra persona pueda verlo. Mucho cuidado con saltar en el agua . Porque tirarse de cabeza desde gran altura, como un puente, un árbol o un balcón, puede producir lesiones muy graves.

. Porque tirarse de cabeza desde gran altura, como un puente, un árbol o un balcón, puede producir lesiones muy graves. De manera adicional, antes de saltar hay que comprobar siempre la profundidad del agua .

. Precaución con los hinchables porque pueden resultar peligrosos.

