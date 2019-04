Trabajos Lo que tienes que saber sobre el permiso por nacimiento cuando estás trabajando

¿Tienes dudas sobre el permiso por nacimiento de hijo o la prestación por paternidad? Empecemos desde el principio para despejar todas las consultas. En España, los padres reciben una ayuda económica cuando, por las nuevas responsabilidades por el nacimiento de un hijo, deben suspender momentáneamente sus actividades laborales. A continuación te explicamos cómo puedes ser beneficiario cuando tengas un hijo.

Quién puede optar al permiso de paternidad o “permiso por nacimiento” de un hijo

Desde el 5 de abril de 2019, momento en que se aprueba el nuevo Decreto Ley sobre el permiso de maternidad y el permiso de maternidad, todo queda reformado. En primer lugar, sólo pueden aplicar aquellos que estén inscritos en la Seguridad Social, sea con régimen general o con regímenes especiales. Cuando se trata de un parto, el beneficio corresponde al padre, y si es adopción o acogimiento, lo pueden disfrutar uno de los dos progenitores. En estos últimos casos, para optar al subsidio es indispensable que el niño sea menor de 6 años de edad. También se acepta si tiene entre 6 o 18 años de edad y posee una discapacidad o alguna situación especial que le impida adaptarse fácilmente.

Otro requisito es que el progenitor debe tener un periodo mínimo de cotización de 180 días durante los 7 años anteriores a la fecha del permiso, o 360 días durante toda su vida laboral (Cómo pedir la vida laboral online).

Este nuevo ‘permiso por nacimiento’ equiparará los derechos de padres y madres al cien por cien a partir de 2021 y desde abril de 2019 deja de ser optativo para el padre y cuenta con una parte obligatoria y otra voluntaria, al igual que el de la madre.

Beneficios del permiso por nacimiento

Esta prestación económica consiste en 100% de la base reguladora, que se calcula al dividir la base de la cotización en el mes anterior al momento del permiso de paternidad entre el número de días de la cotización.

Las madres seguirán contando con los mismos beneficios que previamente a esta reforma de la prestación por nacimiento de hijos, es decir, de 16 semanas de prestación.

Ahora, los padres, recibirán el subsidio por nacimiento de hijo cuando finaliza el permiso por nacimiento o desde que se dicta la resolución de adopción o acogimiento. También se recibe cuando termina el descanso de maternidad. Los periodos del beneficio tienen ciertas condiciones:

Permiso por nacimiento 2019 para padres

Durante 2019 será de 8 semanas: 2 obligatorias tras el nacimiento y otras 6 voluntarias que puede elegir cuándo disfrutar para coordinarse con las semanas de la madre.

Permiso por nacimiento 2020 para padres

Durante el año 2020 el permiso por nacimiento de hijo será de 12 semanas, de las que 4 semanas serán obligatorias justo después del nacimiento del hijo y otras 8 serán a elegir.

Permiso por nacimiento 2021 para padres

En 2021 el permiso por nacimiento para padres se equipara con el de las madres y será de un total de 16 semanas, 6 de estas semanas serán obligatorias tras el nacimiento del hijo y las otras 10 semanas restantes serán libres de elegir las fechas en las que se disfrutan.

Antes de la reforma de abril de 2019, los padres disfrutaban laboralmente de un permiso de nacimiento de 2 días y luego se sumaba el permiso de paternidad, en el que podían elegirse las fechas. A partir de ahora se unifican porque al ser obligatorios parte de las semanas del padre de permiso tras el nacimiento del hijo.

No obstante, los 2 días de permiso siguen pudiéndose disfrutar tanto para hombres como mujeres en los nacimientos de hijos de familiares o parientes con hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Cesión de semanas de la madre al padre

Respecto a las cesiones de semanas, nunca ha sido ni es posible que el padre ceda sus semanas de nacimiento por hijo a la madre. La madre sí que puede hacerlo:

En 2019 la madre puede ceder 4 semanas al padre de permiso de nacimiento por hijo.

En 2020 la madre puede ceder 2 semanas al padre de permiso.

En 2021 ya no será posible ceder semanas al padre.

Sólo cuando los 2 miembros de la pareja trabajen en la misma empresa se podrá impedir, alegando la empresa los motivos para ello, que la pareja disfrute a la vez de las semanas libres de permiso. Durante las semanas iniciales obligatorias podrán estar ambos miembros de baja, pero tal vez no si la empresa lo requiere, durante las el periodo libre de elección.

¿Qué pasa si soy padre y estoy en el paro?

Cuando el progenitor está en situación de desempleo y cuenta con subsidio por esta circunstancia, puede igualmente solicitar la prestación por paternidad. En este caso, se suspenderá la otra ayuda económica y se reanudará una vez que finalice este permiso especial por paternidad. Y en caso de que quede sin trabajo durante el periodo legal de paternidad, puede comenzar el proceso para recibir el subsidio por desempleo.

¿Cómo solicitarlo?

Los interesados en recibir la prestación por paternidad tienen que acudir a la dirección provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina y llevar la documentación correspondiente de los modelos normalizados que se encuentran en la página web de la Seguridad Social, y los documentos que se indican en esos mismos impresos.

Los hombres piden igualdad en los permisos de paternidad

El 70% de los hombres españoles estaría de acuerdo con que el permiso por maternidad y paternidad fuera obligatorio y de la misma duración para ambos. Además el 91% se cojería la baja si tuviera que hacerlo, mientras el 9% no la solicitaría nunca, ya que se consideran indispensables para sus empresas.

En la actualidad, el permiso de paternidad es de entre 13 y 15 días según convenio (en breve se ampliará a 8 semanas, casi dos meses), mientras que el de maternidad es de 16 semanas. Además, el 91% estaría dispuesto a cogerse su baja por paternidad, llegado el momento. El motivo, en el 74% de los casos, porque quieren compartir con su pareja los primeros momentos de sus hijos y en un 23%, porque quieren ejercer sus derechos como padre. El 9% de hombres que no estaría dispuesto a cogerse su permiso de paternidad afirma que el motivo es que son imprescindibles en su puesto de trabajo.

Estos datos pertenecen a una encuesta online realizada por CVA entre una muestra representativa de hombres entre 25 y 50 años, bajo el epígrafe Ejercer de padres. El objetivo es darle un valor diferente al comercial Día del Padre que se celebra el próximo 19 de marzo, y conocer el grado de implicación de los hombres en la responsabilidad sobre sus hijos y cómo viven la conciliación.

Las responsabilidades, mejor compartidas

Los datos de la encuesta revelan también que en general los hombres están dispuestos a hacerse cargo de sus hijos, llevarlos al pediatra o cubrir otras emergencias en el ámbito familiar, siempre que esta responsabilidad sea compartida. Así, ante la pregunta realizada a los hombres de la muestra que tenían hijos, sobre quién lleva al niño al pediatra, sólo el 4% reconoció que lo llevaba él. En el resto de los casos, se encargaba su pareja o en todo caso acudían los dos.

A la pregunta referida a quién se queda en casa cuando hay un imprevisto familiar, de nuevo sólo el 16% reconoció hacerse cargo; mientras que el resto afirma que es su pareja la que se responsabiliza en esos casos. Respecto a quién asiste a las reuniones escolares de los hijos, de nuevo sólo un 17% reconoció hacerse cargo de esta responsabilidad familiar.

Los datos de la encuesta revelan también que un 44% de los hombres llegan a su casa entre las 18 y las 20 horas y que un 30% lo hace entre las 20 horas y las 22. En esta circunstancia, se preguntó a los hombres de la muestra si en sus empresas había implantadas políticas de flexibilidad y el 65% respondió que sí. No obstante, son los hombres con hijos de la muestra los que más se han interesado por conocer cuáles son esas políticas. Así, mientras un 89% de los hombres con hijos las conocen, el 72% de los que no tienen hijos no sabe cuáles son.

Según Marisa Cruzado, consejera delegada de CVA, las empresas siguen trabajando en la implantación de políticas de flexibilidad que favorezcan el equilibrio de la vida profesional, personal y familiar. “A través de iniciativas como los Premios Empresa Flexible se detectan y difunden las mejores prácticas que son un beneficio para el empleado y también para la organización, que obtiene unos mejores ratios de productividad, motivación y beneficios”. El reto está en asumir que las medidas de flexibilidad están pensadas para todos los empleados, hombres y mujeres, sea cuál sea su opción de vida y tienen como objetivo que puedan cumplir sus responsabilidades profesionales y también las personales y familiares.

“Las empresas flexibles facilitan el ejercicio de paternidad y maternidad con responsabilidad y libertad y supone una importante contribución a la mejora de la calidad de vida no sólo de los trabajadores y las empresas, sino de la sociedad en su conjunto”.

Lo que tienes que saber sobre el permiso por nacimiento cuando estás trabajando was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Lo que tienes que saber sobre el permiso por nacimiento cuando estás trabajando, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajos.

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(4 votos, con un promedio de 4,75 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)