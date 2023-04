Sabías Que...

Semana Santa: Los 10 mandamientos de la Biblia y su significado

NOTICIA de de Cristian Pinto

Las leyes del cristianismo están reguladas por los 10 mandamientos del profeta Moisés, que aparecen en la Biblia dentro del capítulo 20 del Éxodo. ¿Aún no sabes cuáles son? Aquí podrás descubrirlos y, además, saber qué simbolizan para la fe cristiana.

Amarás a Dios sobre todas las cosas

En la religión católica, impera la creencia de que solo hay un Dios todopoderoso al que hay que adorar. Se debe depositar toda la fe en la figura de Dios y aceptar su autoridad divina. Está prohibido rendir culto a otros ídolos de otras religiones.

No tomarás el nombre de Dios en vano

No se debe usar a Dios para maldecir, blasfemar o realizar juramentos. Se ha de respetar el nombre de Dios y solamente utilizarlo en los discursos de alabanza y glorificación.

Santificarás las fiestas

Se debe cumplir con las tradiciones de las festividades cristianas como, por ejemplo, la Semana Santa o la Navidad. Además, también hace referencia a trabajar 6 días a la semana y descansar el séptimo para rendir tributo a la creación de Dios. Incluye asistir a misa los domingos para celebrar el Día del Señor.

Honrarás a tu padre y a tu madre

Después de Dios, están nuestros padres porque les debemos la vida. Las figuras parentales son fundamentales para seguir el camino de Dios desde el amor y el respeto.

No matarás

La vida de una persona es un regalo sagrado de Dios y arrebatársela a alguien es uno de los actos más condenables. Solamente Dios tiene el derecho de quitar la vida a alguien.

No cometerás actos impuros

Este mandamiento hace especial referencia a realizar actos sexuales fuera del matrimonio, lo que significa una deslealtad al cónyuge. Se incluyen actos como el adulterio, la infidelidad, el estupro o la violación.

No robarás

Está prohibido tomar o retener el bien del prójimo de forma injusta. De esta manera no se respeta a los hermanos de fe. Dentro de estos actos se incluye el robar bienes materiales, cobrar más de lo justo, no devolver lo prestado, no cumplir con el deber del trabajo, no pagar el salario a un trabajador, robar dinero, vender objetos en mal estado, variar los pesos o medidas cuando se vende un producto o ser cómplice de otros robos.

No darás falso testimonio ni mentirás

Este mandamiento prohíbe la mentira y la calumnia sobre el prójimo. No se puede atentar contra la honradez, incluyendo prometer cosas y no cumplirlas. La reputación de las personas es algo sagrado.

No consentirás pensamientos ni deseos impuros

Está completamente prohibido tener de manera deliberada pensamientos que estén en contra de la castidad y el respeto sobre el cónyuge. Se incluyen deseos como los bienes materiales de otra persona o codiciar a la mujer del prójimo.

No codiciarás los bienes ajenos

Este mandamiento está relacionado con la envidia y la avaricia. No puedes desear los bienes del prójimo. La codicia está relacionada con el robo o el asesinato.

