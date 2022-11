Sabías Que...

Los errores que no debes cometer al hacerte el test de ovulación

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres ser mamá, pero no está siendo tan fácil como creías? Si llevas algunos meses probando suerte a quedarte embarazada por métodos naturales, pero no has tenido resultado, los mejores test de ovulación pueden darte una pista extra para conseguirlo.

Sin embargo, y al igual que sucede con otras pruebas, da igual que compres un test de ovulación si cometes errores en la realización de la prueba. Dado que el resultado no va a corresponderse con la realidad y estarás tirando el dinero. Por ello, en esta guía puedes consultar algunos errores que debes evitar al hacerte un test de ovulación.

1. Depositar todas las confianzas en un test de ovulación

Uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta es que un resultado positivo en una prueba de ovulación no significa un embarazo. Esto es así porque el hecho de estar ovulando no garantiza que una mujer vaya a quedarse embarazada si tiene relaciones sexuales en estos días. Pero sí es un momento en el que aumentan las probabilidades, de ahí que sean muchas las mujeres las que deciden comprar estos test para ir a tiro hecho.

Es importante aclarar este aspecto para evitar obsesiones con resultados positivos o negativos o frustraciones por no quedarse encinta. En el caso de llevar tiempo intentándolo y no conseguirlo, lo mejor es acudir a un médico para someterte a un examen y que sea el especialista el que dictamine si está todo bien.

2. Elegir mal el día para hacerse el test de ovulación

El día en el que hay que hacerse el test de ovulación depende de la duración de la menstruación de cada mujer. Para ciclos menstruales regulares y normales de 28 días, el momento idóneo para realizar la prueba es entre el 10 y el 12.

2. Hacerse el test de ovulación por la mañana

El test de ovulación da positivo cuando la concentración de la hormona LH, presente de manera continuada en el organismo de la mujer, aumenta de forma considerable. Sin embargo, la ovulación no es el único momento en el que los niveles de esta hormona en el cuerpo pueden variar, sino que, de forma natural, la concentración de la hormona LH aumenta por las mañanas.

Esto quiere decir que para obtener un resultado lo más fiable posible, hay que evitar realizarse la prueba recién levantada, durante las primeras horas de la mañana. Por el contrario, puedes obtener un resultado positivo y tener un resultado que no se corresponde con la realidad.

3. Tirar la caja con las instrucciones

Si alguna vez te has hecho un test de ovulación, puede que caigas en el error de pensar que todos son iguales y seguir el mismo mecanismo en todas las pruebas. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque los test de ovulación de las diferentes marcas tienen la misma finalidad, no todos se usan de la misma manera. Por ello, es crucial que para garantizar que el resultado que aparezca en el test sea el correcto, te asegures de seguir los pasos y las instrucciones al pie de la letra.

En estas recomendaciones aparecen cuestiones tan importantes como los pasos a seguir, el mejor momento del día para hacerlo y otras cuestiones relevantes que influyen en el resultado. Así que antes de proceder a hacer la prueba, lo mejor es que revises las instrucciones y sigas todos los pasos del fabricante al pie de la letra.

4. Interpretar mal los resultados

Al igual que sucede con las pruebas de embarazo o incluso hasta con los test de antígenos, hay que saber interpretar de manera correcta los resultados. Esto quiere decir que hay que evitar creer que ha dado positivo o negativo al ver una línea tenue o cualquier resultado que no sea del todo claro. En estas situaciones, si dudas sobre el resultado, lo mejor es repetir la prueba.

Además, hay que tener en cuenta que la hormona que detecta este test, la LH, está presente en el organismo de forma continuada. Lo único que cambia durante la ovulación es que aumenta su concentración, por lo que el resultado en el test debe ser marcado y claro.

5. Creer que existe un problema más grave si no ovulas un mes

Tal y como hemos detallado al principio de esta guía, ovular no es sinónimo de embarazo. Y, por tanto, no hay que obsesionarse con los resultados positivos o negativos de este test. Es importante tener presente que, en algunos meses, el aumento de la concentración de esta hormona puede durar apenas unas horas en el organismo. Motivo por el que puede que te hagas el test y aparezca resultado negativo. Pero ojo, porque esto no quiere decir que tengas problemas para concebir o que no hayas ovulado, solo que el test no lo ha detectado. En estos casos, lo mejor es que repitas la prueba en el próximo ciclo.

6. Programar las relaciones sexuales según los resultados del test

Por mucho que desees quedarte embarazada, no hay que frustrarse y programar las relaciones sexuales según las fechas de la ovulación. Hay que intentar que el proceso sea lo más natural y fluido posible, para que sea posible disfrutar de cada una de las etapas de la gestación y que el intento de embarazo no se convierta en algo estresante. Básicamente, porque todo ello va a tener como consecuencia el bloqueo mental, la frustración y, en definitiva, convertirá a este proceso tan bonito en un auténtico sufrimiento.

Por último, durante el proceso, si has tenido resultados positivos en el test y crees que has podido tener suerte, hay indicadores a tener en cuenta son los síntomas para saber si estás embarazada sin necesidad de hacerte una prueba. Suelen ser bastante evidentes, aunque para confirmar el resultado y comunicar la noticia a tus seres queridos, mejor asegurarte antes al hacerte el mejor test de embarazo que te ofrezca un resultado fiable.

