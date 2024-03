Los 5 mejores cursos gratuitos de inglés online para adultos

Ocio - Tecnología

El inglés es el idioma más hablado en todo el mundo, por lo que su aprendizaje es un requisito casi obligatorio en muchas ocasiones, como cuando viajamos a un país extranjero o para ciertos puestos de trabajo. Gracias a internet, aprender inglés nunca había sido tan sencillo. No importa la edad que tengas ni tu nivel de inglés, a continuación te contamos algunos de los mejores cursos online para aprender inglés para adultos. Y, lo mejor de todo, son cursos gratuitos.

Además, con el auge de la inteligencia artificial, también puedes aprender inglés gratis con la IA de Google. Ojo, porque el Ministerio de Educación lanza becas para estudiar inglés. De esta forma podrás aprender inglés casi gratis.

Amigos Ingleses

¿Necesitas mejorar tu inglés de forma urgente? Es posible que si eres una persona adulta tengas este idioma algo oxidado si llevas sin practicarlo desde el instituto. No te preocupes, ‘Amigos Ingleses’ es una pareja mitad española y mitad inglesa que cuenta con una web en la que ofrecen un curso de inglés gratuito.

Phillip e Isabel son una pareja que dan clases de inglés online. En la página web de ‘Amigos Ingleses’ puedes encontrar cursos, tanto de pago como gratuitos y pódcast semanales. Además, cuentan con un canal de YouTube con más de 1 millón de seguidores. Sus clases se salen de lo normal y son muy entretenidas a la par que didácticas.

Grupo Vaughan

El conocido como método Vaughan ofrece tanto cursos gratuitos como de pago. En la web del Grupo Vaughan podrás encontrar contenidos diseñados para el aprendizaje de inglés, tanto para empresas como para niños junto con personajes de Disney. Además, cuenta con la emisora de radio 24 horas para poder entrenar al inglés tu oído de forma gratuita.

BBC Learning English

La corporación británica de la BBC tiene un portal virtual público para poder aprender inglés de forma gratuita, sin importar tu nivel. Con este curso podrás acceder de forma fácil a vídeos para aprender de gramática, noticias en inglés, ejercicios de pronunciación, aprendizaje de vocabulario, entrevistas, música y teatros en inglés.

Las clases están impartidas por profesores de inglés nativos con mucha experiencia en el sector de la enseñanza. Si estás interesado en aprender inglés con este curso gratuito de la BBC, podrás hacerlo desde la web de BBC Learning English.

Curso de Cambridge

Si necesitas presentarte a un examen oficial de inglés, es importante que estés muy bien preparado. La página web de Cambridge ofrece una serie de cursos gratuitos orientados a superar los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. En su blog podrás aprender todas las claves para aprobar a la primera el examen de Cambridge, sin importar si es un B1 o un C2, el nivel más alto.

Una vez accedas a su página web podrás acceder a los cursos gratuitos a través de 4 módulos diferentes: General English, For Schools, Business English o Young Learners.

English For Free

English For Free es un canal de YouTube con el que podrás mejorar tus habilidades del inglés. Está especialmente enfocado a la mejora de la gramática. Si no quieres cometer los típicos errores gramaticales que cometemos los no nativos, en sus clases te enseñarán como hablar como un auténtico británico. Podrás encontrar vídeos enfocados a diferentes niveles de inglés, desde lo más básico hasta el nivel C2 o Priorency, el más alto.

