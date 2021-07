Sabías Que...

Los 21 mejores juegos gratuitos para pasar el rato

Si estás cansado de los juegos de móvil de siempre, en esta guía vas a encontrar los más nuevos, originales, divertidos y gratuitos para pasar el rato. Tanto para Andriod como para iPhone, esta selección de juegos te permitirá disfrutar de nuevas experiencias y convertir los momentos de espera y aburrimiento en diversión. Así que presta atención porque en esta lista se recogen los 21 mejores juegos gratuitos para pasar el rato.



Crash Drive 3

Si te gustan los juegos de coches, la tercera edición de Crash Drive te encantará. Este juego consiste en conducir camiones, tanques y otro tipo de vehículos en diferentes paisajes. Dependiendo de la modalidad del juego que selecciones, tendrás que destruir una pelota gigante, atrapar a ladrones o robar joyas. Todo ello al volante de espectaculares vehículos.

>> Este juego está disponible para todos los sistemas, tanto para Android como para iOs.

Bombergrounds: Battleroyale

Los personajes de este juego, que son animales adorables, luchan y compiten para reinar en la tierra. Porque sólo uno de ellos puede gobernarlos a todos. Para ganar la batalla, tienes que explotar cajas, cofres, evitar trampas y, en definitiva, eliminar a tus oponentes.

>> Puedes descargar este juego para Android y para iOs.

Bricks and Balls

Bricks and Balls es un juego sencillo y rápido que consiste en romper ladrillos. La mecánica del juego es muy sencilla, tan sólo tienes que romper todos los ladrillos que puedas deslizando los dedos por tu pantalla para lanzar las bolas.

>> Bricks and Balls está disponible para sistemas operativos Android y para iOs.

Slither

Slither.io es un juego que consiste en aumentar el tamaño de una serpiente y esquivar al resto de ejemplares que hay en la pantalla. El objetivo es hacerte lo más grande posible sin que la cabeza de tu serpiente entre en contacto con el cuerpo de otras, puesto que de lo contrario, pierdes.

Este juego está disponible para Android e iOs.

Hexagon Block Arts

Este es el juego ideal para los amantes del clásico bubble bobble. El objetivo de este juego consiste en colocar y alinear bloques hexagonales para crear una imagen. A diferencia del bubble bobble, en este caso no tienes que destruir las bolas, sino crear imágenes con ellas.

>> Este juego sólo está disponible en sistemas operativos Android.

Civilization VI

El juego consiste en crear de la nada una nueva civilización y asegurar su mantenimiento. Todo ello bajo la posibilidad de verte afectado por desastres naturales como inundaciones, volcanes o tormentas.

>> Puedes descargarte el juego para Android e iOs.

Little Fin

Little fin es un juego divertidísimo con un mensaje detrás muy importante. El objetivo del juego consiste en recoger todas las latas y basura del mar que lo contaminan y escapar de los peligros del océano para conseguir los objetivos.

>> Este juego está disponible para versiones Android y para iOS.

Park Master

Park Master es un juego en el que tienes que poner a prueba tu mente para recordar exactamente las reglas de tráfico. Tienes que conducir un coche hacia el aparcamiento respetando todas las normativas, ¿podrás hacerlo?

>> Si quieres probar, puedes descargarte el juego para Android y para iOs.

Magic: The Gathering Arena

Magic es un tradicional juego de cartas de estrategia que se ha sumado al mundo virtual. El objetivo consiste en echar partidas con otros contrincantes mediante mazos, previamente creados y configurados, para ganar recompensas. Es una buena opción para adentrarse en el complejo universo de Magic puesto que viene con tutoriales completos para aprender a jugar.

>> Este juego está disponible para Android e iOs.

Genshin Impact

Este juego nos traslada a un nuevo mundo llamado Teyvat, que es un continente fantástico en el que aparecen dos gemelos de otro mundo. El objetivo de este juego es buscar respuestas para saber cómo los gemelos han llegado hasta ahí. El camino no será fácil.

>> Puedes descargar este juego para Android y para iOs.

Captain TNT

Captain TNT es un juego cuya misión principal des destruir edificios. Esta tarea que parece sencilla, acaba complicándose por muchos factores. El objetivo de los jugadores es explotar los edificios colocando las bombas y presionando el detonador.

>> Captain TNT está disponible para sistemas Android e iOs.

Con este juego podrás echar partidas de fútbol de tres minutos para pasar los ratos de espera de una forma más amena. Los controles de la aplicación son muy sencillos y está disponible en Apple y en Android.

Eterno verano

Eterno verano es un juego que parte de una historia que le sucede al personaje principal. Seymon se duerme en un autobús en pleno invierno y se despierta en medio de un caluroso verano. El objetivo de los jugadores es averiguar qué ha podido suceder y, para ello, tiene que dejar atrás toda su anterior vida. Para descubrir pistas de lo sucedido, tiene que resolver los misterios que va encontrándose por el camino para saber si en algún momento podrá volver a casa.

>> Eterno verano está disponible para sistemas Android y para iOs.

League of legends: wild Rift

El juego, más conocido como ‘Lol’, llega a los teléfonos. Es una adaptación de la versión de ordenador que tiene la misma finalidad aunque con menos personajes y una mecánica más sencilla que el original.

>> Se trata de un juego de estrategia que está disponible en Android e iOs.

Trick Me

Trick Me es un juego de lógica en el que tienes que resolver rompecabezas, juegos de palabras y todo tipo de desafíos. Si te gusta poner a prueba a tu mente, puedes descargarte este juego para Android e iOs.

Sky: Niños de la luz

En este juego, los personajes son niños de la luz que llegan a un mundo nuevo, Sky, que tienen que explorar y descubrir. El objetivo es explorar este nuevo entorno y resolver los misterios para devolver las estrellas a sus constelaciones.

>> Este juego está disponible para Apple y para Android.

Idle Digging Tycoon

Este juego consiste en construir edificios para ganar medallas de oro. Juego disponible para Android e iOs.

Tomb of the Mask

Tomb of the mask es un juego de arcade. El escenario principal es un laberinto infinito al que tienes que acceder para descubrir nuevas aventuras. En este laberinto encontrarás una máscara que te otorgará una serie de superpoderes mágicos. El objetivo es sortear todas las trampas y obstáculos que te encuentres en el camino.

>> Este juego está disponible para Android e iOs.

Crash Bandicoot: on the run

El mítico videojuego Crash Bandicoot llega a los teléfonos. El juego para móvil es igual que el tradicional para videoconsola. El objetivo es sortear los peligros y acabar con los enemigos para desbloquear puertas y ganar.

>> Crash Bandicoot está disponible para sistemas operativos Android e iOs.

Clash of clans

Clash of clans es un juego de estrategia cuyo principal objetivo es construir una aldea para competir en guerras con otros clanes. La fortaleza de tu aldea y tus instrumentos son los que te permitirán vencer frente a tus rivales. Además de defender, en este juego tienes que realizar ataques para acabar co ntus enemigos.

>> Puedes descargarte este juego para sistemas Android y para iOs.

2048

2048 es un juego aparentemente sencillo en el que el objetivo es juntar los bloques de los mismos números para que, a través de las multiplicaciones, conseguir un total de 2048 puntos. Está disponible para iOs y para Android.

