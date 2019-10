Trabajos

Jefes y Directivos Los mejores sueldos en Madrid, de 150.000 a 300.000 euros anuales

¿Qué perfiles son los mejor pagados? En Madrid, tomando como referencia las dos posiciones mejor pagadas de cada sector empresarial, la banca y finanzas cuentan con los profesionales mejor pagados. Así, un Managing Director de Banca y un Socio en Consultora o Auditora (Finanzas) pueden llegar a cobrar 300.000 euros brutos anuales en una empresa de la capital del segmento large. También reciben remuneraciones que rondan los 250.000 – 200.000 euros brutos anuales de máximo perfiles como el Chief Information Officer (CIO, en sus siglas en inglés, dentro del sector IT&TELCO), el Socio de Despacho (en Legal), el Chief Data Officer (CDO, en IT&TELCO) y los Directores Comerciales tanto del sector bancario como del asegurador.



Con 170.000 euros anuales de remuneración aparece el Director Financiero (CFO) en el sector Finanzas y con salarios de hasta 150.000 euros aparecen diferentes directivos como los CMO del sector Digital y del de Gran Consumo, los Directores de Operaciones (Gran Consumo), los de Asesoría Jurídica (Legal), los Directores Industriales (Industria), los Directores Comerciales de sectores como la Logística y el Life Science y los Country Managers del sector Retail.

En una franja salarial que va desde los 145.000 euros brutos al año hasta los 130.000 euros se colocan posiciones como el Director Médico (Life Science), el Director de Operaciones (sector Industrial), el Director de Recursos Humanos (RR.HH.), el Chief Digital Officer (sector Digital) y el Director de Supply Chain (sector logístico).

Entre 120.000 y 100.000 euros anuales se manejan el Director Comercial y el Property Manager (de Construcción & Inmobiliaria), el Director Comercial (Retail) y el Responsable de Suscripción (Seguros).

Por último, entre 85.000 y 80.000 euros anuales se quedan los Responsables de Relaciones Laborales (RR.HH.) y los Directores Ejecutivos de Comunicación y de Estrategia (CCO y CSO) en el sector del Turismo y la Hostelería, área con los salarios directivos más bajos.

Estos datos se desprenden de la II Guía Spring del Mercado Laboral, organizada por Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos. En esta segunda edición de la Guía se han analizado 420 posiciones procedentes de los 14 sectores económicos más relevantes de nuestro mercado de trabajo: banca, finanzas, legal, seguros, recursos humanos, life science, digital y e-commerce, gran consumo, hostelería y turismo, retail, IT y TELCO, industrial, construcción e inmobiliaria y logística.

Los mejores sueldos de las grandes empresas son las de los sectores energéticos, transportes y comunicaciones

Hace unos años, en 2011, 44.827 euros brutos anuales es lo que ganan, de media, los empleados de las grandes empresas del sector de Energía y Agua tal y como recoge la estadística de ‘Ventas, Empleo y Salarios en las grandes empresas’ que ha publicado el Ministerio de Hacienda con los datos de 2011. Le sigue el sector Transporte y Comunicaciones (34.025 euros) e Industria (31.265 euros). Los sueldos más bajos son los del sector Comercio y Hostelería (21.888 euros). En lo referente al incremento de la retribución bruta media en 2011, se cifra en el 1,3% en las grandes empresas.

A contnuación recogemos una tabla donde se indican los incrementos y deducciones de los sueldos en las grandes empresas detallado por meses y en relación a los cambios producidos respecto a 2010.



Empleo y salario en las grandes empresas

Tal y como explica el Ministerio de Hacienda, el empleo y los salarios de las GGEE se obtienen a partir del modelo de declaración 111 utilizado para el ingreso de las retenciones del trabajo y de determinadas actividades económicas. El empleo se corresponde con el concepto de perceptores de rendimientos, mientras que los salarios se asimilan al concepto de rendimientos del trabajo. La equivalencia con las partidas contenidas en el modelo es la siguiente:

– Perceptores: casilla 1.

– Rendimientos del trabajo: casillas 2 y 5.

El número de perceptores responde al número de individuos que en un mes cualquiera han recibido de la empresa al menos una percepción salarial en dinero, sea cual sea su cuantía. Esta cifra tiende a sobreestimar el número medio de asalariados de la empresa, por lo que sólo sirve como una mera aproximación al concepto de empleo medio. Los niveles anuales y trimestrales que figuran en los cuadros son promedios de las cifras mensuales.

Los rendimientos del trabajo incluyen las percepciones salariales, las retribuciones a consejeros y las pensiones, tanto en dinero como en especie. A referirse este informe al sector no financiero las retribuciones debidas a pensiones tienen un carácter muy marginal.

La retribución bruta media se obtiene como cociente. Los niveles salariales que figuran en los cuadros se presentan, en el caso de los trimestrales, como salario medio mensual y, en el de los años, como salario total anual.

