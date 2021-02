Trabajos

Los puestos más difíciles de cubrir para las empresas de cada Comunidad Autónoma

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los puestos que más cuesta cubrir en España son, sobre todo, los que demandan perfiles IT (sector tecnológico), titulados en Formación Profesional (FP), perfiles del sector servicios y personal sanitario. Así lo establece el último estudio de Adecco sobre los ‘Perfiles deficitarios y escasez de talento en España’.

Estos sectores son los que más problemas tienen a la hora de encontrar perfiles cualificados. Tal y como revela el informe, en la actualidad, a pesar de los 3.964,353 parados que hay en España en 2021, “cerca de un 9% de las vacantes de empleo se quedan sin cubrir”. En concreto, hay puestos de empleo en zonas geográficas específicas que tienen hasta el 60% de sus vacantes sin cubrir debido a la falta de perfiles especializados.

Además, 8 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar perfiles con el talento necesario. Esta falta de formación y talento se debe sobre todo a la falta de personal formado en áreas específicas, a la falta de dominio de idiomas, a los turnos cambiantes o a salarios poco competitivos. Además, se detecta una menor predisposición de los trabajadores y desempleados a la movilidad para trabajar debido a la crisis sanitaria y restricciones de movimiento.

Perfiles de empleo más demandados

En ramas más concretas, los puestos más deficitarios son:

Relacionados con el área de la industria, en concreto los puestos de electromecánicos, soldadores, técnicos de mantenimiento, fresadores y torneros. En el área de logística lo más demandados son los carretilleros y en cuanto al sector servicios faltan perfiles comerciales y administrativos, en concreto teleoperadores. Perfiles de ingenieros, técnicos de mantenimiento, oficios y operarios cárnicos están muy demandados. Por último, el sector sanitario tiene deficiencias prácticamente en todos los niveles.

El director de Adecco, Rubén Castro anima a todas las personas que se vayan a formar para empezar su vida laboral o para aquella que quiere reinventarse, “es un muy buen momento para apostar por la formación, no sólo en la universidad, sino también en estas ramas que son deficitarias y que tienen una gran empleabilidad desde la Formación Profesional”, recalca que además es importante seguir apostando por la formación en idiomas. Por otra parte, recalca, que las empresas deben “hacer un esfuerzo por generar empleo de calidad” y reforzar aquellas políticas para permitir una recualificación de los trabajadores y apostar, en la medida de lo posible por salarios vinculados a la productividad.

Perfiles demandados por Comunidades

A continuación detallamos, según los datos extraídos por el informe de Adecco, los perfiles de empleo más escasos en cada una de las Comunidades Autónomas.

Andalucía

En el caso concreto de Andalucía los perfiles más deficitarios son los perfiles de IT, personal sanitario, técnicos de laboratorio y de mantenimiento y electromecánicos.

En el caso de los perfiles IT, el gran problema es el alto nivel de formación que se demanda. En esta comunidad gozan de pleno empleo en este área siendo Málaga y Sevilla las dos localidades donde más hacen falta estos perfiles. Los salarios se encuentran en una horquilla de entre 24.000 a 35.000 euros.

En cuanto a los perfiles sanitarios, la pandemia ha acrecentado la necesidad de estos perfiles. La horquilla de salarios en Andalucía en este sector se encuentra entre los 20.000 y los 24.000 euros y son necesarios en todas las provincias.

Por otra parte, hay gran demanda de perfiles de la industria, porque en la comunidad apenas hay perfiles cualificados y con experiencia. Las localidades donde más hace falta la presencia de estos perfiles es en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Los salarios en este ámbito sonde entre 18.000 y 24.000 euros.

Aragón

En Aragón los perfiles más deficitarios son los oficios, técnicos de mantenimiento, conductores, comerciales, mecánicos y personal sanitario, en concreto en farmacia.

En Aragón algunos de los puestos más demandados se producen por la escasez de talento. En cuanto al área logística, hacen falta conductores y en la automoción son necesarios mecánicos, pintores, fresadores y soldadores entre otros.

En Sanidad se demandan auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y personal socio sanitario principalmente.

En el sector de la industria los salarios oscilan entre lo 18 y los 26.000 euros para perfiles juniors y por encima de los 27.000 para seniors dependiendo de la experiencia y nivel de responsabilidad. Por otra parte, los comerciales cuentan con un salario de entre 16 y 18.000 euros en esta comunidad.

Asturias

En Asturias hay una gran demanda de perfiles de IT, en concreto, los vinculados al sector de la tecnología, los programadores. Estos perfiles suelen tener un salario de entre 24.000 y 28.000 euros brutos anuales. Se trata de un perfil muy deficitario puesto que del total, casi un 60% de las vacantes se quedan sin cubrir. También es necesario personal sanitario.

Islas Baleares

En las Islas Baleares los más deficitarios son puestos para personal sanitario, ingenieros industriales, administrativos con idiomas y operarios.

Islas Canarias

En las Islas Canarias los perfiles con más escasez son comerciales, perfiles IT, electromecánicos y enfermeros. En esta comunidad los comerciales con experiencia e idiomas cuentan con salarios de 16.000 euros brutos anuales.

En cuanto a la rama de la electromecánica y los perfiles IT, los sueldos pueden alcanzar los 26.000 euros brutos anuales. Todas las profesiones gozan de pleno empleo.

Cantabria

En Cantabria los perfiles que más hacen falta son los de oficios, soldadores, caldereros, fresadores y mecánicos.

El mayor déficit es a nivel industrial, en concreto el sector de la metalurgia y de la alimentación sobre todo en la parte conservera de pescado. Estos perfiles alcanzan sueldos de entre 16.000 y 18.000 brutos anuales.

En cuanto al sector de metal la gran escasez se debe a que no hay personas lo suficientemente formadas.

Castilla y León

En Castilla y León los perfiles más deficitarios son los técnicos de mantenimiento, sanitarios, soldadores, operarios cárnicos, electromecánicos y teleoperadores. Escasea la mano de obra en el área industrial y en las ramas de alimentación, metal y logística así como perfiles tecnológicos.

En el sector industrial faltan técnicos de mantenimiento, especialistas del metal, chapistas y operarios cárnicos. El gran problema de estos empleos deficitarios es que no hay personal con la formación exigida. En concreto, hay mucha demanda de estos perfiles en Valladolid, León, Zamora, Segovia y Salamanca. Los perfiles industriales tiene un salario de entre 18.000 y 35.000 euros anuales.

En el sector de la construcción faltan albañiles, encofradores y peones, especialmente en Burgos y Segovia. Por toda la comunidad faltan enfermeros, médicos y AT’S en el sector sanitario y perfiles IT.

En Valladolid y León hacen falta perfiles de venta y teleoperadores. El sector servicios ofrece salarios que oscilan ente los 18.000 y 25.000 euros anuales.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha los perfiles más escasos son soldadores, peones cárnicos, carretilleros y peones industriales. La comunidad tiene problemas para encontrar perfiles en el sector industrial.

En Guadalajara hay déficit de peones industriales, carretilleros y profesionales de oficios. Hay una gran oferta de empleo en la plataforma logística y lo que más hace falta son carretilleros. Por otra parte, hay una gran demanda de soldadores y perfiles de oficio en Albacete y operarios cárnicos en Cuenca.

Los carretilleros de Castilla-La Mancha pueden cobrar entre 16.500 y 18.500 al año, en los puestos de oficios entre 22.000 y 25.000 euros al año y los operarios cárnicos entre 18.000 y 22.000 euros.

Cataluña

En Cataluña hacen falta perfiles IT, administrativos de idiomas, comerciales y carretilleros. En la industria lo más demandado es el sector logístico y el área químico farma. Los salarios en los sectores industriales son de unos 21.000 euros al año.

En el sector servicios faltan trabajadores para puestos de comercial y de administración. En concreto, en Cataluña los teleoperadores cobran 15.000 euros al año y los comerciales especializados pueden alcanzar un salario de 20.000 euros anuales.

Hacen falta perfiles tecnológicos, sobre todo programadores, que en Cataluña pueden llegar a cobrar unos 25.000 euros anuales.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid hacen falta informáticos, oficios como pescadero, carnicero, operario y soldador así como carretilleros.

En concreto en el Corredor del Henares hay mucha demanda de empleo logístico y sobre todo, carretilleros. Además se demandan perfiles como soldador, operarios y pescaderos o carniceros. Los perfiles logísticos tienen un sueldo de unos 18.000 euros anuales. En cuanto al área sanitaria hacen falta enfermeros y auxiliareis médicos así como técnicos de laboratorio. Los sanitarios de la Comunidad de Madrid alcanzan salarios de entre 26.000 y 50.000 euros.

Se demandan perfiles IT en todas las posiciones. Los ingenieros junior llegan a cobrar hasta 19.000 euros en Madrid.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se demandan ingenieros electromecánicos, carretilleros, técnicos de mantenimiento, operarios y horneros. La Comunidad Valenciana tiene diferentes tipos de industria según la localidad y se demandan por tanto perfiles diferentes. En Alicante hace falta personal industrial en ramas de industria textil y tecnología. En Castellón la demanda es también del sector industrial en las áreas de cerámica, química y el metal. Por último, en Valencia hace falta personal cualificado de oficina y perfiles técnicos especializados.

Extremadura

En Extremadura los perfiles más deficitario son lo relacionados con puestos IT, personal sanitario, técnicos de laboratorio y de mantenimiento y electromecánicos.

Las áreas con más necesidad de trabajadores son el sector tecnológico con perfiles de desarrolladores web, técnicos de comunicaciones y perfiles de ciberseguridad entre otros. Estos perfiles IT cobran en Extremadura entre 20.000 y 22.000 euros anuales.

El sector sanitaria demanda perfiles de auxiliar de enfermería. Los diplomados en Enfermería ostentan sueldos de entre 18.000 y 24.000 euros anuales.

Galicia

En Galicia se demandan perfiles operarios especializados en alimentación, perfiles IT, carretilleros, comerciales y técnicos de mantenimiento. La gran demanda se agrupa en el sector industrial en concreto en la automoción, alimentación y sector logístico además de demandar ingenieros en cualquier rama.

Hacen falta peones con experiencia en manipulación de alimento fresco en Pontevedra, A Coruña y Ourense. Estas dos últimas localidades también demandan perfiles de automoción. El sector alimentario tiene sueldos de entre 14.000 y 18.000 euros.

Navarra

En Navarra hacen falta profesionales de impresión, troquelado, perfiles sanitarios, perfiles IT y oficios.

En cuanto a los perfiles tecnológicos, hacen falta programadores y desarrolladores de software. En la industria hacen falta técnicos de mantenimiento, torneros, fresadores y carpinteros entre otros. Por último, en el área sanitaria faltan facultativos en todos los niveles.

País Vasco

En el País Vasco se demanda personal sanitario, perfiles IT, técnicos industriales, ingenieros y oficios.

El sector industrial tiene empleo deficitario en diferentes ramas como la metalurgia, la automoción, logística, alimentación, sector sanitario y tecnológico. El sector industrial en el País Vasco tiene sueldos de entre 25.000 y 30.000 euros. Los perfiles sanitarios hacen falta en mayor medida en Guipúzcoa y los perfiles tecnológicos en Vizcaya.

La Rioja

En La Rioja se demandan técnicos de mantenimiento, electricistas, fontaneros y soldadores. La Rioja es la comunidad con más escasez de perfiles profesionales. Faltan fontaneros, electricistas pero sobre todo técnicos de mantenimiento y soldadores. Los soldadores tienen un salario de unos 25.000 euros al año y el personal de mantenimiento puede cobrar hasta 30.000 euros anuales. En La Rioja hay gran demanda de perfiles puesto que se quedan sin cubrir hasta el 25% de las vacantes.

Murcia

En la Región de Murcia los puestos más deficitarios son de perfiles sanitarios, perfiles IT, profesionales con idiomas y carretilleros de oficios. En el sector agroalimentario se demandan sobre todo carretilleros, polinizadores y electromecánicos. En el sector industrial los sueldos oscilan entre los 18.000 y los 22.000 euros. Hay escasez de perfiles IT en el área de la informática y los programadores. Los salarios de estos perfiles alcanzan los 25.000 euros en el caso de los programadores.

La demanda de perfiles formados en Murcia es similar a La Rioja puesto que una de cada cuatro vacantes se queda desierta.

