Sueldos en el sector de la logística y el transporte

¿Qué empresas de transporte son las que mejor pagan? ¿Cuánto cobra un carretillero? Las empresas locales son las que ofrecen salarios más altos e igualitarios en el sector de la logística y el transporte, debidos probablemente a la mayor fuerza de los convenios colectivos. Los sueldos, en las empresas nacionales son, en general, inferiores a los de las locales pero tienen un equilibrio mayor que en el caso de las compañías internacionales, donde encontramos grandes desigualdades salariales dentro de un mismo perfil.

Los puestos de jefes de almacén son los mejor pagados del sector de Logística y Transporte que tienen un salario base de 19.000 euros pero que puede incrementarse hasta los 36.000 euros anuales si tienen una experiencia de al menos diez años. El perfil peor pagado es el de mozo de almacén con un salario base de 15.000 euros anuales.

A continuación te contamos cuáles son los perfiles más demandados en 2021 en el sector de la Logística y el transporte y el sueldo de cada uno de ellos. Descubre entre otros, cuánto cobra un transportista.

Sueldos en logística

Adecco Logística y Trasporte ha decidido realizar un estudio salarial del sector de la Logística y el transporte que supone en España el 10% del PIB y que emplea a más de un millón de personas. La crisis sanitaria ha provocado que en enero de 2021 se haya producido un descenso del 1% de las ofertas de empleo en este sector, pero por otra parte, debido al incremento del comercio electrónico, los sectores se e-commerce y la logística de esta actividad se han visto beneficiados.

Esto se traduce en que entre las 20 profesiones más demandadas del país se encuentran los repartidores y mozos de almacén.

Análisis por perfiles profesionales

A continuación destacamos las profesiones que más van a estar demandadas durante 2021 en el sector de la Logística y el transporte y los salarios de cada uno de ellos.

El perfil mejor remunerado es el de jefe de almacén

El salario de los jefes de almacén se encuentra en una horquilla de entre 19.000 y alcanza los 36.000 euros en aquellas personas con una larga experiencia en el sector.

Como su nombre indica, son los encargados de supervisar y controlar las operaciones del almacén, de entrada y salida de productos. En definitiva, son los que supervisan todos los procesos.

La comunidad que más demanda este perfil es Cataluña con un 38% de las ofertas, seguida de Madrid con el 19% de las ofertas, la Comunidad Valenciana con el 14% y Andalucía donde encontramos el 11% de las ofertas.

Mozo de almacén

Los mozos de almacén son los perfiles más demandados dentro de este sector con un 31,5% de las ofertas de empleo y con uno de los salarios más bajos del sector puesto que oscila en una horquilla de entre 15.000 y 17.000 euros anuales.

Los mozos de almacén son los encargados de cargar y descargar camiones así como revisar la mercancía que llega a los almacenes y se envía a los comercios. Se encargan de ordenar la mercancía según las clasificaciones estipuladas, tener un control de existencias, preparar pedidos y registrar todos los artículos almacenados.

En cuanto a las zonas geográficas donde más demanda de este empleo hay destaca la Comunidad de Madrid donde se encuentra el 30% del total de las ofertas y Cataluña que concentra el otro 30%. También se demandan estos perfiles en la Comunidad Valenciana con un 10% de las ofertas y Andalucía con un 9% de las ofertas.

Manipulador

Son las personas encargadas de recibir la mercancía, clasificar productos, registro de inventario, preparación de pedidos y empaquetado. La demanda de estos perfiles ha aumentado debido al incremento del comercio electrónico.

Los sueldos oscilan entre 14.000 y alcanzan los 18.000 euros anuales para personas con experiencia y formación. La mayor parte de las ofertas se concentran en Madrid con el 45% y en Cataluña con el 31%.

Carretilleros

Los carretilleros son las personas que manejan las carretillas elevadoras. Entre sus funciones destacan la recepción y colocación de los bultos o paquetes en el almacén así como la preparación de pedidos y su empaquetado.

Es el segundo de los perfiles más solicitados dentro de su sector con un 12% de las ofertas publicadas.

Los carretilleros pueden llegar a conseguir un sueldo medio de 16.775 euros y de hasta 19.000 si tienen cinco años de experiencia y título en Formación Profesional.

Cataluña es la comunidad donde más se demanda a estos trabajadores con un 31% del total de las ofertas, le sigue la Comunidad de Madrid con un 25% de las ofertas y País Vasco con un 16%.

Repartidores

Como su nombre indica, son los encargados de transportar y llevar las mercancías así como planificar rutas y horarios de entregas. También se encargan de preparar la carga de las furgonetas y colocarla para que se reparta de una forma rápida y eficiente.

El sueldo medio se encuentra en los 16.400 euros. La mayor demanda se estos perfiles se encuentra en Madrid con un 24% de las ofertas y en Cataluña con un 23%.

Gestor de stock

Los gestores de stock son los encargados de almacenar todos los productos en los almacenes. Llevan toda la gestión del proceso, desde la planificación, almacenamiento, control de costes y de flujo de entrada y salida.

En definitiva buscan un stock adecuado para que sea rentable para la empresa y que se pueda realizar una distribución óptima de los productos.

El salario en estos perfiles se encuentre entre los 18.000 y los 22.000 euros anuales.

La mayor demanda de este perfil se encuentra en la Comunidad de Madrid que abarca el 38% del total de las ofertas y le sigue Cataluña con el 31% de las ofertas. También se demandan en País Vasco con un 10% de las ofertas, la Comunidad Valenciana con el 9% y Andalucía con el 8%.

Técnico de compras

Son las personas que se encargan de seleccionar y negociar con proveedores los productos de la empresa. Controlan la calidad de los productos que les suministran y realizan labores administrativas relacionadas con el stock.

El sueldo medio es de 20.000 euros anuales y con más de cinco años de experiencia puede alcanzar los 28.000 euros. El 85% de las ofertas se encuentran en la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco.

Técnico de exportación e importación

Son los encargados de la documentación relativa a las obligaciones de aduanas y fiscales en lo relativo a la entrada y salida de productos.

El salario oscila entre los 23.000 euros y alcanza los 28.000 en los perfiles con experiencia laboral.

Más del 50% de las ofertas de este puesto se encuentra en Cataluña seguida de la Comunidad Valenciana con un 21% de las ofertas y Madrid con el 20% de las ofertas.

Técnico de logística

Son los encargados de la gestión de los recursos humanos y materiales que participan en la cadena de distribución desde el origen de la mercancía hasta que llega a manos del cliente.

El salario es de entre 17.000 euros de base y alcanza los 28.000 euros con más de diez años de experiencia. El 75% de la oferta de estos perfiles se encuentra en Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Técnico de operaciones

Son los supervisores de procesos de compra y abastecimiento de productos así como manipular y almacenar mercancía, distribución y transporte.

El sueldo se encuentra entre los 22.00 euros y alcanza hasta 28.000 en casos de perfiles formados y diez años de experiencia.

El 37% de las ofertas se encuentran en Cataluña, le sigue la Comunidad de Madrid con un 33% y la Comunidad Valenciana con un 19% del total.

Auxiliar de tráfico

¿Cuánto cobra un jefe de tráfico?Como en el perfil de Mozo/peón, las compañías internacionales se caracterizan por ser las únicas que pagan salarios inferiores a 15.000 euros (un 21%) En este caso, las que mejores sueldos ofrecen son las empresas nacionales cuya franja salarial se divide, a partes iguales (un 42%) entre 15.000 euros y 21.000 euros y el 17% restante corresponde a salarios superiores a 21.000 euros.

Repite Aragón como la autonomía que mejor retribuye a sus trabajadores, ya que el 100% de los Auxiliares de Tráfico, se encuentra en una franja salarial mínima de 18.000 euros y superior a 21.000 euros. Por el contrario, la comunidad donde peor sueldo reciben, es Madrid, donde un 20% cobra menos de 15.000 euros.

Análisis por categorías profesionales

En cuanto a las categorías profesionales, los sueldos son los siguientes:

Gerente de Centros

Este mando intermedio dirige la plataforma logística y se encarga de las operaciones, el personal de administración o calidad. Un 43,48% percibe más de 50.000 euros por su trabajo.

Director de Zona o Área

Con un 50% cuyo sueldo mínimo parte de 42.000 euros y el máximo supera los 50.000 euros. Los trabajadores de esta categoría controlan varios centros de trabajo que se encuentran en una determinada área geográfica para asegurarse de que la estrategia de la compañía se cumple en cada uno de los centros.

Por el contrario, los peor pagados entre los mandos intermedios a nivel nacional son el Responsable de Formación y el Jefe de Turno o Coordinador. En el caso de los Responsables de Formación -quienes planifican y contratan las acciones formativas dentro de un centro de trabajo-, el 28,57% cobra menos de 20.000 euros y un 42.86 euros entre 20.000 euros y 25.000 euros. Por su parte el Jefe de Turno o Coordinador -que dirige un grupo de personas que operan en un turno determinado- tiene, en el 19,44% de las ocasiones un sueldo por debajo de los 20.000 euros y solamente un 2,78% percibe entre 42.000 euros y 50.000 euros.

Directivos a nivel nacional

En la escala de directivos, el que mejor sueldo percibe, con una gran diferencia respecto al resto es, lógicamente, el de Director General.

Director General

Un 57,14% de los directivos disfrutan de un salario que parte de los 90.000 euros y que puede superar los 120.000 euros.

Director Nacional de Unidad de Negocio

Los directores nacionales de unidad de negocio tan solo un experimentan un incremento del 25% dentro de la franja salarial más alta.

Director de Compras

Quien negocia los distintos bienes y servicios que la compañía necesita- es el que menor remuneración recibe entre los directivos, su sueldo máximo se limita a 60.000 euros (14.29%) y el mínimo baja de los 45.000 euros en la mayoría de los casos (85.71%) En segundo lugar entre los peor pagados, se sitúa el:

Director de Calidad

Con un 60% que recibe menos de 45.000 euros. El directivo mejor remunerado, el Director General, cobra más del doble que el Gerente de Centros, el mando intermedio mejor pagado. Esta diferencia salarial se hace aún más patente entre los peor remunerados: el Director de Compras, recibe un salario tres veces superior al mando intermedio con peor sueldo, el Jefe de Formación.

