Autónomos Amazon busca 1.500 trabajadores para el área de logística

¿Quieres formar parte de la empresa de reparto de productos más conocida a nivel mundial? ¿Te gustaría trabajar en Amazon? Ésta es tu oportunidad. La plataforma está buscando nuevos empleados para los centros logísticos en España. Pretende contratar a 100.000 trabajadores por Europa y EEUU para cubrir el aumento del volumen de pedidos por la crisis del coronavirus. 1.500 de los empleos se ofertan en España.

¿Quién no conoce Amazon? La plataforma online de venta de todo tipo de productos se ha convertido en un gigante empresarial que reparte de todo por todo el mundo. Así que si estás buscando empleo y te gusta formar parte de trabajos en equipo y automatizados como es el caso de la logística, a continuación explicamos todo lo que necesitas saber para mandar tu currículo y conseguir empleo en Amazon: Cómo enviar el currículum, los beneficios de trabajar para esta empresa, las áreas de trabajo, y todos los procedimientos necesarios para formar parte de esta empresa.

Cómo inscribirme en una oferta de empleo de Amazon

Para poder inscribirnos en alguna de las ofertas de empleo en Amazon debemos acceder a su portal de empleo mediante la siguiente dirección: https://www.amazon.jobs/es

Una vez accedamos al portal nos vamos a encontrar con la siguiente pantalla:

En esta misma pantalla nos van a aparecer alguna de las ofertas que tiene vigentes actualmente la empresa, aunque como tiene puestos de empleo por todo el mundo, también tenemos la opción de filtrarlo a través de las siguientes categorías.

1. Por tipo de empleo. Nos permite elegir puestos de trabajo que sean a tiempo parcial, a tiempo completo o por temporada.

2. Por categoría de empleo: En este gigante empresarial encontramos ofertas de empleo en muchísimas áreas diferentes. A continuación enumeramos todas las áreas de empleo en la que podemos solicitar un puesto de trabajo en Amazon, incluido gestión de logística y operaciones:

– Recursos Humanos.

– Servicios médicos salud y seguridad.

– Gestión de Logística y operaciones.

– Operario de logística / almacén.

– Project and Programme.

– Investigación y prevención de pérdidas.

– Instalaciones mantenimiento y edificios.

– Soporte administrativo.

– Desarrollo de software.

– Business Intelligence.

– Formación liderazgo y desarrollo.

– Márketing y RRPP.

– Ingeniería de operaciones, sistemas y soporte.

– Gestión de proyectos programas productos técnicos.

– Ventas publicidad y gestión de cuentas.

– Diseño.

– Gestión de cadena de suministro y transporte.

– Gestión editorial redacción y contenidos.

– Ingeniería en sistemas, calidad y seguridad.

– Data science.

– Administración de bases de datos.

– Aprendizaje automático MLS.

– Investigación tecnológica.

– Desarrollo e negocio y vendedores.

– Gestión de compras planificación y stocks.

– Economía.

– Finanzas y contabilidad.

3. Otro de los filtros que podemos aplicar para buscar el empleo que más se ajuste a nuestras necesidades es la ciudad en la que busquemos trabajo

4. Y por último podemos filtrarlo por categoría. Las categorías vigentes en Amazon son 4:

– Centro logístico.

– Centro corporativo.

– Trabajo desde casa.

– Atención al cliente.

Una vez que hemos aplicado los filtros correspondientes y hemos encontrado la oferta a la que queremos inscribirnos, pinchamos sobre ella. Una vez accedemos a esa oferta en concreto, nos aparece la descripción del puesto de trabajo ofertado.

OJO. Las descripciones de las ofertas de trabajo así como los requisitos y funciones de los puestos aparecen detallados en inglés.

En cada una de las ofertas en Amazon distinguen entre los requisitos básicos e imprescindibles para acceder a esa oferta de empleo, y entre los requisitos deseados.

En la parte superior a la derecha dentro de cada una de las ofertas de empleo encontramos el botón que dice: Solicita un empleo hoy mismo

Una vez pinchamos sobre el botón, nos pide que nos creemos una cuenta de Amazon Jobs que es distinta a la cuenta que tenemos de Amazon para comprar.

Pinchamos en crear cuenta y nos lleva otra pantalla donde tenemos que introducir un correo electrónico y una contraseña.

Cuando nos la creemos nos van a mandar un correo electrónico para verificar la nueva cuenta.

Una vez ya hemos confirmado la cuenta nos redirige a esta otra pantalla.

Cómo enviar mi currículum a Amazon

Una vez hemos creado la cuenta, ya estamos dentro de Amazon Jobs. Ahora procedemos a subir nuestro currículum. Tenemos varias vías para hacerlo tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Podemos subirlo por tanto a través de las siguientes vías:

1. LinkedIn.

2. Subir documento desde el propio ordenador.

3. OneDrive.

4. Google Drive.

5. Dropbox.

Una vez hemos subido el currículo, tenemos que seguir dando la información correspondiente para poder inscribirnos en la oferta. En concreto debemos cumplimentar siete apartados:

1. Información de contacto

2. Preguntas generales establecidas por Amazon

3. Formación académica específica

4. Elegibilidad

5. Reconocimiento

6. Auto identificación de igualdad de oportunidades voluntaria

7. Revisar y enviar.

Como ya hemos elegido previamente la oferta a la que nos queremos inscribir, una vez lleguemos al séptimo paso, ya estaríamos inscritos en esta oferta de empleo de Amazon.

Requisitos

En términos muy generales, la empresa busca a gente que tenga un especial interés en la atención al cliente y habilidades para trabajar en equipo y en ambientes dinámicos.

Aunque de forma específica en cada una de las ofertas de puestos de empleo encontramos los requisitos necesario para desempeñar las funciones de cada una de las ofertas de empleo. Como hemos explicado, en Amazon distinguen dos tipos de requisitos: Los básicos para poder realizar las funciones exigidas de un puesto de trabajo, y las deseadas para ese puesto en concreto.

Beneficios de trabajar en Amazon

Los principales beneficios de trabajar para Amazon según especifican en la propia página web de la empresa son los siguientes:

– Desde Amazon indican que la retribución de trabajadores es una de las más altas dentro del sector de la logística. Los empleados cuentan además con prestaciones complementarias, plan de pensiones y seguro médico privado.

– Destaca uno de sus programas formativos: Career Choice. Es un programa a través del que la empresa abunda a sus empleados el 95% de la matrícula y las tasas académicas de aquellos cursos formativos que realicen.

– Se trata de una empresa puntera que actualmente está en constante crecimiento.

Beneficios para empleados fijos con jornada completa

Los principales beneficios de los empleados fijos a tiempo completo de Amazon se resumen en los siguientes puntos:

1. Salud: Los empleados cuentan con seguros médicos para ellos y sus familias.

2. Seguridad económica: Los empleados tienen la oportunidad de establecer la rentabilidad de sus ahorros a largo plazo. Cuentan además con opciones diferentes de inversión. Además pueden invertir y convertirse en accionistas de la empresa.

3. Red de apoyo: Pretenden buscar el bienestar de sus empleados a través de diferentes programas como Asistencia a empleados, asesoramiento económico, asistencia a la adopción, etcétera.

4. Baja por maternidad y paternidad: Establecen gran diversidad de opciones sin reducción salarial para estos periodos. También destaca la posibilidad de Baja Compartida y la Reincorporación gradual.

5. Descuento de empleados. Se trata de un descuento anual en productos que formen parte de la empresa.

6. Opciones de desarrollo profesional. Es un programa disponible a tiempo parcial para empleados. Para desarrollar habilidades como auxiliares médicos, asistentes legales, ingenieros robóticos, profesionales en instalaciones de paneles solares, etcétera.

Áreas de empleo

En la propia página de Amazon, en la parte inferior, podemos dirigirnos directamente al área de empleo que más nos interese. Podemos buscar empleo aplicando los diferentes filtros:

1. Categorías de puestos. Por mencionar alguno de ellos:

Administración de Bases de Datos

Aprendizaje Automático (MLS)

Arquitecto/a de soluciones

Asesoría Jurídica

Atención al Cliente

Desarrollo de Negocio y Vendedores

Economía

Formación y Desarrollo de Liderazgo

Gestión de Logística y Operaciones

Gestión Editorial, Redacción y Contenidos

Investigación tecnológica

Políticas públicas

Recursos Humanos

Servicios Médicos, Salud y Seguridad

Ventas, Publicidad y Gestión de Cuentas

2. Equipos. Algunos de los equipos son:

Amazon Alexa

Amazon Books

Amazon Go

14737 vacantes

Atención al Cliente de Amazon

Desarrollo corporativo y de negocio

Entretenimiento Digital

Kindle Content

Marketplace

Plataforma de comercio electrónico

Prime Video

Programas para estudiantes

Transporte y Logística

3. Ubicaciones. La empresa posee ubicaciones por todo el mundo.

4. Selección para las Fuerzas Armadas.

5. Ofertas de empleo en centros de distribución. En esta categoría destacan las siguientes vacantes:

Adquisiciones

Cadena de suministro

Empleado/a de logística

Experiencia de Transporte y Recipiente (TRX)

Gestión de centros logísticos

Ingeniería y tecnología de la información

Medioambiente, Salud y Seguridad

Operaciones financieras

Prevención de pérdidas de logística

Recursos humanos – Logística

Sostenibilidad

Principios de liderazgo de Amazon

Desde la página web de Amazon Jobs se detallan los principales principios de liderazgo de la empresa:

1. Centrarse en el cliente. Es el valor más importante. El principal objetivo es ganarse la confianza de todos los clientes y mantenerla de forma constante.

2. Responsabilidad y compromiso con clientes y empleados. Se valora de forma más positiva los esfuerzos por conseguir resultados a largo plazo que aquellos inmediatos de flor de un día. El trabajo en equipo es fundamental, todo es responsabilidad de todos para que la compañía siga creciendo.

3. Innovación. La sencillez y la simplificación de tareas son fundamental para que todo funcione de forma dinámica. Siempre deben estar informados de la situación actual de la empresa para continuar innovando en técnicas.

4. Saber escuchar. Es un valor importante conocer las opiniones del resto.

5. Constante mejora. No hay que dar las cosas por sabidas. Es necesario ser humildes y aprender de forma constante para seguir evolucionando y explorar nuevas posibilidades.

6. Evolución del personal. Fomentan la evolución de sus empleados para que se desarrollen profesionalmente dentro de la empresa.

7. Apuestan por los estándares más altos. Siempre buscan mejorar y subir el nivel que se exigen.

8. Buscan siempre nuevos retos y se anticipan a las necesidades de los clientes.

9. Importancia de tomar iniciativas.

10. Importancia de ganarse la confianza de todos. Tanto de clientes como de empleados.

11. Se centran en las claves de negocio para obtener cada vez los mejores resultados.

En el centro de todo el negocio empresarial está el cliente. Se definen a sí mismos como la compañía más centrada en el cliente del planeta.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día.







