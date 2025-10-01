Los salarios más altos en las posiciones directivas de los sectores buscados por headhunters

Un nuevo informe de LHH Executive Search, firma del Grupo Adecco dedicada a la selección y evaluación de ejecutivos, ha presentado su ‘Informe de Liderazgo y alta dirección 2025’, que examina las retribuciones en los nueve sectores más destacados del mercado laboral. Este informe, publicado por primera vez, incluye un detallado radar salarial que revela no solo los mejores salarios de los directores de empresas, sino también las tendencias emergentes en la selección de talento directivo.

Salarios destacados en diversos sectores

El análisis salarial muestra que los mejores salarios están en el sector financiero y bancario, donde un o una Managing Director en banca de inversión puede ganar entre 190.000 y 350.000 euros fijos, con un variable que oscila entre el 70% y el 250%. Por otra parte, en el sector de Real Estate, los CEOs alcanzan entre 160.000 y 250.000 euros fijos anuales, más un variable que varía entre el 30% y el 45%.

Otros sectores también presentan cifras notables:

Sector Legal: Socios profesionales perciben entre 180.000 y 220.000 euros fijos, además de una parte variable considerable.

Tecnológico: En el sector tecnológico, Country Managers y CEOs reciben entre 110.000 y 200.000 euros fijos, con variables que van del 30% al 50%.

Life Sciences y Healthcare: Un CEO puede alcanzar entre 130.000 y 190.000 euros fijos, con variables del 25% al 35%.

Industrial: CEOs obtienen entre 110.000 y 180.000 euros fijos, con variables del 20% al 40%.

Infraestructuras: Las direcciones de Construcción y Sostenibilidad son altamente competitivas, con salarios fijos de 90.000 a 130.000 euros y variables alcanzando el 30%.

Nuevas demandas en el liderazgo

El Informe también destaca cambios significativos en el liderazgo empresarial, impulsados por la transformación del mercado laboral y las expectativas cambiantes de los trabajadores. Según Ainara Ormazábal, directora de LHH Executive Search, “no basta con incorporar nuevas tecnologías; es necesario contar con líderes capaces de impulsar el cambio, generar confianza y gestionar equipos diversos en un entorno híbrido”.

Adicionalmente, el informe señala que solo el 29% de los empleados siente que los líderes toman en cuenta sus intereses, lo que repercute en el compromiso y rendimiento organizacional.

En un entorno cada vez más digitalizado, el aprendizaje continuo se vuelve esencial. Las organizaciones que fomenten una cultura de aprendizaje y que inviertan en el desarrollo de sus equipos serán las más exitosas.