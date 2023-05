Coches

Los 4 testigos críticos del coche con los que no puedes conducir

Si mientras vas conduciendo te aparece alguno de estos testigos, ten cuidado, no puedes seguir circulando. Es importante conocer el significado de los testigos del coche, porque dependiendo de qué testigo se encienda en el cuadro de mandos podrás seguir circulando sin que el problema vaya a peor o deberás inmovilizar el coche de inmediato. En cualquier caso, te recomendamos que no te la juegues, porque si se enciende de manera inesperada cualquier testigo es síntoma de que algo no está bien en el coche.

Testigo de avería en el motor

Si este testigo aparece iluminado en el cuadro de mandos, quiere decir que el motor está sufriendo algún problema relacionado con en el sistema de inyección de combustible, en el filtro de partículas, en el catalizador o en alguna bujía. Todos estos componentes del coche son muy delicados y una avería en ellos puede ser fatal. Por ello, tanto si sale el testigo mientras estás conduciendo o aparece antes de emprender la marcha, no uses el coche y llévalo al taller.

Si quieres saber más sobre este testigo, te recomendamos que eches un vistazo a qué hacer si se enciende la luz de avería del motor.

Testigo de presión baja del aceite

Para que el motor funcione correctamente es importante que esté bien lubricado de aceite. Si salta este testigo, quiere decir que el nivel de este líquido se encuentra por debajo del mínimo. Para que esto no suceda, es crucial revisar el nivel del aceite cada cierto tiempo.

Te recomendamos que lleves siempre en el maletero una garrafa de aceite de coche para situaciones de emergencia. Si estás en mitad de la carretera, lo primero que tendrás que hacer es inmovilizar el vehículo en la calzada de una manera segura, poner los triángulos de seguridad y colocarte el chaleco reflectante para echar un chorro de aceite al depósito.

De todas formas, siempre es mejor acudir al taller más cercano para que esté a punto y curarte en salud

Testigo de presión de los neumáticos

Si se te enciende este testigo significa que una o más ruedas tienen una presión más baja de lo normal. Esto se puede deber a que hace mucho tiempo que no compruebas la presión de los neumáticos o a que has sufrido un pinchazo. Si es el segundo caso, debes inmovilizar el vehículo cuanto antes. El pinchazo se puede agravar y notarás que el coche pierde estabilidad. Incluso, en el peor de los casos, puedes llegar a reventar la rueda y sufrir un accidente.

Una vez hayas detenido el coche en el arcén y lo hayas señalizado correctamente, cambia la rueda pinchada por la de repuesto. También te recomendamos que compres un compresor de aire para inflar las ruedas del coche y lo lleves siempre a mano.

Testigo de exceso de temperatura del líquido refrigerante

Este es uno de los testigos más peligrosos por la incertidumbre que genera. Si se enciende, puede deberse a varias averías relacionadas con el motor y, para saber cuál es, es necesario enchufar una máquina de diagnosis a través del puerto OBD del coche. En cualquier caso y para curarte en salud, lo mejor que puedes hacer es detener el vehículo de una manera segura y esperar a que baje la temperatura. Y, si tienes en el maletero refrigerante, conviene que le eches un poco cuando el motor esté más frío.

