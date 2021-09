Coches

Recambios y Mantenimiento

Qué significan los testigos del coche y cómo actuar si se iluminan en el panel de control

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los testigos del coche son los símbolos luminosos que aparecen en el panel de mandos y que indican a los conductores información relacionada con el estado del vehículo, desde avisos o alertas sobre la conducción hasta la detección de alguna avería o fallo en el sistema. Por ejemplo, estos indicadores alertan sobre una falta de presión en las ruedas, de fallos en la batería, de la falta del cinturón de seguridad, de si llevas las luces puestas o sobre el nivel de agua o de aceite, entre otros.

¿Y qué hacer si se enciende uno de estos testigos en la carretera? Para saber cómo actuar, antes debes conocer el significado de los testigos del coche. En algunas ocasiones será mejor que localices una zona de servicio y pares el coche para evitar una avería mayor y, en otras ocasiones, podrás continuar unos kilómetros hasta llegar a tu destino o a la gasolinera más próxima. En esta guía te explicamos qué significan los testigos del coche que pueden aparecer en el panel de control para que sepas cómo hay que actuar en cada caso.

Tipos de testigos del coche

El número de testigos que tiene cada vehículo depende de su año de fabricación y del tipo de combustible.. Esto se debe a que, con el paso del tiempo, las marcas introducen nuevos símbolos que avisan y alertan a los conductores de los detalles más precisos relacionados con el estado del coche.

Además, si alguna vez has prestado atención a estos iconos, te habrás dado cuenta de que se distinguen por colores. Los testigos del coche pueden ser de color naranja o amarillo, rojo o de otros. Esta clasificación por colores ya ofrece información a los propietarios del vehículo sobre el aviso que hace el coche.

Los testigos de color rojo son los que indican las averías más graves. En estos casos, lo mejor es detener el vehículo en una zona segura y ponerte en contacto con los servicios de asistencia de tu seguro.

son los que indican las averías más graves. En estos casos, lo mejor es detener el vehículo en una zona segura y ponerte en contacto con los servicios de asistencia de tu seguro. Los indicadores luminosos de color naranja, ámbar o amarillo indican algún fallo en el sistema, aunque no tan graves como en el caso anterior. En estos casos y dependiendo del tipo de testigo que se encienda, podrás recorrer más o menos kilómetros hasta llegar a tu destino o al taller. O detener el vehículo y llamar a tu seguro.

indican algún fallo en el sistema, aunque no tan graves como en el caso anterior. En estos casos y dependiendo del tipo de testigo que se encienda, podrás recorrer más o menos kilómetros hasta llegar a tu destino o al taller. O detener el vehículo y llamar a tu seguro. Por último, en el control de mandos también pueden aparecer otros testigos que son meramente informativos. Pueden ser de color blanco, azul o verde y sólo informan al conductor sobre pautas en la conducción, pero no tienen nada que ver con averías o fallos en el coche.

Cómo saber el significado de un testigo

El significado de cada uno de los testigos que pueden aparecer en el panel de control lo puedes encontrar fácilmente en el manual de tu coche. En este libro que te dan con la compra del vehículo, podrás encontrar páginas enteras en las que el fabricante detalla qué significado tienen y lo acompaña de una imagen con la forma del símbolo en cuestión. Por tanto, si durante un viaje se enciende alguno de estos testigos y no sabes qué significa, podrás echar mano del libro para consultar la gravedad y el fallo del que te está alertando el vehículo de una forma rápida y sencilla para saber cómo actuar.

Testigos del coche más comunes

A continuación detallamos cuáles son los testigos del coche más comunes que pueden iluminarse en cualquier momento y cómo tienes que actuar en cada caso.

Airbag

Este indicador avisa a los conductores de que existe algún tipo de problema con el sistema de seguridad del airbag. En estos casos, si el piloto se enciende, lo mejor es acudir cuanto antes a un taller para que revise este sistema específico de protección de los pasajeros del vehículo.

El fallo del airbag no te impide seguir conduciendo con normalidad, pero en caso de accidente, las consecuencias pueden ser muy graves. Por este motivo, lo más recomendable es acudir inmediatamente a una taller para que lo arreglen y circular con la mayor seguridad.

Frenos

Este testigo puede avisarnos de dos cosas: del estado del freno de estacionamiento y del nivel del líquido de frenos. Es decir, que si un vehículo se encuentra parado con el freno de mano puesto, éste símbolo permanecerá activo indicando al conductor que no puede iniciar la marcha porque está activado el freno de estacionamiento. Mientras que si se enciende durante la conducción, lo que indica es un nivel bajo del líquido de frenos.

En este último caso, hay que conducir con cuidado y más precaución de lo normal hasta el lugar más cercano en el que pueda estacionar. Un nivel muy bajo del líquido de frenos puede provocar que el coche no responda bien a esta acción y causar un accidente.



ABS

Si se enciende el testigo del sistema de frenos de ABS, indica que hay alguna avería o fallo en el sistema de antibloqueo de los frenos y, por tanto, hay que llevarlo al taller. Es muy peligroso conducir con un fallo en el sistema de frenos, por lo que lo más conveniente es estacionar en una zona segura y ponerte en contacto con tu servicio de asistencia.

Temperatura del líquido refrigerante

Como su nombre indica, el líquido refrigerante es el que se encarga de enfriar y mantener el motor a una temperatura adecuada. Es decir, que si se ilumina este testigo el coche está avisando de que el motor se está calentando en exceso y alcanzando temperaturas superiores a las que debería.

El testigo se enciende cuando el líquido refrigerante tiene un nivel muy bajo o, directamente, se ha acabado. En este caso, hay que reponer el líquido cuánto antes para asegurar el buen funcionamiento del coche.

Batería

Este símbolo indica que hay un fallo en la batería del coche, bien en el alternador que es el dispositivo encargado de cargar la batería o bien en la propia carga.

Si el piloto se enciende en la carretera indica que el fallo se encuentra en la batería y que no está cargando de forma correcta, mientras que si se enciende nada más poner el contacto del coche, quiere decir que el alternador no genera la potencia suficiente para cargarla y, por tanto, el coche no va a arrancar. Si el coche no arranca, tendrás que llamar a la grúa para que lo lleve al taller y puedan arreglarla. Y si se enciende en la carretera, tendrás que llevarlo tú mismo al taller para que revisen el estado del sistema de carga.

ESP

Este sistema alerta de los fallos o averías que están relacionadas con la falta en la estabilidad de los vehículos.

Aceite del motor

Es otro de los pilotos más comunes en los vehículos. Indica que el nivel de este líquido se encuentra por debajo de lo normal y, por tanto, hay que llenarlo. Lo mejor es trasladar el coche hasta casa (si está relativamente cerca) y así poder llenarlo. O llevarlo al taller para que te lo pongan a punto allí.

Rueda

El testigo de la rueda indica un nivel bajo de presión en los neumáticos. Esto puede ser a causa de dos factores principalmente:

Que se haya clavado algo en la rueda y, como consecuencia, pierda aire de forma progresiva y por este motivo esté baja la presión

Que no hayas realizado ningún mantenimiento a los neumáticos y tengan una presión por debajo de la media debido al uso

En estos casos lo mejor es buscar la gasolinera más cercana y acudir al dispositivo específico para meter aire en las ruedas y comprobar la presión. En el lateral de la puerta del conductor, justo en el borde, en una pegatina puedes consultar cuál es el nivel de presión que deben tener tus neumáticos.

Pastillas de freno

Indica a los conductores que una de las pastillas de freno está desgastada. En estos casos, al igual que ocurre con el resto de averías del sistema de frenos, es fundamental tomar las máximas precauciones y parar en una zona segura o llegar hasta el taller más cercano para que te repongan las pastillas.

Filtro de partículas

Este testigo sólo lo tienen los coches diésel e indica que hay acumulación o problema en este filtro. En caso de no actuar a tiempo, puede acabar derivando en una avería muy costosa, por lo que es fundamental llevarlo al taller cuánto antes.

Avería en el motor

Este testigo es el específico que indica que el coche está sufriendo algún tipo de avería en el control de emisiones y, como consecuencia, que hay algún fallo o avería en el motor.

Precalentamiento del motor

Este testigo indica que el motor no está funcionando bien. Sólo lo tienen los vehículos diésel y puede aparecer nada más poner el contacto o durante la conducción.

En el primero de los casos lo mejor es esperar para arrancar el coche hasta que alcance una temperatura ideal, mientras que si se enciende en carretera, lo más recomendable es que pares el coche en una zona segura y llames a los servicios de asistencia.

Cinturón de seguridad

Es el testigo más conocido por todos los usuarios. Es el que se enciende cuando algún pasajero se monta en el vehículo y no se pone el cinturón. El vehículo detecta que hay peso sobre los asientos y que no está activado el enganche del cinturón y pita. Dependiendo del año del vehículo, este sistema de advertencia está activo en todos los asientos, tanto traseros como delanteros, o sólo en los del piloto y copiloto.

Bombilla fundida

Este indicador señala que hay alguna bombilla del coche que está fundida.

Start-Stop

Es un piloto informativo, que indica en los coches que tienen instalado este sistema de arranque y parada del motor automática, si lo tienen activado o no.

Hielo sobre la carretera

Se activa cuando hay una temperatura exterior ambiental muy baja y, por tanto, riesgo de heladas en la carretera.

Gasolina

Es el indicador que se enciende cuando el vehículo se está quedando sin combustible en el depósito. En este caso lo que hay que hacer es localizar la gasolinera más cercana y parar a repostar. Este indicador también es conocido como que se encienda la reserva del coche.

Puerta abierta o maletero

Es el testigo que indica que alguna de las puertas del coche no se ha cerrado bien y, por tanto, puede haber riesgo de accidente.

Líquido de parabrisas

Indica si el nivel de agua del limpiaparabrisas es bajo para que lo rellenes.

Otros informativos

Además de todos los que hemos detallado, los testigos más comunes informativos que suelen iluminarse en el coche son los relativos a:

Intermitentes Luces cortas y largas Control de crucero



Qué significan los testigos del coche y cómo actuar si se iluminan en el panel de control was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué significan los testigos del coche y cómo actuar si se iluminan en el panel de control, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.