Qué hacer si se enciende la luz de avería del motor del coche y cómo apagarla

NOTICIA de Jessica Pascual

Encender el coche o estar conduciendo en plena autovía y ¡ups!, se enciende un piloto en el cuadro de mandos del coche. Como mínimo, es síntoma de preocupación porque es una señal que indica que algo va mal. Situación que se agrava si te das cuenta de que la luz del coche que se ha encendido es la de la avería del motor del coche. Algo va mal y es fundamental actuar cuanto antes para no quedarte tirado en la carretera.

A continuación te explicamos qué hay que hacer si se enciende la luz de avería del motor del coche y cómo puedes apagarla. Aunque antes, para asegurarte de que el piloto que se ha encendido es el de la avería del motor, desde esta otra información puedes consultar qué significan los testigos del coche.

Si se ha encendido el testigo del coche en casa, antes de salir, puedes conocer el origen del problema de una forma fácil y sencilla sin tener que pasar por el taller. ¿Cómo? Al comprar una máquina de diagnosis de avería del coche. Un dispositivo que lee el sistema electrónico del vehículo para informar al conductor de los posibles fallos y problemas que detecta.

Por qué se enciende la luz de la avería del coche

La luz del testigo del motor del coche se enciende cuando el coche detecta que algo falla en el motor. Aunque el motivo específico por el que aparece este testigo puede tener su origen en muchos motivos. Algunos de ellos son muy preocupantes porque pueden ser síntoma de que el motor ha llegado a su fin, aunque no siempre. Desde un fallo en el sistema eléctrico, daños en la válvula EGR, errores en los catalizadores o hasta una avería grave en el motor que anuncia el fin de su vida útil.

Qué hacer si se enciende el testigo de avería del motor

Lo primero que hay que hacer si se enciende el testigo de avería del motor es actuar con rapidez. Si el coche está parado en la puerta de tu vivienda, lo más recomendable es que no muevas el vehículo y llames al taller para valorar opciones.

Mientras que si estás en carretera, la cosa cambia. En este caso, antes de tomar una decisión hay que escuchar al vehículo. Si la luz no va acompañada de ningún síntoma adicional, puedes circular hasta la salida más cercana y parar el vehículo en un margen de la carretera. Mientras que si la luz va acompañada de otros síntomas, como humo negro, ruidos extraños o pérdida de potencia, hay que poner las luces de emergencia y desplazarte hasta el arcén para inmovilizar el coche en ese mismo momento.

Con el coche estacionado, pon los triángulos y colócate el chaleco porque probablemente vas a pasar un buen rato en la carretera. Una vez colocado el vehículo, lo más recomendable es que leas el manual del coche, en el apartado de los testigos, para comprobar qué tipo de avería puede sucederle al coche. Y, de manera adicional, llamar al taller o al seguro para que una grúa venga a llevarse el coche.

Es fundamental no continuar circulando con el coche si no sabes exactamente qué le puede pasar porque el coche puede sobrecalentarse y provocar daños muy graves al vehículo y al resto de turismos de la carretera.

Cómo apagar la luz de avería del motor

Si lo que buscas es apagar la luz de la avería del coche con algún truco para pasar la ITV o cualquier otro examen, lamentamos decirte que está fuera de la ley y, que además, no es nada recomendable. Porque no, no es posible pasar la ITV si tienes este testigo encendido. Por el contrario, la mejor fórmula para apagar el testigo del motor es llevar a reparar el vehículo y que sea el mecánico el que solucione el problema y consiga apagar la luz de la avería del motor de una forma definitiva.

