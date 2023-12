Trabajos

Trabajadores y Jefes

Los 7 trabajos que hacen los lunes más cuesta arriba

NOTICIA de de Cristian Pinto

La felicidad en el ámbito laboral es un factor relevante a la hora de tener un buen rendimiento. El lunes es el día de la semana que más cuesta ir al trabajo tras el descanso del fin de semana. Especialmente en algunos trabajos se hace más complicado el retorno. Para evitar ir amargado a trabajar, existen algunas claves para ser feliz en el trabajo. A pesar de lo que muchas personas puedan pensar, el sueldo no es la única prioridad para lograr la felicidad en el ámbito laboral.

Los 7 trabajos menos felices

No todas las personas logran tener el trabajo de sus sueños o con un sueldo bien remunerado. No obstante, lograr estos objetivos no son sinónimo de tener estabilidad emocional ni ser felices. Según un informe de la Universidad de Harvard, los trabajos que están relacionados con niveles bajos de felicidad son aquellos que requieren poca interacción humana. Por ejemplo:

Reparto de comida a domicilio

Conductor de camiones a larga distancia

Repartidor de correo postal

Trabajos con jornada nocturna

Servicios de atención al cliente

Guardias de seguridad

Comerciantes y trabajos remotos

El auge del trabajo en remoto tras la pandemia es un factor a tener en cuenta. El mero hecho de perder la interacción cara a cara con los compañeros de trabajo y el encierro prolongado en el propio hogar, hace que no sea del agrado de la mayoría de trabajadores.

La soledad, principal factor de infelicidad

Los conductores de camiones de larga distancia o los empleados de seguridad (especialmente aquellos con turno nocturno) son los trabajadores que más acusan la soledad. A lo largo de su jornada laboral, rara vez tienen contacto con otras personas. Esto puede hacer que la sensación de frustración aumente con el paso del tiempo.

Cómo evitar la infelicidad en el trabajo

Saber adaptarse al entorno laboral y socializar con el resto de trabajadores es clave para combatir la soledad y la insatisfacción. Por ejemplo, tener una persona cercana en el entorno laboral puede hacer que mejore la productividad y el compromiso con las tareas laborales.

Además, fomentar el trabajo en equipo y la cooperación favorece establecer relaciones positivas con los compañeros, mientras que el trabajo individual puede tener un impacto negativo en las conexiones interpersonales conexiones interpersonales.

