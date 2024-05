Sabías Que...

Sociedad

¿Me pueden llamar para ser mesa electoral en las elecciones europeas?

NOTICIA de de Jessica Pascual

El domingo 9 de junio de 2024 se celebra una nueva convocatoria de elecciones europeas para elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Unas elecciones que llegan tras la reciente celebración de la convocatoria catalana y la del País Vasco. Y, de nuevo, ante la celebración de los comicios, llega el turno de convocar las mesas electorales en las localidades españolas para elegir a los presidentes, vocales y suplentes. ¿Pero, qué normas rigen en estas convocatorias europeas? ¿A qué ciudadanos pueden llamar para ser mesa en las elecciones al Parlamento Europeo? ¿Y cuándo se sabrá quienes son los elegidos?

¿Me pueden llamar para ser mesa en las elecciones europeas?

De la misma manera que sucede en cualquier otra convocatoria electoral, cada ayuntamiento realiza el sorteo de las mesas electorales que se elige en función de las personas inscritas en el censo electoral. Por tanto, para saber si estás convocado en una mesa electoral, al igual que ocurre en otras convocatorias, solamente hay que esperar a recibir la notificación por parte de las autoridades en tu vivienda.

En algunas comunidades ya se han realizado los sorteos, como en Madrid, por lo que las cartas llegarán en estos días, mientras que en otros están realizándose o todavía están por hacer. Tal y como recoge la ley, la notificación llega en los días siguientes al sorteo, por lo que habrá que estar atentos a las personas que llaman a la puerta en estos días previos a la convocatoria electoral.

Si te ha llegado la carta y no tienes justificación legal para librarte, te recomendamos no faltar para evitar las multas por no ir a una mesa electoral reguladas por ley.

A quién pueden llamar a la mesa

Pueden ser llamados para formar parte de una mesa electoral de la convocatoria europea, las mismas personas que son elegibles en el resto de las convocatorias electorales en España. Esto es, mayores de entre 18 y 70 años que sepan leer y escribir. Y siempre que estén inscritas en el censo correspondiente de cada localidad.

De este grupo, todas las personas convocadas deben acudir el día de la celebración de la jornada electoral a desempeñar el papel asignado. Solamente quienes tengan una justificación para librarse de una mesa electoral podrán renunciar antes y no tener que asumir esta obligación ciudadana. Lo mismo sucede con las personas exentas de formar parte de una mesa electoral. En estos casos, las personas que se encuentren en esta situación pueden hacer online la solicitud de excusa para no ir a la mesa.

Cómo son las mesas de las elecciones europeas

Las mesas electorales de las elecciones europeas son idénticas a las que se forman en cualquier otro proceso electoral. Esto es, que cuentan con un presidente y dos vocales más los suplentes. El papel de los ciudadanos llamados a formar parte de la mesa es el de verificar la identidad de los electores, contar los votos y supervisar de manera general el proceso de votación.