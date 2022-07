Ocio - Tecnología

11 multas que pueden ponerte en la playa de hasta 3.000 euros

Fumar en la playa, acampar, dejar la sombrilla para que no te quiten el sitio o incluso orinar en el agua. Todas estas son prácticas que pueden verse de manera habitual en las playas, pero todas ellas son motivo de sanción y pueden multar a aquellas personas que las cometan. En esta guía puedes consultar las 11 multas que pueden ponerte en la playa de hasta 3.000 euros.

Multas que pueden ponerte en la playa

Todas las sanciones que se incluyen no se aplican a todas las playas de España, sino que la regulación depende de cada autonomía y de las ordenanzas municipales porque no hay una regulación estatal. Esto quiere decir que en algunas playas están sancionadas algunas prácticas que en otras no.

Por tanto, la recomendación es que antes de ir a algún destino te informes bien de las prácticas permitidas en las playas de la localidad o comunidad a la que quieres ir.

1. Acampar en la arena

En España no está permitido plantar la tienda de campaña en cualquier sitio. Por el contrario, existen unas reglas para acampar que se regulan a nivel autonómico y que señalan en qué sitios puede hacerse de manera legal y en cuáles no.

Si lo que quieres es irte de camping a una zona cerca del mar para disfrutar de unas vacaciones distintas, entonces te recomendamos que consultes los mejores campings de playa de España.

En cuanto a la sanción por acampar en la arena, depende de la regulación autonómica e incluso, en ocasiones, depende del ayuntamiento de la localidad. Aunque las multas se encuentran en una horquilla desde los 60 euros hasta los 1.000 euros aproximadamente.

2. Fumar en la playa

Hay algunas comunidades que han declarado sus playas como espacios libres de humo. Algunos ejemplos de ello son Barcelona y Galicia, que han clasificado a un buen número de playas como ‘sin humo’ en las que no está permitido fumar.

Fumar en la playa es una de las escenas más habituales que pueden verse a diario, como sucede en las terrazas de los bares. Aunque son espacios al aire libre, esta nueva regulación no permite esta práctica en determinadas playas.

Así que si eres fumador, te recomendamos que antes de nada te informes si la playa a la que vas a ir es libre de humos. Puedes reconocerlo fácilmente porque tienen carteles en las zonas de entrada donde se especifica.

En el caso de Barcelona, las multas por fumar ascienden a los 30 euros de media. Mientras que en otros municipios, como los gallegos o los canarios, ascienden hasta 450 euros.

3. Tirar colillas al suelo

A diferencia de la medida anterior, hay en algunas playas en las que sí está permitido fumar, pero no tirar las colillas al suelo, lo que supone motivo de sanción. Lo mismo se aplica con tirar basura, cáscaras de fruta o cualquier otro desperdicio que contamine el espacio.

4. Dejar la sombrilla para que no te quiten el sitio

Esta práctica también es motivo de sanción. Medida que ha llegado tras el aumento de personas que van a primera hora de la mañana a la playa a coger sitio y se iban de nuevo a sus casas.

Para permitir que todo el mundo pueda disfrutar de la primera línea de playa, independientemente a la hora que llegue, está prohibido en algunas playas dejar la sombrilla a modo de ‘guardar el sitio‘.

Una práctica que en algunos ayuntamientos, como es el caso de Cullera, está penalizada con hasta 3.000 euros de sanción.

5. Ir con animales

Aunque hay algunas playas para perros que son ideales para pasar el día con tu mascota, no es algo que esté permitido en todas. Por el contrario, la generalidad es que las mascotas no pueden acceder a las zonas de playa ni meterse en el agua. Para ello, hay diferentes zonas de baño habilitadas y que son pet friendly, que permiten la entrada de animales.

Las multas en este caso suelen ser de unos 100 euros, aunque depende de la gravedad de la infracción y del municipio.

6. Orinar en el agua

Sí, orinar en el agua también está sancionado en algunas localidades en España. Aunque puede resultar complejo demostrar que alguien ha hecho pis en el mar, hay normativas que señalan que hacerlo conlleva sanciones económicas.

Una de estas localidades es Vigo, que multa a quienes orinen en el agua con sanciones de hasta 750 euros.

7. Bañarse con bandera roja

Las banderas de la playa son un indicador de cómo está el agua y de si es seguro o no meterse. Y aunque de manera general son una simple señalización, hay en playas en las que saltarse esta recomendación está penalizado y pueden ponerte una multa por ello.

Una de estas localidades es Algeciras, que establece sanciones de hasta 750 euros por no respetar la bandera roja.

8. Pescar

La pesca no está permitida en algunas playas, como ocurre en el caso de Valencia. Saltarse esta norma supone cometer una infracción leve y está castigado con sanciones económicas que varían en función del ayuntamiento. Aunque según la ordenanza municipal, la multa se encuentra entre los 750 y los 1.500 euros.

9. Por jugar a las palas dentro del agua

En algunas playas de España, como en Benidorm, está prohibido jugar a las palas (raquetas) dentro del agua. Saltarse esta norma puede suponer multas de un valor de 700 euros como mínimo. Esta multa no se aplica si el juego se realiza en la arena.

10. Grandes estructuras de arena

No, no pueden multarte por hacer castillos de arena. Pero sí es motivo de sanción hacer una mega estructura de arena en la playa sin autorización. Para llevar a cabo alguna de estas actuaciones hay que solicitar un permiso especial.

En concreto, esto es lo que han anunciado algunos ayuntamientos, como el de Arona, en Tenerife. La entidad señala que para hacer estructuras de gran tamaño con arena es necesario solicitar permiso a la Demarcación de Costas porque supone la ocupación de un espacio público. Y porque, en ocasiones, va asociada a actividades lucrativas.

11. Poner música en altavoz

En algunas playas pueden sancionarte por poner música demasiado alta que perturbe a los ‘vecinos’ de al lado y generar problemas de contaminación acústica.

Ejemplo de ello está en la localidad de Chipiona, donde las multas pueden llegar hasta los 700 euros si se sobrepasa cierto número de decibelios.

