¿Es legal beber alcohol en la playa en España?

NOTICIA de de Cristian Pinto

No hay nada más refrescante que disfrutar de una cerveza bien fría tumbado en la playa. Pero, ¿es legal? Sí lo es cuando la cerveza no tiene alcohol. No está permitido tomar bebidas alcohólicas en la playa, puesto que la playa es un lugar público. Como si lo hiciéramos en la calle, es motivo de sanción por beber alcohol en la vía pública. Por lo tanto, como norma general, beber alcohol en la playa está prohibido y es motivo de una sanción económica si las autoridades lo detectan.

¿En qué casos se puede beber alcohol en la playa⁣?

No obstante, existen excepciones según las ordenanzas municipales. En algunas playas de España, está terminalmente prohibido beber alcohol, en otras, se permite la venta en lugares autorizados y su consumo en la arena, pero solo de las bebidas que no superen los 18 grados de alcohol.

¿Ejemplos? En el caso de las playas de la Comunidad Valenciana, está permitido beber cerveza o vino en sus playas, siempre que no estén en un envase de vidrio.

Prohibido hacer botellón

Y hay que saber diferenciar entre tomar una cervecita fresca en los lugares permitidos de la playa y realizar un botellón. Al igual que el botellón está prohibido en cualquier vía pública, tampoco está permitido en la playa.

Cuidado con beber alcohol en la playa

Aunque suene atractivo refrescarse con una bebida alcohólica, tomar alcohol mientras estamos expuestos al sol y con elevadas temperaturas es sinónimo de sufrir deshidratación por los efectos del alcohol.

Además, no olvides que siempre hay que seguir unos consejos sobre seguridad en el agua para evitar los peligros de meterte en el agua bajo los efectos del alcohol.

