Cuidado en playa y piscinas, consejos sobre seguridad en el agua

NOTICIA

Disfrutar de un verano sin sobresaltos. Es lo que nos brindan los siguientes consejos sobre seguridad en el agua que nos recuerda el Ministerio de Sanidad, prácticos y sencillos, para reducir los riesgos de sufrir un accidente en la playa o en la piscina. Especial atención con los más pequeños.

Con la llegada del verano, aumentan los riesgos de sufrir un percance o accidente en el agua. Playas, pantanos o piscinas se convierten en uno de los lugares más buscados para paliar las altas temperaturas. Pero cuidado, porque para disfrutar del verano y del agua sin contratiempos, no hay que perder de vista ciertas medidas preventivas.

Consejos para evitar riesgos innecesarios

El Ministerio de Sanidad ha elaborado una guía con una serie de consejos básicos y recomendaciones para disfrutar de un baño seguro durante el verano. Hacen especial hincapié en la posibilidad de prevenir los incidentes en el agua y, de cara al verano de 2021, recuerdan que las medidas de seguridad por la Covid-19 deben respetarse también en estas zonas de agua.

Los ahogamientos provocados por accidentes, violencia y otros efectos adversos son la tercera causa de muerte por motivos externos, recuerdan desde Sanidad. En datos, en 2018 se produjeron un total de 483 fallecimientos en España a causa de ahogamientos por accidente.

Por otra parte, las lesiones medulares y los traumatismos craneoencefálicos suelen producirse en las zonas de baño a causa de actuaciones imprudentes como saltar desde gran altura, no calcular la distancia con el bordillo de la piscina o no tener en cuenta la profundidad del agua. Durante el verano de 2019, fueron hospitalizadas 60 personas por lesiones producidas al saltar al agua.

Ante estas cifras, el Ministerio de Sanidad detalla las siguientes recomendaciones para evitar peligros y riesgos innecesarios en las zonas de baño.

Respetar las indicaciones de los responsables

Ya sea en la piscina o en la playa, hay que respetar siempre las indicaciones de los responsables de la zona de baño (socorristas, vigilantes, monitores). Así, por ejemplo, en las playas hay que comprobar el color de la bandera, respetar las prohibiciones de baño en determinadas zonas de pantanos o lagos y no saltarse las indicaciones que limitan su uso por edad o altura en los parques acuáticos.

Comprobar la profundidad del agua

Antes de saltar al agua, hay que comprobar siempre su profundidad. Y asegurarnos de que no hay ningún otro usuario demasiado cerca como para caer encima. Si la zona de baño es de escasa profundidad, corremos el riesgo de golpearnos contra alguna roca o contra el fondo. A la hora del baño, es aconsejable evitar los riesgos que representan las zambullidas. Los expertos recomiendan sencillos consejos que minimizan este peligro:

No lanzarse al agua en zonas desconocidas , desde una altura elevada o donde pueda haber obstáculos como piedras, ramas o exceso de bañistas.

, desde una altura elevada o donde pueda haber obstáculos como piedras, ramas o exceso de bañistas. Meterse en el agua lentamente o tirarse de pie varias veces antes de hacerlo de cabeza. En ese caso, recuerda que los brazos deben situarse en prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza. Sobre todo hay que comprobar que la profundidad mínima sea de un metro y medio.

o tirarse de pie varias veces antes de hacerlo de cabeza. En ese caso, recuerda que los brazos deben situarse en prolongación del cuerpo para proteger el cuello y la cabeza. Sobre todo hay que comprobar que la profundidad mínima sea de un metro y medio. Si se produce un accidente, y ante la necesidad de traslado, hay que inmovilizar el cuello del herido, evitar mover la columna y avisar a un profesional para que acompañe al accidentado, evitando los vehículos utilitarios particulares.

No perder de pista a los menores

Especial atención a los más pequeños, sobre todo si todavía no saben nadar. En estos casos la prevención y la vigilancia son determinantes. Hay que enseñarles a nadar y educarles en el respeto a las normas de seguridad. Y sobre todo, no dejes nunca a un bebé o niño de poca edad en la bañera o en una piscina hinchable porque puede ahogarse en escasos centímetros de agua y en menos de cinco minutos.

Si los pequeños aún no saben nadar, ponles un chaleco salvavidas. No es recomendable el uso de flotadores en estos casos.

Verificar que flotadores y manguitos cumplan las medidas de seguridad

Comprobar los flotadores y manguitos antes de utilizarlos. Es muy importante que cumplan con todas las medidas de seguridad exigidos por la Unión Europea. Así, dos señales que nos pueden alertar de que el flotador no cumple los requisitos es que incluya piezas pequeñas o que el tapón de la válvula antirretorno se separe con facilidad. Todo este tipo de productos deben estar debidamente etiquetas.

Todos los años, el Instituto Nacional del Consumo retira mediante su Red de Alerta algún dispositivo de flotación por presentar problemas de seguridad. Además, estos artículos deben llevar un etiquetado completo en castellano, con las advertencias correspondientes y se deben leer esas instrucciones con detenimiento.

Precisamente, los flotadores y otros productos de flotación son habituales en las listas de artículos retirados por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición por no cumplir los requisitos de seguridad exigidos. A través de su web podemos consultar las alertas de productos, actualizadas.

Un consejo más, elige modelos que no estén fabricados con PVC y evita dejarlos en cualquier sitio en la playa, puesto que pueden volar o introducirse mar adentro.

Colocar una valla alrededor de una piscina particular

Si dispone de una piscina particular, es recomendable poner una valla o algún sistema que impida que los niños accedan a ella si no están acompañados. Un estudio de ANEC (Asociación Europea de Consumidores para la Normalización) recuerda que las vallas de las piscinas suelen ser ineficaces para impedir que los niños las escalen. Los datos mostraron que las barandillas de barras verticales con una altura de entre 110 y 120 cm. pueden ser escaladas por la mitad de los niños de entre 4 y 6 años en menos de 30 segundos. La barandilla en piscinas más eficaz fue la de 120 cm. de altura con cierto ángulo de inclinación hacia el niño, que no pudo ser superada por el 90%.

Asegurarse de que el parque acuático es seguro

Si este verano tienes pensado acudir a un parque acuático, recuerda que, por ejemplo, hay que vigilar que las atracciones tengan elemento de apoyo para asegurar el rescate y asistencia en caso de accidente.

Existen unos requisitos básicos que han de reunir este tipo de atracciones para pasarlo bien y sin ningún percance, como que las atracciones del parque acuático deben estar construidas de forma que su correcta utilización no comporte peligro al usuario. Las características de las instalaciones deben tener por objeto prevenir accidentes y evitar cualquier riesgo sanitario.

Respetas las indicaciones de baño

En zonas de lagos, pantanos o ríos hay que respetar las indicaciones de las zonas de baño habilitadas, y respetar las prohibiciones o señales de peligro. Ni que decir tiene que siempre será mejor bañarse con unos escarpines o llevar un calzado adecuado, puesto que en el fondo de ríos puede haber anzuelos o restos de basura.

>> Ríos para bañarse en España

Ve a zonas de baño con personal de seguridad y socorristas

Tanto si vas a la playa, a una piscina pública o a un parque acuático, asegúrate de que haya socorristas. Es importante que haya un número suficiente de personal especializado con titulación adecuada y oficial que desempeñe las labores de vigilancia y de auxilio a los visitantes si es necesario y, en concreto, con socorristas que tengan los conocimientos suficientes en materia de salvamento y prestación de primeros auxilios. El personal tiene que informar a los usuarios de la correcta utilización de las instalaciones y deberá haber una adecuada asistencia sanitaria debidamente señalizada y con una dotación de equipo sanitario mínimo.

Cómo actuar ante una corriente de agua

Si sientes que te arrastra una corriente de mar, lo mejor que puedes hacer es nadar de forma paralela a la playa y después, cuando notes que has salido de la corriente, nadar progresivamente hacia la orilla.

Y si notas que estás nadando en el mar y te sientes cansado, empieza a volver a la orilla nadando de espaldas y movimiento solamente las piernas.

Lo que no debes hacer en zonas de baño

Para preservar la seguridad en el agua, evita poner en práctica las siguientes actuaciones imprudentes que pueden acabar en lesiones de gravedad o incluso, en el fallecimiento.

Los baños nocturnos son altamente peligrosos porque nadie se va a enterar si te ocurre algo.

El consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto en el agua.

Tirarse de cabeza desde gran altura puede provocar lesiones graves.

Nunca te metas en zonas de agua donde esté prohibido el baño.

Primeros auxilios

Tener unos conocimientos básicos en primeros auxilios es fundamental para atender a alguna persona que lo necesite. Puede disminuir el riesgo de una lesión grave o incluso, del fallecimiento.

Medidas de seguridad por la Covid-19

Además de todos los consejos básicos que hay que seguir para evitar disgustos en las zonas de baño, durante este 2021 hay que respetar las medidas de seguridad asociadas al coronavirus:

Mantener la distancia de 1,5 metros con otras personas y evitar las aglomeraciones

Usar mascarilla si no puedes mantener esa distancia. No es necesario llevarla si te estás bañando.

Toser y estornudarse en el codo o utilizar pañuelos desechables de papel. El objetivo es respetar el entorno y la higiene con los demás

Respetar las indicaciones de las autoridades sobre la distancia y comportamiento en los distintos establecimientos

No acudir nunca a una zona pública de baño con personas que tengan síntomas o que deban guardar cuarentena

Si durante la estancia nota que tiene síntomas, debe ponerse una mascarilla, abandonar el lugar y contactar con el centro de salud o con el 112 si tiene síntomas graves

Consejos para los usuarios de piscinas sobre seguridad e higiene

Las piscinas de uso público deben cumplir una normativa dispuesta en cada caso por la comunidad autónoma pertinente. Por este motivo, los usuarios deben estar informados tanto de sus derechos como de sus obligaciones sobre las medidas de seguridad e higiene de estos recintos, así como de la vía para la tramitación de reclamaciones.

Dentro de las medidas que deben cumplir las instalaciones está que la piscina o vaso recreativo o de chapoteo el espacio disponible para cada usuario, deberá ser de dos metros cuadrados de superficie de agua y tres en el caso de las piscinas cubiertas.

En cuanto a los aseos, su limpieza deberá efectuarse tan frecuentemente como sea necesario para evitar riesgos sanitarios. Se establece además que los baños deben limpiarse al menos una vez al día y disponer en todo momento de papel higiénico, toallas monouso, dosificador de jabón y agua corriente. Por otra parte, los usuarios también deben en cuenta que tienen que ser responsables en cuanto a su higiene, limpieza y prestar atención al cuidado de niños o personas dependientes.

Decálogo de recomendaciones para los usuarios de piscinas:

La piscina y su agua, los aseos, vestuarios y el resto de las instalaciones, deben estar en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. Los vestuarios y aseos deben estar bien ventilados y ser de material impermeable, liso y no resbaladizo, con paredes y suelos redondeados que permitan un completo y fácil lavado. Los mareos y cortes de digestión son relativamente frecuentes en las piscinas, por lo que es conveniente esperar un tiempo después de comer y no cometer imprudencias que pudieran poner en peligro nuestra salud (un baño frío repentino después de un ejercicio violento o después de un acaloramiento). Las piscinas públicas deben disponer de un botiquín de urgencia. Asimismo, debe haber una enfermería en las de aforo igual o superior a 450 personas y al menos un socorrista en las que tengan una superficie de agua de entre 200 y 500 metros cuadrados. A partir de esta superficie habrá un socorrista más por cada 500 metros cuadrados. Debe haber al menos tantos salvavidas como escalerillas, nunca menos de dos. Deberán situarse en lugar visible y de fácil acceso para los bañistas. No es conveniente entrar en la piscina si se padece o se ha padecido recientemente alguna enfermedad infecciosa. Tampoco deben introducirse en el agua personas con heridas, tiritas, infecciones en la boca, pelo sucio y, en general, cualquier infección cutánea. Hay que ducharse antes del baño. Está prohibida la entrada al recinto de personas calzadas o en ropa de calle. Conviene utilizar unas chanclas playeras, ya que muchos de los hongos y herpes contraídos en los pies suelen venir por ir descalzos sobre el suelo sucio. Si se tiene el cabello largo, conviene utilizar gorro de baño para evitar que se desprendan pelos que puedan molestar a otros bañistas. Los alimentos no deben ser consumidos en el recinto de la piscina ni se deben arrojar desperdicios. Si va acompañado de niños, présteles atención para evitar riesgos. Si sufre algún problema y no le atienden correctamente, solicite una hoja de reclamaciones y, si en el plazo de diez días no obtiene respuesta o ésta no es satisfactoria, acuda a FACUA, donde le asesorarán sobre sus derechos y la tramitación de su denuncia.

FACUA- Córdoba ha elaborado este decálogo en relación a la normativa legal que regula lo relacionado con las piscinas, y que data del año 1999 (publicado en el BOJA nº 36 de 1999. Disposiciones Junta de Andalucía, Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo). La asociación de consumidores no considera esta normativa del todo positiva, puesto que en la misma no se introdujeron medidas concretas encaminadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, si bien es cierto que de la prohibición de la entrada de animales a las piscinas se excluyeron a los perros guías para invidentes.

FACUA Córdoba valora negativamente que en dicha normativa los vestuarios sólo se mencionen de pasada sin hacer referencia a su carácter individual, su capacidad o infraestructura. Tampoco se menciona en la normativa la disposición de taquillas para guardar los objetos personales ni guardarropa común y vigilado, ni sobre la instalación de grifos con cierre automático que permitan el ahorro de agua.

Vallas y barandillas que protegen a los menores de caerse

La Confederación de Consumidores y Usuarios se hace eco de un estudio llevado a cabo por ANEC (Asociación Europea de Consumidores para la Normalización), entidad de la que CECU es miembro, en el que se manifiesta que las vallas de las piscinas y las barandillas de las terrazas y balcones son ineficaces a la hora de impedir que los niños las escalen.

El objetivo del estudio era valorar la efectividad de distintos diseños de vallas y barandillas a fin de prevenir posibles accidentes y los datos mostraron que las barandillas de barras verticales con una altura de entre 110 y 120 cm. pueden ser escaladas por la mitad de los niños de entre 4 y 6 años en menos de 30 segundos. La barandilla más eficaz fue la de 120 cm. de altura con cierto ángulo de inclinación hacia el niño, que no pudo ser superada por el 90%.

Dado que esta época es especialmente dada a disfrutar en familia en piscinas, terrazas y balcones, CECU quiere hacer hincapié en algunos aspectos para hacerlo de manera segura:

Los barrotes de las vallas o barandillas en puertas, ventanas y balcones no deben tener una separación mayor de 12 cm. para evitar que los niños introduzcan el cuerpo entre ellos.

Las barandillas de los balcones y las vallas de las piscinas deben tener una altura mínima de 120 cm., siendo aconsejable que tengan un cierto ángulo de inclinación hacia el niño y que no incorporen elementos de vidrio o cristal.

Se debe evitar la proximidad a la barandilla de objetos a los que puedan subirse los niños, como mesas, banquetas, jardineras, maceteros y otros elementos decorativos.

Hay que tener en cuenta que las mallas de protección y las mosquiteras no evitan posibles caídas de los más pequeños.

