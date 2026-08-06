Ni bajar todas las ventanillas ni poner el aire al máximo: el truco japonés que enfría el coche en solo 10 segundos

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Entrar en un coche aparcado al sol puede convertirse en una auténtica prueba de resistencia. Con temperaturas exteriores cercanas a los 40 ºC, el interior del vehículo puede superar fácilmente los 60 ºC. Sin embargo, los expertos de Norauto aseguran que existe un método mucho más rápido para expulsar ese aire caliente que encender inmediatamente el aire acondicionado o bajar todas las ventanillas: el conocido como “truco japonés”, capaz de reducir hasta 10 grados la temperatura del habitáculo en apenas unos segundos.

Durante los meses de verano, muchos conductores recurren automáticamente al aire acondicionado al máximo nada más arrancar. Sin embargo, según explican los especialistas de Norauto, este no siempre es el sistema más eficaz para refrescar el vehículo. Antes de poner en marcha el climatizador conviene expulsar el aire caliente acumulado en el interior mediante un sencillo gesto que apenas lleva unos segundos, uno de los pasos necesarios para utilizar correctamente el aire acondicionado del coche.

El truco japonés que puede bajar hasta 10 grados la temperatura del coche

El método, conocido popularmente como “truco japonés” o “efecto abanico”, no requiere combustible ni ningún accesorio especial.

Los expertos de Norauto explican que basta con seguir estos pasos antes de arrancar el vehículo:

Bajar completamente la ventanilla del copiloto.

Mantener el resto de ventanillas cerradas.

Abrir y cerrar con decisión la puerta del conductor entre cinco y seis veces.

Este movimiento genera un efecto similar al de un émbolo que expulsa gran parte del aire caliente acumulado en el habitáculo. Según Norauto, esta sencilla maniobra puede reducir la temperatura interior hasta 10 ºC en cuestión de segundos, permitiendo empezar el viaje con un ambiente mucho más confortable.

Por qué funciona este método

Aunque pueda parecer un simple truco casero, tiene una explicación física. Al abrir y cerrar repetidamente la puerta del conductor mientras la ventanilla contraria permanece abierta, se produce una diferencia de presión que obliga al aire caliente acumulado en el interior a salir rápidamente por la ventanilla abierta.

De esta forma, el coche comienza a renovar el aire antes incluso de poner en funcionamiento el sistema de climatización, evitando que el aire acondicionado tenga que enfriar un habitáculo completamente recalentado.

No conviene poner el aire acondicionado al máximo nada más entrar

Una vez expulsado el aire más caliente, llega el momento de utilizar correctamente el climatizador.

En lugar de activar inmediatamente la temperatura mínima con todas las ventanillas cerradas, Norauto recomienda iniciar la marcha permitiendo que el aire continúe renovándose durante los primeros minutos.

La estrategia de la ventilación cruzada

Durante aproximadamente los dos primeros minutos del trayecto, los especialistas aconsejan bajar ligeramente las ventanillas delanteras y abrir completamente las traseras —o hacerlo al contrario— para crear una corriente de aire cruzada.

Este sistema consigue renovar el aire del habitáculo mucho más deprisa que abrir todas las ventanillas al mismo tiempo.

El modo extractor del climatizador

Otro de los consejos consiste en utilizar correctamente la ventilación del coche.

Durante los primeros minutos conviene:

Bajar ligeramente las ventanillas.

Encender la ventilación a velocidad media.

Desactivar inicialmente la recirculación del aire para introducir aire exterior.

Una vez que el aire empiece a salir frío, cerrar las ventanillas y activar la recirculación.

Este procedimiento permite expulsar antes el aire recalentado y reduce el esfuerzo que debe realizar posteriormente el aire acondicionado para mantener una temperatura agradable.

Los expertos de Norauto advierten: muchas veces el problema no está en el coche

Más allá de estos trucos, Norauto recuerda que el mantenimiento también influye directamente en la rapidez con la que el coche consigue enfriarse.

“Muchos conductores se quejan de que su coche tarda demasiado en enfriarse y el 80 % de las veces no es culpa del coche, sino de un mantenimiento deficiente”, explica Xavi Celda, Market Manager de Taller de Norauto España.

Según el especialista, dos elementos resultan especialmente importantes:

El filtro del habitáculo. Si está saturado de polvo o polen, puede reducir el caudal de aire hasta un 50 %.

Si está saturado de polvo o polen, puede reducir el caudal de aire hasta un 50 %. La carga del gas refrigerante. Una pérdida progresiva hace que el sistema tarde mucho más en enfriar y aumente el consumo del vehículo.

Cómo evitar que el coche vuelva a convertirse en un horno

Aunque estos métodos ayudan a refrescar rápidamente el interior del vehículo, los expertos recuerdan que la mejor estrategia sigue siendo prevenir el sobrecalentamiento siempre que sea posible.

Entre las recomendaciones más eficaces destacan:

Aparcar en zonas de sombra siempre que sea posible.

Utilizar parasoles para proteger el salpicadero y el volante.

Mantener revisado el sistema de climatización.

Sustituir periódicamente el filtro del habitáculo.

Como recuerda Norauto, combinar estos hábitos con el “truco japonés” permite transformar un coche recalentado en un espacio mucho más confortable en apenas unos minutos, si bien existen otros consejos para refrescar el coche durante una ola de calor.