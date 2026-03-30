Así puedes perder más de 150 euros al año en gasolina por no cambiar esta pieza

NOTICIA de de Javi Navarro

Puedes estar gastando más gasolina de lo normal por este fallo que pasa desapercibido. Un filtro de aire en mal estado puede aumentar el consumo de combustible entre un 6% y un 10%, según advierten desde Euromaster. Un incremento que, en el contexto actual —con el diésel un 23% más caro y la gasolina un 5% por encima de 2025 pese a la rebaja del IVA al 10%—, puede traducirse en un gasto adicional significativo para los conductores.

Este sobrecoste pasa desapercibido para muchos usuarios, pero tiene un impacto directo en el bolsillo, especialmente en momentos de mayor uso del vehículo como la operación salida de Semana Santa.

Hasta 150 euros más al año por no cambiar una pieza de 30 euros

No revisar este componente puede provocar que el conductor tenga que repostar más a menudo sin saber realmente por qué. —Es un gasto silencioso que se acumula depósito tras depósito—.

El filtro de aire es una pieza cuyo precio suele situarse entre 20 y 45 euros, pero no sustituirlo a tiempo puede generar un sobrecoste en combustible que, a lo largo del año, puede alcanzar cifras mucho más elevadas.

Desde Euromaster explican que “un mantenimiento tan sencillo como revisar el estado del filtro de aire puede evitar un gasto extra en combustible”, subrayando que se trata de una intervención económica con un impacto directo en el ahorro.

Por qué aumenta el consumo cuando el filtro está sucio

El funcionamiento del motor depende de una mezcla adecuada de combustible y aire. De media, por cada litro de combustible, el motor necesita entre 14 y 15 litros de aire.

Antes de llegar a la cámara de combustión, el aire pasa por el filtro, cuya función es retener polvo, suciedad e impurezas. Cuando este filtro está obstruido, el motor recibe menos oxígeno del necesario.

—Esto obliga a pisar más el acelerador para conseguir la misma potencia—, lo que se traduce en:

Mayor consumo de combustible

Menor eficiencia del motor

Pérdida de rendimiento

El riesgo de averías que pueden disparar el gasto

El problema no se limita al consumo. Circular con un filtro deteriorado también puede provocar daños mecánicos importantes. Porque si el filtro pierde su capacidad de retención, las partículas de suciedad pueden llegar hasta la cámara de combustión, causando:

Rayaduras en pistones

Daños en las paredes de los cilindros

Incremento de emisiones contaminantes

Esto puede derivar incluso en no superar la ITV o en averías graves. En el peor de los casos, la sustitución del motor puede alcanzar los 6.000 euros, multiplicando cualquier ahorro inicial por no cambiar esta pieza.

Los síntomas que alertan de que debes cambiar el filtro

Existen señales claras que indican que el filtro de aire puede estar obstruido. Entre las más habituales se encuentran:

Pérdida de potencia al acelerar

Mayor consumo de combustible

Emisión de gases más oscuros por el escape

Ante cualquiera de estos síntomas, los expertos recomiendan acudir al taller para revisar el estado del filtro.

Cuándo cambiar el filtro de aire del coche

La recomendación general es sustituir el filtro de aire cada 15.000 o 30.000 kilómetros, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

No obstante, este intervalo puede variar en función del uso del vehículo. Desde Euromaster recuerdan que “las zonas secas, los caminos de tierra o las épocas con alta presencia de polen pueden acelerar la acumulación de suciedad en el filtro”, lo que obliga a adelantar su cambio.

Cuánto dinero puedes perder al año según los kilómetros que haces

El impacto de un filtro de aire en mal estado depende directamente del uso del vehículo. A mayor número de kilómetros, mayor será el gasto extra en combustible —aunque el incremento porcentual sea el mismo—.

A continuación, un ejemplo orientativo del sobrecoste anual teniendo en cuenta un aumento del consumo de entre el 6% y el 10%:

Kilómetros al año Gasto anual estimado en combustible Sobre coste (6%) Sobre coste (10%) 10.000 km 1.000 € 60 € 100 € 15.000 km 1.500 € 90 € 150 € 20.000 km 2.000 € 120 € 200 € 30.000 km 3.000 € 180 € 300 €

Cómo interpretar estos datos

El cálculo parte de un gasto base aproximado en combustible —una referencia sencilla para visualizar el impacto económico—

El incremento del 6% al 10% corresponde al aumento de consumo provocado por un filtro en mal estado, según Euromaster

corresponde al aumento de consumo provocado por un filtro en mal estado, según Euromaster Cuantos más kilómetros recorres, mayor es el dinero que puedes perder sin darte cuenta

Si quieres ahorrar en cada repostaje, también puedes consultar nuestro comparador de precios de carburantes para encontrar las gasolineras más baratas cerca de ti.

Un mantenimiento clave para ahorrar en combustible

En un contexto de subida de precios del carburante, pequeños gestos de mantenimiento pueden marcar la diferencia en el gasto mensual. Revisar y sustituir el filtro de aire a tiempo no solo ayuda a mantener el motor en buen estado, sino que también permite reducir el consumo y evitar averías más costosas en el futuro. Un ahorro que, a medio plazo, puede ser considerable para cualquier conductor.